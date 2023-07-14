На уральском предприятии по обогащению урана произошла авария

На новоуральском предприятии произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана. СМИ сообщили, что в результате аварии погиб один человек, однако представители предприятия и местных властей это отрицают. По их сведениям, в результате инцидента рабочий лишь пострадал, а радиационная обстановка в городе остается в норме. «Ситуация находится под контролем», — уверяет местный мэр.

На электрохимическом комбинате в Новоуральске Свердловской области произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана (урановые хвосты). По информации источника РИА Новости, пострадавший рабочий скончался на месте.

Однако на предприятии утверждают, что один человек лишь пострадал. Об этом говорится в комментарии, опубликованном в официальной группе предприятия во «ВКонтакте».

Персонал цеха эвакуирован, там проведена санитарная обработка.

«Ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка, — заверили в отделе по связям с общественностью Уральского электрохимического комбината. — Радиационная обстановка на предприятии и за его пределами в норме (активность обедненного урана меньше, чем у природной урановой руды). Какая-либо опасность для жителей Новоуральска и персонала комбината отсутствует».

В пресс-службе предприятия уточнили, что причины инцидента устанавливаются. Комбинат работает в штатном режиме.

Глава Новоуральска Вячеслав Тюменцев через соцсети также подтвердил, что местные жители вне опасности.

«Обращаюсь к новоуральцам с просьбой не поддаваться панике, не распространять сообщения через мессенджеры, — написал Тюменцев на своей страничке во «Вконтакте». — Берегите близких, объясните знакомым и родным, что опасности нет. Ситуация находится под контролем».

Комментарий, распространенный пресс-службой УЭХК, повторил и заместитель генерального директора по производству этого предприятия Юрий Минеев. Видео также опубликовано на страничке Вячеслава Тюменцева во «Вконтакте».

«Какая-либо опасность для жителей Новоуральска и персонала комбината отсутствует», — повторил Минеев.

Издание Е1.ru сообщило, что в больницу Новоуральска для осмотра будут доставлены «больше сотни рабочих».

«По нашим данным, это не пострадавшие, — при этом уточняет E1.ru. — Просто всех сотрудников цеха, которые находились на предприятии в момент ЧП, везут на обследование».

АО «Уральский электрохимический комбинат» — крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана, поставляемого для обеспечения потребностей в ядерном топливе атомных электростанций и других ядерных энергетических установок. В технологических корпусах УЭХК сосредоточено 48% разделительных мощностей России.

Обедненный гексафторид урана (урановые хвосты) — побочный продукт переработки гексафторида урана в обогащенный уран. Соединение в 1,7 раза менее радиоактивно, чем природный уран, и не несет угрозы для здоровья человека.