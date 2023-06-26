«Улыбаюсь на половину лица». Житель Приморья поджег соседа из огнемета и пробил шею соседки гарпуном

Житель Приморья поджег соседа по даче из самодельного огнемета и напал с гарпуном на главу СНТ — прут пробил шею женщины насквозь. Ссора произошла, когда соседи обвинили мужчину в краже электричества и нашли уходящий на его участок кабель. После нападения сосед подозреваемого получил 60% ожогов тела, но выжил, гарпун из шеи женщины врачам тоже удалось вытащить, — в разговоре с «Газетой.Ru» она назвала это «реальным чудом». Что произошло в СНТ «Дальэлектроприборснабсбыт» — в нашем материале.

В поселке Трудовое Приморского края возникла ссора между 63-летним местным жителем, его соседом и председателем садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ). Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Amur Mash. На кадрах видно, как нападавший выходит из калитки забора с самодельным огнеметом в руках. Подошедший к нему сосед, вероятно, попытался его отнять — в этот момент вспыхнуло пламя. После этого слышны призывы соседей вызвать «скорую». Кроме того, в ролике можно увидеть фотографию председателя местного СНТ «Дальэлектроприборснабсбыт» Нины Родиной, в которую нападавший выстрелил из ружья для подводной охоты.

В комментарии «Газете.Ru» она рассказала, что ей повезло выжить после этой травмы.

«Врачи тоже удивляются. Прям счастливый случай, потому что гарпун этот проник на большое расстояние, но при этом он не задел ни гортань, ни артерию. Это прям реально чудо.

Благодаря тому, что ничего не задето, я чувствую себя нормально. Самое страшное — это огромный шрам на шее, но жизнь дороже. Есть подозрение на повреждение лицевого нерва. Пока я улыбаюсь на половину лица», — заявила Родина.

По данным прокуратуры, у пострадавшего мужчины огнем поражены 60% тела. Нина Родина подтвердила, что он находится в тяжелом состоянии: вчера мужчину прооперировали, а сегодня должны провести еще одну операцию. По ее словам, он находится в сознании, больше всего у него пострадала правая рука.

Как сообщает СК, медицинская помощь потребовалась и самому нападавшему, сейчас он находится на стационарном лечении. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство в отношении двух лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом» УК РФ.

Пострадавшая глава СНТ уточнила, что конфликт произошел из-за подозрений в том, что семья нападавшего ворует электроэнергию

«В декабре прошлого года <...> геодезисты обнаружили посторонний кабель, который выходил из-под забора этих людей и уходил под забор соседа напротив...вчера с правлением были проведены работы на общей земле. Грубо говоря, два раза экскаватор копнул, вытащил эту трубу с электрическим кабелем. Как только она оказалась на поверхности, выскочил агрессор со своим импровизированным огнеметом», — сказала Нина Родина.

Она утверждает, что главная цель нападавшего заключалась в том, чтобы «спалить» ее. Сосед пострадал, когда попытался закрыть ее собой. Пока она пыталась потушить огонь, подозреваемый напал и на нее.

«Мне кажется, это нормальная реакция любого здорового человека, когда перед тобой пострадавший, оказать ему какую-то помощь. Ты не ожидаешь, что в этот момент кто-то пытается метнуть тебе в спину гарпун», — поделилась женщина.

НТВ приводит комментарий Андрея, который, как утверждается, является сыном нападавшего. В соцсети он отреагировал на инцидент и сообщил, что его отец «никогда никого не трогал», но из-за конфликтов в последние 1,5 года у него не выдержали нервы.

«Яму вырыли перед воротами и не закопали. Соседа поджог случайно, мы с ним дружим хорошо и всегда помогали», — написал он.