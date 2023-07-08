«Связующий элемент»: как дизайнеры формируют образ жизни и потребительские привычки

Дизайн-индустрия сегодня является одной из наиболее инновационных. Понимание дизайна в современном мире сильно расширилось — это не только эстетическая характеристика продукта, но особый самостоятельный способ мышления и деятельности. И сегодня это не только стильные товары и привлекательные объекты. Современный дизайн используется отдельными компаниями, городами и странами в качестве стратегии по конкурентной борьбе за рынки и лидерство на международной арене. О том, как будет развиваться отрасль в России, — в материале «Газеты.Ru»

«Область художественного творчества, проектирование и создание промышленных вещей, предметной среды жизни и деятельности человека» — так объясняет термин «дизайн» Большая российская энциклопедия. В основе дизайна лежат принципы функциональности и целесообразности; его цель – придать вещи такие качества, как удобство, эстетическую привлекательность, соразмерность человеку, единство со средой. И в последние годы дизайн выходит за свои привычные рамки. Главный тренд индустрии последних 10-15 лет заключается в нарастающей роли дизайна на всех уровнях и

Рынок шести триллионов

По оценкам исследовательской и консалтинговой компании Forrester размер мировой индустрии дизайна составляет 162 млрд долларов (март 2021 года).

По оценкам трехлетней давности емкость российского рынка дизайна превышала 1 трлн рублей, а максимальный его потенциал может достичь 6 трлн. Такие данные озвучили авторы исследования «Емкость рынка и система квалификаций дизайна в России и мире» — Союз Дизайнеров России, Национальный институт дизайна и компания «Сетевые исследования».

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Столь масштабное изучение актуального состояния отечественного дизайна, его кадрового обеспечения и влияния отрасли на экономику страны было проведено в России впервые. Исследование охватило шесть основных сфер отрасли — промышленный, коммуникативный, средовой, интерьерный и концептуальный дизайн, а также фэшн-дизайн и дизайн текстиля.

Участники рынка отмечают, что основной тренд последнего десятилетия заключается в увеличении роли дизайна в бизнес-процессах не только коммерческих организаций и корпораций, но и общественных объединений, органов государственной власти и институтов развития.

Креатив и государство

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Денис Кравченко говорит, что доля креативных индустрий в развитых экономиках достигает 7 – 8%, а то и 9% (как в Великобритании). В России по разным оценкам эта доля колеблется от 1,8% до 2,4%. Парламентарий считает, что это «ничтожно мало».

«Дизайн — это часть нашей жизни. Он формирует у людей ощущение качества и комфорта. У отрасли дизайна есть огромный экономический потенциал. Нам как государству интересно, что делают развитые страны или что они не делают, чтобы добиться высокого уровня развития отрасли дизайна. Не меньшая роль у промышленного дизайна. Чтобы промышленные товары были конкурентоспособны, они должны быть современными и привлекательными для заказчика и потребителя. Мы считаем, что надо начинать с нормативно-правового регулирования. В рамках «Российской креативной недели» мы уже объявили о подготовке законопроекта о развитии креативных индустрий и креативного предпринимательства, который позволит повлиять и на отрасль дизайна в частности», – заявил Денис Кравченко на сессии Сбера в рамках фестиваля-форума «Российская креативная неделя», проходящего на этой неделе в Москве.

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В законе сформируют понятийный аппарат: опишут что такое «креативная индустрия». А после этого постараются создать стимулирующие режимы, в том числе налоговые.

Кстати, еще в сентябре 2021 года была утверждена Концепция развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года.

Цель концепции — развитие национальной креативной экономики, основанной на человеческом капитале и историко-культурном наследии народов России.

Под «креативными индустриями» в Концепции понимаются сферы деятельности, в которых компании, организации, объединения и предприниматели в процессе творческой и культурной активности производят товары и услуги, обладающие экономической̆ ценностью.

Основные направления государственной поддержки, предложенные в Концепции, включают: закрепление в законодательстве понятий, необходимых для развития креативных индустрий и креативного предпринимательства, развитие системы знаний и компетенций творческого и предпринимательского характера, создание территориальной, финансовой и экспортной инфраструктуры.

