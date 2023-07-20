«Я шел на это осознанно и потому счастлив»: россиянин Радуга просверлил себе голову ради контроля снов

Михаил Радуга провел себе трепанацию черепа дома с помощью дрели и вживил себе в мозг имплант

Российский исследователь и экспериментатор Михаил Радуга просверлил дрелью отверстие в своей голове и вживил туда чип с электродами. Решиться на опасную «операцию» 40-летнего мужчину заставило желание научиться контролировать сновидения. Впрочем, уже через несколько дней он обратился за помощью к врачам. Позже россиянин признался, что «несколько раз был на грани смерти». И сам Радуга, и врачи ни в коем случае не рекомендуют самостоятельно проводить такие эксперименты.

Стало известно, что россиянин, называющий себя Михаил Радуга, с помощью дрели сделал отверстие в своей голове и вставил туда некий чип с электродами. «Операция» состоялась 17 мая этого года, «экспериментатор» рассказывал о ней в соцсетях, однако широкую огласку история получила благодаря публикации Daily Mail.

Радуга сверлил свою голову в Алма-Ате, куда недавно перебрался из родного Новосибирска. Изначально он планировал, что манипуляции будут проводить профессиональные нейрохирурги.

«Но в связи с уголовными рисками и другими известными событиями я лишился осязаемых перспектив для такого уровня исследований, — пишет он на своей страничке во «ВКонтакте». — Между «ждать у моря погоды» или получить результат во что бы то ни стало – я выбрал единственный для себя вариант. Пусть и пришлось слегка расширить представление о возможностях человека».

По словам Радуги, операция длилась четыре часа.

«В течение первых 30 минут я много раз был близок к тому, чтобы сдаться, потому что потерял много крови — примерно литр. И я боялся, что могу просто потерять сознание», — признался он в разговоре с Daily Mail. — Я рад, что выжил, но я был готов умереть».

К своей публикации Радуга прикрепил жесткие кадры с «операции»: на одном он сидит перед зеркалом и фонарем и проводит манипуляции в своей голове, на другом запечатлено само отверстие, отодвинутую кожу удерживают канцелярские зажимы, на третьем мужчина обмотан бинтами и проводами. Четвертый кадр – рентгеновский снимок, на котором действительно видно, что в макушку экспериментатора вживлена какая-то железка.

По словам Радуги, он готовился к «операции» полтора года. В качестве пособия послужили ролики на YouTube по нейрохирургии. Также экспериментатор рассказал Daily Mail, что тренировался на головах мертвых баранов.

Решиться на опасные манипуляции Радугу заставило желание научиться контролировать свои сны. На сайте издательской группы «Эксмо» указано, что мужчина занимается изучением «внетелесного состояния» и является основателем «Школы внетелесных путешествий».

«Для многих людей это [умение контролировать сны] будет своего рода развлечением, — рассказывает Радуга Daily Mail. — Представьте себе парализованного человека, который ничего не может испытать в этой жизни, а мы предлагаем ему способ погрузиться в осознанное сновидение, где возможно все: заняться сексом, съесть что-нибудь, сделать что-нибудь интересное».

Эксперимент не продлился долго — Радуге пришлось обратиться к врачам. Уже через десять дней на его страничке во «ВКонтакте» появился пост, где основатель «Школы внетелесных путешествий» запечатлен в кресле-каталке с головой, прикрытой панамой. «Когда исследования заходят слишком далеко», — загадочно подписал он фото.

«Всем привет из нейрохирургического отделения», — гласит подпись к другой фотографии, где Михаил Радуга лежит с перемотанной бинтами головой.

О каких-либо результатах опасного эксперимента Радуга на своей страничке во «ВКонтакте» не сообщил.

«Я несколько раз был на грани смерти. Пять недель на сильных антибиотиках. Полгода рабочего времени. Миллионные затраты и потери. Формальная инвалидность и последствия на всю жизнь. На все это я шел осознанно и потому счастлив», — написал Радуга.

В публикации Daily Mail нейрохирург-консультант Алекс Грин из Оксфордского университета назвал затею Радуги «чрезвычайно опасным поступком».

«Нейрохирургией должны заниматься только опытные и квалифицированные нейрохирурги, — говорит специалист. — Могли возникнуть всевозможные осложнения, вплоть до инсульта и даже смерти».

Не сулили успеха Радуге и его эксперименты с управлением сновидениями. Сомнолог Алексей Мелехин в разговоре с «Газетой.Ru» объяснил, что воздействием электричеством на определенные участки мозга нельзя изменить сновидения:

«За сновидения отвечают все структуры головного мозга, — объясняет Мелехин. — Поэтому то, что был вживлен электрод, который стимулирует, например, моторную кору головного мозга — это никакого отношения к сновидениям не имеет. Сновидения являются продуктом психики, психической организации, а не только головного мозга».

По мнению сомнолога, вообще не нужно каким-либо образом контролировать сновидения.

«Это естественный процесс, который является индикатором каких-то изменений в психическом здоровье. Когда мы начинаем контролировать или вмешиваться в сон, это говорит о том, что мы пытаемся уйти в какую-то реальность, то есть от бодрствования. Нам бодрствование и реальность не нравится, и мы пытаемся, вмешавшись в сновидения, создать, управлять ими. Напомню, что все опыты с осознанными сновидениями, когда вмешивались в головной мозг с помощью стимуляции, гипноза, других техник, очень плохо влияли на здоровье человека. Появлялись тики, раздражительность, различные телесные проявления. Вмешиваться туда, куда не стоит, в продукт нашей психики, не нужно».