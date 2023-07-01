Люди ждали по пять часов: как власти объяснили многокилометровый затор у Крымского моста

С самого утра 1 июля на подъезде к Крымскому мосту в Краснодарском крае образовалась большая пробка. Сначала ее длина составляла около пяти километров, потом увеличилась до девяти. К вечеру продолжительность затора стала спадать. В пиковые моменты люди ждали в очереди на досмотр по пять часов. В Минтрансе Крыма объяснили, что затор связан с большим количеством багажа у въезжающих на полуостров туристов — его надо досмотреть. В Совфеде добавили, что такие меры безопасности связаны с терактом на мосту в октябре 2022 года и попросили отдыхающих отнестись к этому с пониманием.

Протяженность пробки у Крымского моста в Темрюкском районе Краснодарского края к середине дня субботы увеличивалась до девяти километров, сообщил оперативный штаб региона.

«Скопилось большое количество машин. Пробка в настоящий момент составляет около 9 км. Администрация муниципалитета организовала раздачу воды тем, кто стоит в пробке. Для помощи населению на месте работает аварийно-спасательный отряд Темрюкского района», — заявили в штабе.

После этого длина затора начала уменьшаться. К 20.00 мск она составляла семь километров. Власти края в связи с дорожной ситуацией попросили автолюбителей не планировать поездки на полуостров. Или же закладывать дополнительное время для прохождения проверок при подъезде к мосту.

Еще утром 1 июля, как сообщал крымский Минтранс, автомобильный затор на подъезде к мосту через Керченский пролив был длиной только пять километров.

По словам министра транспорта полуострова Николая Лукашенко, для ускорения досмотра власти временно увеличили штат проводящих его сотрудников на линиях и усилили контроль за их работой. Лукашенко также принес извинения гражданам за доставленные неудобства.

В пиковые моменты время ожидания досмотра увеличивалось до пяти часов. На момент написания материала стоящие в очереди люди ждали досмотра около четырех часов.

В то же время согласно сервису «Яндекс Карты» пробка на подъезде к Крымскому мосту в Краснодарском крае к 20.30 мск составляет около 10 километров. При этом затор со стороны Крыма — около одного километра, а время ожидания досмотра — около 40 минут.

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с «Газетой.Ru» попросил туристов с пониманием отнестись к пробке и досмотрам.

«Понятно, что это связано с диверсией, которая была осуществлена в прошлом году на Крымском мосту. Я считаю, что те, кто едет в Крым, должны с пониманием к этому относиться. По моей внутренней информации, пробка так и была где-то на протяжении 4-5 км. В целом на проезд через Крымский мост надо потратить около двух часов, хотя работают очень интенсивно все те, кто обеспечивает пропуск», — объяснил сенатор.

По его словам, винить работников пунктов досмотра не стоит, поскольку они выкладываются по максимуму. А чтобы сократить время ожидания, нужно создавать новые пункты. При этом сейчас площадок, на которых можно было бы оборудовать такие досмотровые точки, недостаточно.

Цеков также выразил надежду, что в ближайшие годы после окончания спецоперации вырастет поток туристов, которые едут в Крым альтернативными маршрутами — в частности по сухопутному перешейку через ДНР, Запорожскую и Херсонскую область. Кроме того, к этому времени восстановят и авиасообщение.

Управление ведомственной охраны Минтранса России сообщило, что увеличение очереди перед Крымским мостом связано не только с ростом автомобильного трафика, но и с изменением его характера. Сейчас на полуостров массово еду отдыхающие, которые везут с собой много багажа. На его осмотр уходит времени больше, чем обычно. В ведомстве отметили, что такая ситуация в том или ином формате повторяется практически каждый сезон в последние годы.