Центральное место

Дизайн является системообразующей отраслью креативных индустрий, как основной связующий элемент он объединяет все сферы творческой деятельности человека, – считает начальник управления по развитию креативных технологий Сбербанка Евгений Домников. По его словам, решение задач отрасли дизайна требует всестороннего подхода, включая экспертизу регуляторов, институтов развития и образования, бизнеса и дизайн-сообщества в целом.

«Дизайнеры определяют и формируют образ жизни, потребительские привычки и окружающую среду. Сбер как технологическая компания обладает большим количеством цифровых технологий и разработок, которые применяются в различных сферах и отраслях экономики, в том числе и в креативных индустриях. Несмотря на наличие технологий, творческая деятельность дизайнера не может быть полностью автоматизирована. Человек всегда остается в центре. Компетенции, экспертиза и навыки таких специалистов незаменимы, и именно на этом важно фокусироваться при развитии креативных индустрий», — говорит Евгений Домников.

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Дизайн — невероятно сложная деятельность с большим количеством особенностей в каждом направлении.

При этом в России сформирован запрос, чтобы отечественный дизайн занимал передовые позиции в мире, дизайн-продукты создавали конкурентную среду.

Прежде чем управлять отраслью, нужно ее измерить. На текущий момент репрезентативных данных о состоянии индустрии дизайна в России практически нет. В связи с этим возникает потребность найти новый фокус для проведения глубокого анализа отрасли с применением человекоцентричного подхода в исследовании: изучить систему образования и развития новых профессий и компетенций, особенности найма креативных специалистов и рынка труда, а также специфику культурного кода отрасли в региональной перспективе.

Важный шаг в этом направлении сделала НИУ ВШЭ.

Исследование НИУ ВШЭ показало, что дизайн связан с технологической сферой больше, чем с культурной, при этом промышленный дизайн равномерно распределен по всем исследованным городам. 69% от общей численности лидеров промышленного дизайна находятся в следующих странах: Германия, Китай, США, Япония, Италия, Великобритания, Швейцария. Были также выявлены факторы, влияющие на успех, например, китайской дизайн-индустрии (промышленный дизайн): децентрализация креативного сектора и сфокусированная креативная специализация городов, культура цифровизации, внешние эффекты от индустриализации, молодежная политика. Исследование также показало, что в странах-лидерах велась комплексная политика поддержки дизайна государством.

Каждый дизайнер должен знать

В рамках дискуссии на сессии Сбера также было отмечено, что возрастает потребность бизнеса в дизайнерах вне зависимости от отрасли экономики. Индустрия дизайна является одним из наиболее перспективных направлений для развития и создания новых рабочих мест. Один из трендов развития дизайна в России — наращивание экспертизы, быстрое освоение профессиональных знаний, а также мягких навыков.

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«Ни один продукт не делается без дизайна. Современный дизайнер — это в первую очередь специалист, который понимает свою целевую аудиторию и рынок, знает, как строится стратегия продукта, как работают технологии, как управлять командой и привести продукт к успеху, выигрывая международные премии», — отметила в своем выступлении на сессии исполнительный директор управления дизайна и UX-исследований SberDevices Алина Ермакова.

Сейчас дизайнер должен обладать не только базовыми компетенциями в дизайне, но и иметь продуктовое видение — знать ценность и миссию продукта.

Также дизайнеру важно разбираться в инновационных технологиях и данных. Необходимо уметь проводить исследования, детально изучать рынок и конкурентов, общаться с конечными потребителями, на основе данных принимать решения и реализовывать дизайнерские концепции. Кроме того, дизайнер должен развивать коммуникационные навыки — грамотно выстраивать диалог с заказчиком, поддерживать коммуникацию внутри команды, уметь договариваться, презентовать решения и отстаивать свое мнение.

Креативное образование — динамичная коллаборация людей, науки, бизнеса, образовательных стандартов.

И главная его ценность – возможность передавать студентам опыт действующих специалистов-практиков. Сбер регулярно проводит занятия для студентов. Такой подход позволяет на практике и конкретных кейсах показать начинающим дизайнерам, как запускать большие интеграционные проекты для крупного бизнеса, как выстраивать коммуникацию с контрагентами, как создавать команды и управлять ими, и многое другое.