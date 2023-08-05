«Мы давно не пара». Блогер Столяров — больше не зять министра Шойгу

Дочь министра обороны России Сергея Шойгу Ксения объявила о расставании со спортивным блогером Алексеем Столяровым. Разрыв произошел спустя четыре года отношений и спустя пару лет после рождения первенца. Последний год Столяров становился участником ряда скандалов, в том числе из-за якобы имевшей место критики спецоперации на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Дочь министра обороны России и руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу сообщила о завершении отношений с блогером Алексеем Столяровым, за последний год ставшим фигурантом ряда скандалов, в том числе из-за постов (по его словам — сфабрикованных) в соцсетях с критикой СВО.

«На самом деле мы не находим столько времени, поскольку мы довольно давно не являемся парой. Но при этом являемся партнерами и очень близкими друзьями», — заявила Шойгу в ответ на вопрос корреспондента телеканала «360» о том, как они с мужем успевают совмещать семью и карьеру.

По словам дочери главы оборонного ведомства, «в таком объеме работы, действительно, трудно себя найти». «Видимся исключительно по праздникам, когда он откуда-то прилетает или я с открытия музея приезжаю. Но тем не менее Миланик всегда рад», — отметила она.

Сам Столяров, находившийся рядом с Шойгу, заявил, что они с матерью его ребенка «друзья уже давно».

«Не было такого, что мы сейчас приняли это решение. Это уже было несколько месяцев назад. Для нас самое главное было то, чтобы Милана не почувствовала, что мы теперь не вместе. Мы также проводим очень много времени с ней. Мы и сейчас поедем к ней», — резюмировал он, добавив, что планирует и дальше развивать спортивные проекты вместе с Шойгу.

По иронии судьбы Ксения Шойгу и Алексей Столяров объявили о разрыве там же, где познакомились ровно четыре года назад — на «Гонке героев» в Алабине. В 2021 году у них родилась дочь Милана.

Позиция Столярова

В феврале Столяров стал фигурантом скандала, когда в сети стали распространяться скриншоты с постом интервьюера Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) (признан иноагентом на территории РФ) о «бессмысленной и кровавой войне», под которым зять министра обороны РФ поставил лайк. Также в интернет утекла личная переписка Столярова, в которой он называл патриотично настроенных россиян «Z-быдлом».

«Z-быдло забыли спросить. Иди на фронт....» — говорилось в сообщении.

Столяров тогда назвал все опубликованные скриншоты «фейковыми».

«Вижу много негатива в сети. Отвечаю всем: ничего не лайкал, никому ничего не писал», — уверял он.

Тем не менее, когда в мае он выразил желание взять большое интервью у Екатерины Мизулиной, та намекнула на его нерукопожатность и отказала с формулировкой «судя по всему, патриоты нашей страны относятся к этому человеку резко отрицательно».

В июне Столярова также раскритиковали за скорый отъезд в Дубай — как раз в день, когда силы ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону и объявили, что направляются на Москву. Зять Шойгу заявил, что никуда не уезжал, и выложил видео из Нижнего Новгорода.

Столяров — популярный спортивный блогер и фитнес-тренер. Он также снимает видео про путешествия и здоровое питание.