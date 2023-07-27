На Алтае упал вертолет Ми-8. Четыре человека погибли, у восьми травмы

В Республике Алтай упал частный вертолет Ми-8 при заходе на посадку в Тюнгуре (Усть-Коксинский район). Как рассказал «Газете.Ru» очевидец происшествия, при заходе на посадку вертолет задел хвостом столб, после чего свалился на бок и загорелся. На борту было 13 туристов и три члена экипажа. Погибли четыре человека, еще у восьми — травмы и ожоги, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. СК завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного судна. Что известно на данный момент — в материале «Газеты.Ru».

Первыми о происшествии с вертолетом сообщили в Telegram-канале 112. Тогда канал написал, что 13 человек пострадали. Позднее 112 сообщил, что, предварительно, погибли шесть человек.

Происшествие случилось близ села Тюнгур в Усть-Коксинском районе Республики Алтай. Всего на борту находилось 13 туристов и три члена экипажа. Позднее экстренные службы подтвердили гибель шести человек и травмы семи человек. Трое из них в тяжелом состоянии.

Позднее региональные экстренные службы уточнили, что в крушении погибли четыре человека. Двое, считавшиеся ранее погибшими, покинули вертолет самостоятельно. В свою очередь пресс-секретарь главы республики Михаил Максимов сообщил, что восемь человек госпитализированы, четверо находятся в тяжелом состоянии.

В разговоре с «Газетой.Ru» очевидец крушения Вадим (имя изменено) рассказал, что пилот рухнувшего вертолета перед посадкой увидел на площадке другой вертолет и пытался сесть на поле.

«Я видел, как этот вертолет просто пролетал над полем. Он пошел на второй круг. И когда он садился, увидел, что там на посадке уже стоит вертолет, и хотел приземлиться на поле, пошел на разворот и хвостом задел электрический столб. Столб весь разлетелся»,

— сказал он.

После крушение вертолет охватило пламя, он выгорел полностью.

Также в разговоре с «Газетой.Ru» представитель компании «АлтайАвиа» сообщил, что вертолет принадлежал им:

«Мы подтверждаем, что вертолет принадлежит авиакомпании «АлтайАвиа». Мы находимся в тесном контакте с органами государственной власти для выяснения всех обстоятельств крушения. Выражаем соболезнования родным и близким погибших. Всем пострадавшим будет оказана помощь».

СК завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного судна. «В настоящее время следователи-криминалисты Восточного МСУТ выехали на место происшествия для установления всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в ведомстве.

Вертолет повредил линию электропередач, без света остались села Тюгур и Кучерла, сообщили в филиале компании «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго».

ТАСС сообщили в авиационных службах, что, предварительно, причиной крушения вертолета стала ошибка пилотов.

Детали происшествия

По данным Telegram-канала Mash, капитаном Ми-8 был 52-летний Вячеслав Демихов. Ранее он помогал МЧС с выявлением и тушением лесных пожаров на другом вертолете — более легком Robinson R66, отмечает Mash. Об этом снимал репортаж телеканал «Россия 1».

Также членами экипажа борта были 42-летний второй пилот Олег Егоров и 28-летний бортмеханик Алексей Десятов.

Канал опубликовал и список пассажиров. По его информации, после крушения пилоты и бортмеханик выжили — одного выбросило через стекло, остальных быстро достали, утверждает Mash.

Отмечается, что вертолет возвращался с экскурсии к горе Белуха.