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Общество

Незаменимых нет? Почему уход западных сервисов помог российской ИТ-отрасли

Какие существуют отечественные аналоги иностранных сервисов

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»
Прошлый год оказался для российской ИТ-отрасли серьезным испытанием: ушли зарубежные компании, часть специалистов релоцировались за рубеж. Но Россия вышла из этой ситуации победителем, заодно укрепив свой цифровой суверенитет благодаря активному импортозамещению в ИТ-сфере. При этом для российских разработчиков прошлый год стал стимулом, чтобы продолжать создавать как уникальные продукты на все случаи жизни, так и достойные альтернативы западным сервисам и соцсетям. А у нас таких аналогов достаточно.
1

Спланировать отдых

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Если раньше можно было забронировать номер отеля, например, на Booking или арендовать жилье на Airbnb, то теперь эти сервисы недоступны в России. Тем не менее без крыши над головой российские путешественники не остались. В России этим сервисам достаточно достойных отечественных альтернатив. Это, к примеру, Ostrovok, «Яндекс.Путешествия», МТС Travel, «Суточно.ру», Ruspass. Более того, с уходом иностранных игроков, выбор в сегменте значительно расширился — тот же Booking не раз сталкивался с обвинениями в монополизации рынка и искусственном удержании цен.

2

Рассортировать рабочие задачи

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Есть много сервисов, которые упрощают работу сотрудников компании — различные чаты, планеры и чеклисты. Некоторые из привычных для россиян сервисов также покинули рынок в прошлом году. Например, одним из таких был сервис для корпоративной коммуникации Slack. Он начал отключать пользователей из России еще в прошлом году, а уже в этом и вовсе перестал поддерживать русский язык. Но и тут грустить не нужно, у нас есть свои аналоги — «Пачка», VK Teams, «Яндекс.Мессенджер».

Также у нас есть достойные альтернативы известным западным программам Trello и Miro, которые тоже ушли из России. Среди аналогов можно рассмотреть Yandex Tracker, sBoard, Kaiten и другие.

3

Узнать новое

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Когда хотим узнать для себя что-то новое, мы, как правило, обращаемся к «Википедии». Этот ресурс стал незаменимым помощником для многих взрослых и детей. Мимо него так просто не пройдешь: поисковые системы почти всегда ставят ссылку на статьи электронной энциклопедии на первые места в выдаче.

Все бы ничего, но в последнее время участились сообщения о фейках и предвзятой модерации контента со стороны площадки. Роскомнадзор неоднократно требовал от «Википедии» удалить противоправные материалы. Так, в апреле этого года ведомство сообщило, что энциклопедия не удалила 147 противоправных материалов. По ним РКН направил более 200 уведомлений с требованиями об удалении запрещенной информации.

Поэтому стоит обратить внимание на российские аналоги «Википедии» — «Рувики», «Знания» или «Руниверсалис». Модераторы этих ресурсов тщательно следят за достоверностью публикуемых материалов, в том числе задействуют экспертную оценку специалистов в каждой научной области.

4

Посмотреть кино и видеоролики

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У нас предостаточно онлайн-кинотеатров, которые выпускают уникальный контент. Поэтому для многих пользователей уход Netflix из России не стал трагедией. Хорошей заменой может стать «Иви», «Кинопоиск», Start, Okko и многие другие. Найдется замена и для просмотра видео более короткого формата. YouTube хоть и функционирует на территории страны, заблокировал ряд функций для россиян. Яркий пример — монетизация контента. Поэтому перевести свое творчество в доход теперь можно на российских площадках, таких как «VK Видео» или Rutube.

5

Найти любовь

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В прошлом году из России ушли международные сервисы знакомств Bumble и Badoo. А уже в этом году, в конце июня, отечественный рынок покинул Tinder. Поэтому VK сразу же запустил мобильную бета-версию «VK Знакомства» для Android. Версию для iOS в компании пообещали выпустить позже. Изначально сервис запустили в социальной сети «ВКонтакте» еще в 2021 году, просто зарубежные аналоги пользовались большей популярностью. Впрочем, «VK Знакомствами» список подобных сервисов не ограничивается. Например, есть такие приложения, как Mamba и LovePlanet. Причем веб-версии этих сервисов были запущены еще в далекие нулевые.

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