Восстанавливать и развивать
В первую очередь Сергей Кириенко лично проверил, как идет восстановление Херсонской области. Здесь он посетил ряд инфраструктурных объектов. Так, вместе с членами правительства Херсонской области он побывал в селе Чкалово Новотроицкого округа, где посетил библиотеку и узнал о проблемах местных жителей. Он рассказал, что в ближайшее время при поддержке шефа-региона, Рязанской области, будет разработан проект по модернизации библиотеки и обновлению книжного фонда.
Побывал он и в Доме культуры в Новотроицком округе, здание которого очень давно не ремонтировалось и остро нуждается в капитальном ремонте. Теперь оно нуждается в капитальном восстановлении. На стенах можно заметить следы протечек. Глава Новотроицкого округа Евгений Кузьменко также попросил у Кириенко посодействовать в ремонте ЗАГСа.
А во время посещения местной спортивной школы, узнав о ее проблемах, поручил членам правительства Херсонской области оперативно решать все запросы по ее восстановлению и развитию. Сергей Кириенко подчеркнул, что развивать спорт в Херсонской области очень важно, это, по его словам, одно из приоритетных направлений политики нашей страны, особенно — поиск талантливой молодежи в отдаленных сельских районах. На эти цели в бюджете Российской Федерации выделяются большие средства, на территорию области заходят спортивные федерации, которые создают все условия для развития детей, сообщил он.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале пишет, что по итогам рабочего совещания с Сергеем Кириенко, были приняты важные для региона решения. Во-первых, во исполнение поручения президента провести комплекс мероприятий по ремонту и модернизации объектов культуры. Второе — для расширения покрытия мобильной связи и улучшения ее качества установить сеть новых станций. Следующее важное решение касается подготовки сферы образования к новому учебному году — ремонт школ, закупка учебников, организация питания школьников. Кроме того, было решено активизировать восстановление и ремонт дорожной инфраструктуры и начать подготовку жилищно-коммунального хозяйства области к отопительному сезону.
«Наши ребята защищают станцию»
Затем Сергей Кириенко посетил Энергодар, где лично убедился, что атомная станция работает в штатном режиме, радиационный фонд не превышает норму, а все ее сотрудники четко и ответственно исполняют свои обязанности. И убедительное подтверждение тому – недавнее признание коллектива Запорожской АЭС на церемонии «Человек года Росатома» лучшим в «Росэнергоатом». Энергодар и Запорожская АЭС уже давно находится в центре международного информационного поля, никто в мире не хочет повторения трагедий Чернобыля и Фукусимы.
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал первому заместителю администрации президента, что все возможные риски учитываются — усилена безопасность хранилища отработавшего ядерного топлива, постоянно контролируется уровень радиационного фона и установлена дополнительная защитная стена.
«Всегда говорил и повторю, что мы будем защищать реактор, как и защищали его все это время, защищать от террористов, стоять на защите мира от ядерной катастрофы. В то время как специально созданные для этого структуры, такие как МАГАТЭ, продолжают замалчивать правду, пытаясь снять с себя ответственность, наши ребята защищают станцию», — заявил Евгений Балицкий.
Сергей Кириенко не обошел своим вниманием и объекты социальной инфраструктуры Энергодара, посетив школу № 5 и местную подшефную «Росэнергоатому» школу бокса, которая уже может похвастаться серьезными успехами. Ее воспитанник, 15-летний Женя Кузьмин, победил на летних международных спортивных играх «Дети Приморья», которые прошли во Владивостоке с 1 по 6 июля. Он стал чемпионом в весовой категории 54 килограмма среди юношей 2007-2008 года рождения, одержав убедительную победу в финале над боксером из Беларуси. Причем и он, и его тренер впервые участвовали в соревнованиях такого масштаба.
И это один из примеров того, что город возвращается к мирной жизни, и жители могут спокойно заниматься повседневными делами. Стоит отметить, что «Росэнергоатом» активно работает над созданием в Энергодаре социальной инфраструктуры, среди которой — новые школы, спортивные залы и сооружения.