На уральском предприятии по обогащению урана произошла авария

На электрохимическом комбинате в Новоуральске Свердловской области произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана (урановые хвосты). По информации источника РИА Новости, пострадавший рабочий скончался на месте.
Однако на предприятии утверждают, что один человек лишь пострадал. Об этом говорится в комментарии, опубликованном в официальной группе предприятия во «ВКонтакте».
Персонал цеха эвакуирован, там проведена санитарная обработка.
«Ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка, — заверили в отделе по связям с общественностью Уральского электрохимического комбината. — Радиационная обстановка на предприятии и за его пределами в норме (активность обедненного урана меньше, чем у природной урановой руды). Какая-либо опасность для жителей Новоуральска и персонала комбината отсутствует».
В пресс-службе предприятия уточнили, что причины инцидента устанавливаются. Комбинат работает в штатном режиме.
Глава Новоуральска Вячеслав Тюменцев через соцсети также подтвердил, что местные жители вне опасности.
«Обращаюсь к новоуральцам с просьбой не поддаваться панике, не распространять сообщения через мессенджеры, — написал Тюменцев на своей страничке во «Вконтакте». — Берегите близких, объясните знакомым и родным, что опасности нет. Ситуация находится под контролем».
Комментарий, распространенный пресс-службой УЭХК, повторил и заместитель генерального директора по производству этого предприятия Юрий Минеев. Видео также опубликовано на страничке Вячеслава Тюменцева во «Вконтакте».
«Какая-либо опасность для жителей Новоуральска и персонала комбината отсутствует», — повторил Минеев.
Издание Е1.ru сообщило, что в больницу Новоуральска для осмотра будут доставлены «больше сотни рабочих».
«По нашим данным, это не пострадавшие, — при этом уточняет E1.ru. — Просто всех сотрудников цеха, которые находились на предприятии в момент ЧП, везут на обследование».
АО «Уральский электрохимический комбинат» — крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана, поставляемого для обеспечения потребностей в ядерном топливе атомных электростанций и других ядерных энергетических установок. В технологических корпусах УЭХК сосредоточено 48% разделительных мощностей России.
Обедненный гексафторид урана (урановые хвосты) — побочный продукт переработки гексафторида урана в обогащенный уран. Соединение в 1,7 раза менее радиоактивно, чем природный уран, и не несет угрозы для здоровья человека.