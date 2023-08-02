Грязные руки. Как кресло мэра зависит от качества воды?

О проблеме с чистой водой в Первоуральске говорят несколько лет. В конце прошлого года местные чиновники отчитались о запуске новой насосно-фильтровальной станции, на которую было потрачено более 600 миллионов рублей, но из кранов в первоуральских домах и квартирах по-прежнему течет грязная вода с неприятным запахом. Мэр города Игорь Кабец утверждает, что проблема с водой вот-вот будет решена. Между тем к делу подключилась региональная прокуратура.

«Шло дерьмо, как и во всем городе… грязное и вонючее… Отключения у нас в год не по одному разу, но такой жуткой воды не было еще никогда!» — пишет в комментариях во «ВКонтакте» Ольга Шангина.

«Напомните, пожалуйста, когда мы воду из под крана пили? Ни помыться, ни постирать… Вонь отвратная. Вот для унитаза водица пойдет», — продолжает Мария Алферова.

«Свалили всю вину на погоду: дождь и снег. Давно пора от пруда отказаться как источника водоснабжения. Зря деньги вбухивали в НФС (насосно-фильтровальная станция — прим. «Газеты.Ru»). Хотя кто-то, может быть, и озолотился на этой теме», — возмущается Галина Александровна.

«Я жила в разных городах, но такой воды, как у нас, нет нигде. Говорили, что купили новое оборудование и поставили на очистные. Вообще неощутимо — как была вода с запахом тины, так и есть! Снова писать жалобу на имя президента?» — жалуется в соцсетях Юлия Кудряшова.

Вода из канализации

Жаловаться действительно есть на что. Насосно-фильтровальная станция Верхне-Шайтанского водохранилища была построена по распоряжению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. В 2019 году он дал поручение главе города Игорю Кабцу проработать проекты ее модернизации. Позже на эту модернизацию были выделены деньги из областного бюджета. Общая стоимость инвестиционного проекта составила 630,5 миллиона рублей, из них 282,3 миллиона — средства областного бюджета. «Качество питьевой воды — это и вопрос безопасности людей, и вопрос качества жизни, и с точки зрения экологии тема чрезвычайно важная», — говорил глава региона.

Но опубликованные в конце июля Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека пробы воды в городских системах водоснабжения говорят о том, что предельно допустимая концентрация обобщенных колиформных бактерий превышает норму в два — три с половиной раза.

«Общие колиформные бактерии — это микроорганизмы из группы кишечной палочки (БГКП). Они относятся к группе условно патогенных микроорганизмов и вызывают отравление, если содержатся в воде в большом количестве. Присутствие бактерий этой группы означает, что вода контактирует с продуктами жизнедеятельности человека. К нам вода через канализацию поступает?» — комментирует в соцсетях результаты проб жительница города Ольга Шангина. «Так по запаху от воды и так было понятно, что канализация в воду попадает», — отвечает ей Багира Блитц.

Более того,Telegram-канал «ИродЪ Уральский» сообщает: «Водоканал подключил городскую водоснабжение к старому водоводу в Ревде. Не предупредив население, пустили эту воду в жилфонд. Хотя должны были промыть, продезинфицировать трубы, тину болотную спустить. В итоге из кранов побежала «нефть», тина и «кока-кола». Ежедневные видеоролики мэра вызывали у жителей только гнев. А после вмешательства Роспотребнадзора, прокуратуры и заявок на митинг от жителей администрация признала факт переключения к старому водоводу, и мэр Игорь Кабец пообещал всему городу перерасчет. Как будет делаться перерасчет (практики нет) — никому неизвестно. А также неизвестно, кто понесет [за это] ответственность».

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Приоритеты

В повестке очередного заседания Первоуральской думы 27 июля стояло 13 вопросов. Несколько первых касались бюджета. Один из вопросов — об организации конкурса по отбору кандидатур на должность главы города, ведь полномочия Игоря Кабца истекают в сентябре. И только после этого заслушали доклад директора первоуральского «Водоканала». В трехминутном отчете Артур Гузаиров пояснил, что случилось с водопроводной водой. По его словам, первопричина ухудшения качества — снижение уровня воды в Верхне-Шайтанском водохранилище более чем на два метра из-за малоснежной зимы и засушливого лета. «Посмотрела видео: мэр в телефоне, а у половины лица какие… Зачем они там собираются?» — возмущается в соцсетях Екатерина Котова.

Ровно то же самое написал на своей странице в ВК и сам Игорь Кабец.

«Последние два года в нашем городе были довольно засушливыми. Это повлияло на объем основного питьевого источника — Верхне-Шайтанского водохранилища. Он существенно снизился». По его словам, горадминистрация находится в тесной взаимосвязи с Роспотребнадзором, который также оказывает помощь в проведении исследований и выдаче рекомендаций по приведению воды в нормативное состояние», — сообщил он.

