Жителей Ярославской области накажут за публичные плевки. Идею одобрил режиссер Михалков

Ярославские законодатели впервые за 16 лет обновили региональный закон «Об административных правонарушениях». И добавили в него наказание за плевки в общественном месте. За это действие гражданам грозит штраф в 1500 рублей, а при повторном нарушении — в 3000 рублей. В Госдуме согласились, что полномочия на такие меры Ярославская область имеет. Но сомневаются — пока нет понимания, кто и как будет применять новую норму закона на практике.

Ярославская область первая из российских регионов ввела штрафы за плевки в общественных местах. Об этом заявил глава региона Михаил Евраев во время встречи с кинорежиссером Никитой Михалковым, передает РИА Новости.

«Вот мы приняли новый Кодекс об административных правонарушениях. И Ярославская область первой в стране и третьей в мире ввела ответственность за плевки… Мы первые в стране, и всего две страны в мире, кроме нас, имеют такую административную ответственность: Сингапур и Казахстан. И вот теперь появилась третья страна — это Российская Федерация», — сказал губернатор.

Речь идет о региональном законе «Об административных правонарушениях». По словам Евраева, он не обновлялся уже 16 лет, морально устарел, поэтому сейчас ярославские законодатели внесли в него изменения.

Михалков одобрил нововведение, назвав его абсолютно правильным и добавив, что таким образом у населения и должна формироваться культура поведения.

В правительстве региона уточнили, что за нарушение нового запрета предусмотрен штраф в 1500 рублей, за повторный плевок в общественном месте — 3000 рублей.

Глава комитета Государственной думы по социальной политике Ярослав Нилов в беседе с «Газетой.Ru» признал, что у законодателей Ярославской области есть полномочия принимать такие запреты и вводить за них штрафы. Но при этом засомневался в правоприменительной практике.

«Давайте посмотрим правоприменительную практику: кто будет привлекать к ответственности, мне интересно. Как они будут на региональном уровне администрировать: кто будет это фиксировать, кто будет составлять протоколы, кто будет собирать доказательную базу, кто будет принимать решения — это суды или ответственные должностные лица?», — объяснил депутат.

При этом Нилов предложил ярославским коллегам не останавливаться на достигнутом, подойти к вопросу творчески и рассмотреть понятие «плевок» в более широком смысле.

«Предлагаю депутатам тогда не останавливаться, а продолжить эту работу. Например, ввести штрафы и за плевки чиновников в лицо граждан. Когда письма пишут хамские, когда хамят на приемах, когда не решают проблемы, когда нарушают права, наплевав на чаяние граждан. Когда не понимают, что сами нарушают закон, находясь на должностном месте, наплевав на свои должностные полномочия», — добавил Нилов.

Штрафы за плевки в общественном месте в Казахстане существуют с 2022 года. Сначала эту практику ввели в столице, затем — в других регионах страны. Штраф составляет 15 тысяч тенге (2834 рубля по текущему курсу — «Газета.Ru»), при повторном нарушении он удваивается.

Практика наказывать за плевки в Казахстане была и до принятия соответствующей нормы — только в 2020 году в Астане за такое нарушение собрали штрафов на 30 млн тенге. Но тогда штрафовали по административной статье «Загрязнение мест общего пользования». Принятие же новой статьи власти Казахстана объясняли не только с эстетической точки зрения, но и с эпидемиологической: при плевке человек распространяет вирусы в виде микрокапель, которые оседают на предметах, одежде, распространяются по воздуху.

В Сингапуре штраф за плевок в общественном месте куда более серьезен — 1000 местных долларов (около 63 тысяч рублей по текущему курсу). Суровость наказания имеет исключительно медицинское обоснование: при среднегодовой температуре воздуха выше 30 градусов и очень большой влажности вирусы и другие микроорганизмы в естественной сингапурской среде живут очень долго.

Кроме штрафов за плевки в городе-государстве есть и другие не менее суровые наказания, для большинства россиян непривычные. Например, штраф в те же 1000 сингапурских долларов легко получить за употребление жвачки. Этот запрет появился после ввода в эксплуатацию метрополитена в конце 1980-х годах. Привычка жителей приклеивать жевательную резинку к любым поверхностям и выкидывать ее мимо урны и раньше вызывала большие расходы на уборку улиц. А после запуска метро стала приводить к частым поломкам автоматических дверей вагонов. Поэтому теперь жвачку в Сингапуре не только нельзя употреблять, но и даже продавать. Кстати, выкидывание мусора мимо урны у помешанных на чистоте сингапурцев тоже наказывается штрафом в 1000 долларов.