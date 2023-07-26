Затопило метро, торговые центры и дворы: в Москве прошел самый сильный ливень в истории

26 июля в Москве прошел сильный ливень, который синоптики называют «тропическим». Норма выпавших осадков в текущем месяце уже превышена, при этом сегодняшний дождь, судя по прогнозам, не был последним. В работе наземного транспорта в среду возможны локальные задержки из-за непогоды, некоторые маршруты могут менять. Вестибюли нескольких станций метро были затоплены, во дворах под водой оказались десятки машин. Столичные городские службы переведены в режим повышенной готовности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Москву накрыл самый сильный ливень в истории. В западном округе столицы выпало 45,6 миллиметра осадков — больше половины месячной нормы, рассказала метеоролог Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

Прошедший в среду днем в Москве ливень затопил некоторые улицы российской столицы, затруднив работу транспорта и нескольких торговых центров.

На Новорижском шоссе вода попала в салон электробуса, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Затопление транспорта снял один из пассажиров. На видео показано, что вода сначала покрывает территорию возле входной двери, а затем попадает на пол в пролете между сиденьями. Пассажиры при этом остаются на своих сиденьях», — говорится в публикации.

В пресс-службе городского Дептранса сообщили, что в работе наземного транспорта возможны локальные задержки из-за непогоды.

«Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены», — рассказали в департаменте, попросив пассажиров следить за объявлениями.

Последствия ливня устраняют на станциях столичного метро: в крытом павильоне станции «Народное Ополчение» на лестницу поступала дождевая вода, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«Работники метрополитена оперативно отреагировали на ситуацию и убирали воду. Течь попадала на крайнюю часть ступеней, поэтому пассажиры могли пользоваться лестницей без препятствий», — рассказали в пресс-службе московского метро.

Сообщается также о затопленных вестибюлях на станциях «Тушинская», «Багратионовская» и других.

Кроме того, на севере Москвы затопило двор ЖК «Дмитровский парк»: десятки припаркованных автомобилей практически оказались под водой.

Вода также проникла в два столичных торговых центра — «Вегас Кунцево» и «Румер», передает Telegram-канал Shot. Причиной потопа называют протекание воды с крыши ТЦ внутрь зданий. Уровень воды внутри зданий достигал около 10 см.

Столичные городские службы ранее были переведены в режим повышенной готовности. В условиях непогоды аэропорты Москвы работают штатно.

Добавим, что в подмосковном Наро-Фоминске в одном из дворов вода поднялась до уровня фар автомобилей.

«Тропические» ливни продолжатся

О том, что в Москве на протяжении всей недели ожидаются дожди, в Гидрометцентре сообщили 24 июля. При этом в московском регионе начинают распространяться теплые воздушные массы с юго-запада, поэтому в четверг и пятницу синоптики прогнозируют жаркую погоду.

27 июля в российской столице ожидается облачная погода, местами небольшой дождь, а температура воздуха до +29℃, в Московской области — до +31℃. 28 июля будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, воздух прогреется до +27..+32℃.

При этом последние дни июля в Москве будут дождливыми, может выпасть еще около 70 мм осадков, тогда как норма для текущего месяца уже превышена, сообщил ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, «тропические» ливни будут идти на территории всей Центральной России.