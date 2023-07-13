Актер Краско попал в больницу. Врачи подозревают поражение мозга

Народный артист РФ Иван Краско госпитализирован с дачи в одну из больниц Санкт-Петербурга. По некоторым данным, у 92-летнего актёра диагностированы неблагоприятные последствия инсульта. Артист известен богатой творческой биографией и эксцентричной личной жизнью.

Народный артист РФ Иван Краско госпитализирован в Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова.

«Его с дачи забрали, ему стало плохо, — рассказал «Газета.Ru» директор артиста Вячеслав Смородинов. — Рядом был сын Федор, на даче находился. Его позвал на помощь, и сын понял, что что-то тут неправильно. Он перестал чувствовать ногу, стал не очень четко говорить. Вызвали «скорую», приехала «скорая» областная и в качестве исключения его увезли в Санкт-Петербург. Пока не знаю (о прогнозах врачей. – «Газета.Ru»), его в реанимацию поместили».

Telegram-канал Mash сообщил, что Краско диагностировали четвертый инсульт, в этот раз обширный. У артиста поражено вещество мозга правой теменной доли. Специалисты предполагают, что постинсультная тромболитическая терапия звезде не поможет. Ситуация осложняется существующими болезнями: артериальной гипертензией и нарушением кровообращения в мозге.

Последний раз Краско госпитализировали в 2023 году — он находился в Елизаветинской больнице с 6 по 19 января с подтвердившимся подозрением на инсульт.

«Все в порядке», — говорил Краско после выписки.

Он благодарил врачей Елизаветинской больницы за профессионализм и чуткое, «великолепное» отношение.

Иван Иванович Краско (при рождении Бахвалов) – актер театра и кино, народный артист России, ему 92 года. Родился в деревне Вартемяги Ленинградской области.

В 1953 году с отличием окончил 1-е Балтийское высшее военно-морское училище по специальности «офицер-артиллерист». Несколько лет служил командиром корабля Дунайской флотилии.

В 1957 году поступил в Ленинградский театральный институт им. Островского. После окончания был принят в труппу БДТ имени М. Горького, где играл до 1965 года. Позже работал в театре им. Комиссаржевской.

Играл в фильмах «Принц и нищий» (1972), «Сын полка» (1981), «Семен Дежнев» (1984), «Господин оформитель» (1988), «Привет, малыш!» (2001), а также в сериалах «Сержант милиции» (1974), «Россия молодая» (1981–1982), «Мастер и Маргарита» (2005) и других. Отец актера Андрея Краско (1957–2006).

Иван Краско был женат четырежды.

Пожалуй, наибольшее внимание СМИ привлек четвертый брак актера. В 2015 году он взял в жены Наталью Шевель – 25-летнюю актрису. Разница в возрасте молодоженов составляет 60 лет.

«Когда я познакомился с Наташей, я посчитал, что эта девочка – очень одаренная, — рассказывал Иван Краско «Комсомольской правде-Санкт-Петербург». — Она всегда была уверена, что она хорошая актриса, а я всегда говорил ей, что у нее другой дар, более серьезный. Это поэзия. Ее кумиром был Бродский, этим она меня очаровала, у нас возникли взаимные флюиды. Причем с ее стороны гораздо все было гораздо настойчивей. Два одиночества, мы притянулись».

Впрочем, брак продержался лишь три года. Выяснять отношения звездная пара пришла на программу «Пусть говорят».

«У нас никогда не было секса, — выдал интимные подробности семейной жизни Краско. – Почему? У нее был страх забеременеть».