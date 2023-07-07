Жизнь налаживается. Сергей Кириенко посетил с рабочим визитом новые регионы России

В новых регионах России за первое полугодие 2023 года уже восстановлено 2,5 тысячи многоквартирных домов и 150 соцобъектов, но с учетом разрухи, созданной за время нахождения в составе Украины, работы по обеспечению жителей хорошими условиями предстоит еще очень много. И эта задача для страны сейчас является одной из приоритетных. Это неоднократно подчеркивал президент России Владимир Путин, отмечая, что без целенаправленной помощи федерального центра новые регионы не смогут решить всех накопленных за украинские десятилетия проблем. Поэтому визиты в новые регионы первого заместителя администрации президента Сергея Кириенко, курирующего их восстановление, стали регулярными. Недавно он посетил с рабочим визитом Херсонскую область и Энергодар.

Восстанавливать и развивать

В первую очередь Сергей Кириенко лично проверил, как идет восстановление Херсонской области. Здесь он посетил ряд инфраструктурных объектов. Так, вместе с членами правительства Херсонской области он побывал в селе Чкалово Новотроицкого округа, где посетил библиотеку и узнал о проблемах местных жителей. Он рассказал, что в ближайшее время при поддержке шефа-региона, Рязанской области, будет разработан проект по модернизации библиотеки и обновлению книжного фонда.

Побывал он и в Доме культуры в Новотроицком округе, здание которого очень давно не ремонтировалось и остро нуждается в капитальном ремонте. Теперь оно нуждается в капитальном восстановлении. На стенах можно заметить следы протечек. Глава Новотроицкого округа Евгений Кузьменко также попросил у Кириенко посодействовать в ремонте ЗАГСа.

А во время посещения местной спортивной школы, узнав о ее проблемах, поручил членам правительства Херсонской области оперативно решать все запросы по ее восстановлению и развитию. Сергей Кириенко подчеркнул, что развивать спорт в Херсонской области очень важно, это, по его словам, одно из приоритетных направлений политики нашей страны, особенно — поиск талантливой молодежи в отдаленных сельских районах. На эти цели в бюджете Российской Федерации выделяются большие средства, на территорию области заходят спортивные федерации, которые создают все условия для развития детей, сообщил он.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале пишет, что по итогам рабочего совещания с Сергеем Кириенко, были приняты важные для региона решения. Во-первых, во исполнение поручения президента провести комплекс мероприятий по ремонту и модернизации объектов культуры. Второе — для расширения покрытия мобильной связи и улучшения ее качества установить сеть новых станций. Следующее важное решение касается подготовки сферы образования к новому учебному году — ремонт школ, закупка учебников, организация питания школьников. Кроме того, было решено активизировать восстановление и ремонт дорожной инфраструктуры и начать подготовку жилищно-коммунального хозяйства области к отопительному сезону.

«Наши ребята защищают станцию»

Затем Сергей Кириенко посетил Энергодар, где лично убедился, что атомная станция работает в штатном режиме, радиационный фонд не превышает норму, а все ее сотрудники четко и ответственно исполняют свои обязанности. И убедительное подтверждение тому – недавнее признание коллектива Запорожской АЭС на церемонии «Человек года Росатома» лучшим в «Росэнергоатом». Энергодар и Запорожская АЭС уже давно находится в центре международного информационного поля, никто в мире не хочет повторения трагедий Чернобыля и Фукусимы.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал первому заместителю администрации президента, что все возможные риски учитываются — усилена безопасность хранилища отработавшего ядерного топлива, постоянно контролируется уровень радиационного фона и установлена дополнительная защитная стена.

«Всегда говорил и повторю, что мы будем защищать реактор, как и защищали его все это время, защищать от террористов, стоять на защите мира от ядерной катастрофы. В то время как специально созданные для этого структуры, такие как МАГАТЭ, продолжают замалчивать правду, пытаясь снять с себя ответственность, наши ребята защищают станцию», — заявил Евгений Балицкий.

Сергей Кириенко не обошел своим вниманием и объекты социальной инфраструктуры Энергодара, посетив школу № 5 и местную подшефную «Росэнергоатому» школу бокса, которая уже может похвастаться серьезными успехами. Ее воспитанник, 15-летний Женя Кузьмин, победил на летних международных спортивных играх «Дети Приморья», которые прошли во Владивостоке с 1 по 6 июля. Он стал чемпионом в весовой категории 54 килограмма среди юношей 2007-2008 года рождения, одержав убедительную победу в финале над боксером из Беларуси. Причем и он, и его тренер впервые участвовали в соревнованиях такого масштаба.

И это один из примеров того, что город возвращается к мирной жизни, и жители могут спокойно заниматься повседневными делами. Стоит отметить, что «Росэнергоатом» активно работает над созданием в Энергодаре социальной инфраструктуры, среди которой — новые школы, спортивные залы и сооружения.