Незаменимых нет? Почему уход западных сервисов помог российской ИТ-отрасли

2

Есть много сервисов, которые упрощают работу сотрудников компании — различные чаты, планеры и чеклисты. Некоторые из привычных для россиян сервисов также покинули рынок в прошлом году. Например, одним из таких был сервис для корпоративной коммуникации Slack. Он начал отключать пользователей из России еще в прошлом году, а уже в этом и вовсе перестал поддерживать русский язык. Но и тут грустить не нужно, у нас есть свои аналоги — «Пачка», VK Teams, «Яндекс.Мессенджер».

Также у нас есть достойные альтернативы известным западным программам Trello и Miro, которые тоже ушли из России. Среди аналогов можно рассмотреть Yandex Tracker, sBoard, Kaiten и другие.