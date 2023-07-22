Под Москвой мужчина захватил «бывший дом Януковича» и называл его «домом бога». Начался штурм

В Подмосковье вооруженный мужчина в военной форме проник в чужой дом и вступил в перестрелку с силовиками. По информации Baza, он кричал, что «недавно вернулся с СВО» и выполняет приказ бога. ТАСС со ссылкой на источник пишет, что мужчина бросил «коктейль Молотова», в результате чего в доме начался пожар. Бойцы СОБР и ОМОН начали штурм.

В элитном коттеджном поселке «Шервуд» недалеко от подмосковной Истры вооруженный мужчина проник в частный дом. Сработала сигнализация, на место прибыли сотрудники ЧОП и полицейский.

Как сообщает РБК со ссылкой на источник в МВД, они попали в дом через открытое окно и увидели там вооруженного автоматом мужчину в бронежилете и каске. Он навел на них оружие и закрыл в комнате на втором этаже.

Мужчинам удалось выбраться, выпрыгнув в открытое окно.

«Не пострадали. Сейчас ждут тяжелых, чтобы его вытащить из дома, он там один сейчас», — сказал собеседник РБК в полиции.

В пресс-службе областного главка МВД России подтвердили агентству ТАСС, что мужчина в балаклаве и с оружием пытался удерживать в доме участкового полиции и сотрудника ЧОП, но они покинули дом.

«Злоумышленник блокирован, принимаются меры к его задержанию и установления его мотивов», — уточнили в МВД.

«Дом принадлежит Богу»

Как утверждает Telegram-канал Baza, в коттедже были разбросаны патроны и рожки. По информации канала, мужчина был одет в военную форму и кричал, что недавно вернулся с военной операции на Украине, а влезть в чужое жилище ему приказал бог. Baza также пишет, что мужчина вооружен автоматом Калашникова.

ТАСС со ссылкой на участкового сообщил, что злоумышленник был пьян.

По информации Mash, мужчину зовут Вячеслав. «Занял дом, потому что он продавался и никем не использовался. Дом не чужой, он принадлежит Богу», — цитирует мужчину Telegram-канал.

По утверждению Mash, мужчина заявляет, что «питается любовью Божьей и без оружия на переговоры не выйдет».

Telegram-канал «112» со ссылкой на местных жителей утверждает, что раньше в доме проживал бывший президент Украины Виктор Янукович. Неизвестно, в какие именно годы в этом доме мог проживать украинский политик.

«Согласно последним данным, коттедж принадлежит москвичке Ларисе В», — говорится в публикации.

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева сообщила в своем Telegram-канале, что мужчина приехал в регион из Сибири, он психически болен.

«Налетчик, одетый в камуфляж и представившийся Вячеславом, действовал в одиночку, вооружен автоматом Калашникова с запасом патронов. Выяснено, что человек является психически нездоровым, приехал в Московскую область из Сибири», — написала Витушева.

Депутат Александр Хинштейн сообщил, что злоумышленник — 35-летний житель Красноярска Вячеслав Черненко, который недавно приехал в Москву.

«Он начал выдвигать политические лозунги и кричать, что собрал целый арсенал оружия, чтобы идти в поход на Кремль», — написал депутат в Telegram.

Он сообщил, что вся территория участка, а также поселка «Шервуд» оцеплена.

«На месте работают СОБР и ОМОН подмосковного главка Росгвардии. Попытки убедить Черненко сдаться, в том числе при помощи его матери — успехом не увенчались», — добавил Хинштейн.

Начался штурм

Как пишет «112», на место прибыли бойцы СОБР и ОМОН, начался штурм. Shot сообщает, что злоумышленник открыл огонь по силовикам.

«В настоящее время ведется штурм дома, в котором засел вооруженный мужчина. Он применял «коктейли Молотова», начался пожар в доме», — пишет ТАСС.

В экстренных службах агентству подтвердили, что дом, в котором засел мужчина, горит. Пожарные прибыли на место, но не могут приступить к тушению, пока злоумышленника не задержат.

Shot сообщил о двух взрывах и звуках стрельбы. Канал также написал, что на место прибыли сотрудники СК РФ.

Глава городского округа Истра подтвердила, что сотрудники СОБР штурмуют домовладение. По ее словам, для этого они использовали газ.

«Сам дом, площадью более 1 тыс. кв м, был выставлен ранее на продажу за 1 млрд рублей. Хозяйка дома вышла на связь, сообщает, что налетчика не знает, а сама в настоящее время находится за границей», — написала Витушева.

Следственный комитет возбудил дело по статьям об угрозе применения насилия и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 и ст. 317 УК). По данным подмосковной прокуратуры, на место ЧП прибыл и.о. прокурора Истры Никита Мозговой. Ведомство взяло на контроль расследование уголовного дела.