Но дело зашло уже слишком далеко. Как пишут местные издания, «ситуация приобрела такой масштаб, что на этот раз одними обещаниями команде мэра не отделаться».

Портала Pervouralska.net информирует: «Местная прокуратура уже возбудила административное производство и направила материалы для оценки в другие компетентные органы. Кроме того, в адрес главы Игоря Кабца и директора «Водоканала» Артура Гузаирова вынесены прокурорские представления, а главе объявлено предостережение о ненадлежащей организации подвоза питьевой воды. Также прокурор Первоуральска Владимир Курочкин потребовал от главы Первоуральска ежедневно информировать жителей о ситуации с подачей холодного водоснабжения и организовать подвоз воды».

Мутная вода

Параллельно с этим депутаты Первоуральской думы подали обращение в региональную прокуратуру с просьбой проверить работу новой насосно-фильтровальной станции (НФС) с привлечением технических специалистов службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Свердловской области. Как пишет сетевое издание 66.ru, инициатор обращения — депутат Дмитрий Хаймин — не исключает, что в городском «Водоканале» могут скрывать информацию о фактическом состоянии объекта реконструкции.

«По всем нормативам вода должна быть питьевой, по факту — жители рассказывают, что в ней даже мыться страшно. Причем формально в городе проводились серьезные мероприятия для повышения качества воды. Шесть лет велась модернизация насоса фильтровальной станции, из бюджета потратили 630 миллионов рублей, сроки несколько раз переносили, наконец в декабре прошлого года работы закончили — и ничего не поменялось. Как были жалобы на качество воды, так и остались. И возникают резонные вопросы: а не был ли ремонт фикцией?» — пояснил Дмитрий Хаймин.

Претензии, описанные в заявлении, возникли у депутатов 7 марта 2023 года после посещения объекта. По предварительному заключению технических специалистов, дело может быть в том, что фильтрация происходит не по правилам СанПиН.

При этом в администрации Первоуральска утверждают, что насосно-фильтровальная станция, которую запускают поэтапно, работает. Сейчас подрядчик подбирает коагулянт для очистки воды. «НФС Верхне-Шайтанского водохранилища запущена в работу, после чего начались пусконаладочные работы, необходимые для подбора оптимальной дозы коагулянта и стабильной работы мембран. Пусконаладочные работы проводятся в течение четырех сезонов года. В период пусконаладочных работ и подбора дозы коагулянта могут быть временные отклонения. В связи с этим в рамках производственного контроля качества воды увеличено количество точек и периодичность отбора проб и проведения лабораторных исследований», — говорится в официальном ответе мэрии на запрос 66.RU.

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Выборы

В истории с мутной водой всплывает еще одна тема: передача МУП «Водоканал» в концессию частному лицу, о чем говорят еще с 2019 года. Теперь это можно сделать безболезненно, прикрывшись рассказами об изношенности инфраструктуры и необходимости объемных инвестиций частных инвесторов на ее модернизацию.

По информации источника, знакомого с ситуацией в городе, Первоуральский водоканал может быть желанным бизнес-активом для Алексея Дронова, директора расположенного в городе предприятия «Киберсталь», бывшего мэра Первоуральска. Как пишет интернет-газета «Правда УРФО», «поддержку главе на этом фоне оказывает депутат Заксобрания, директор «Киберстали» Алексей Дронов».

В действительности, как писало «Накануне.Ру», ЕМУП «Водоканал» является крайне привлекательным активом. Предприятие не зажато тарифными решениями и имеет масштабную утвержденную инвестиционную программу. Объем финансирования по ней в 2020-2025 годах составит 11,6 миллиарда рублей. При этом предприятие имеет существенную поддержку из регионального бюджета, который предоставит ему 3,2 миллиарда рублей на реализацию [инвестиций]. Выручка предприятия за последние годы достигала 7,5 миллиарда рублей, а чистая прибыль составляла сотни миллионов рублей».

И дело даже не в «Водоканале», а в том, кто займет кресло мэра Первоуральска в сентябре этого года, когда истекут полномочия Игоря Кабца. Депутаты сейчас утверждают состав комиссии и график, по которому будет проводиться конкурс на замещение должности мэра. А ситуация с водой очень хорошо характеризует работоспособность нынешней администрации города.

«Осенью нынешнему градоначальнику предстоит отчет о работе. Но уже сейчас в СМИ началось обсуждение, кто заменит Кабца в руководящем кресле. Это очень плохой для него сигнал», — отмечает местное ИА «Уралинформбюро».

Как сообщает сетевое издание 66.ru, «вслед за Среднеуральском и Верхней Салдой, где губернатор снял мэров (Михаила Савченко и Александра Ковальчика — соответственно) по причине некачественной воды (в первом случае — неработающие очистные, а во втором — необходимость миллиардных инвестиций в их строительство), смениться может и мэр Первоуральска Игорь Кабец».