«Рад, что мы рассчитались со сталинизмом». Ушел из жизни соавтор Конституции Виктор Шейнис

Российский политик Виктор Шейнис — один из основателей партии «Яблоко» — умер в возрасте 92 лет. Об этом сообщила пресс-служба политического объединения.
«25 июня на 93 году жизни скончался Виктор Леонидович Шейнис, член Федерального политического комитета партии «Яблоко», депутат Государственной Думы первых двух созывов, один из авторов российской Конституции», — говорится в сообщении.
В «Яблоке» пообещали позже сообщить о времени и месте прощания с политиком.
Один из лидеров партии Григорий Явлинский заявил, что позиция Шейниса была ориентиром и мерилом для многих «честных политиков» и людей с демократическими убеждениями.
«Виктор Шейнис никогда не изменял своим убеждениям: ни в молодости, когда дал точную оценку событиям в Венгрии, за что был исключен из комсомола и аспирантуры, ни потом, когда его практическая деятельность стала принципиально важной для новой России», — поделился Явлинский.
По его словам, для соратников покойный останется политическим философом, а его работы навсегда останутся беценным вкладом в политическую историю России.
Руководитель фракции «Яблоко» в Мосгордуме Максим Круглов в беседе с «Газетой.Ru» назвал Шейниса очень мудрым и даже великим человеком.
«Я пришел в «Яблоко» в 17 лет и с огромным интересом наблюдал за ним. Помню, что я каким-то чудом смог купить его книжки, они продавались в Ростове-на-Дону, называются «Взлеты и падения парламента», в Москве их уже не было. Я заказывал его книжки по интернету, просил его автограф, и для меня все это было очень важно. Он был очень умным и очень добрым человеком. До самого последнего дня своей жизни он участвовал в делах партии, приходил в политический комитет «Яблока», очень мудро выступал и все записывал», — сказал Круглов.
Он рассказал, что Шейнис писал отзыв на его диссертацию, что было очень ценно лично для депутата.
«Помню, что когда я защищал диссертацию и там перечислялись люди, которые оставили официальный отзыв, по ученому совету РГГУ прошло такое удивление, что такой исторический человек в этом процессе поучаствовал», — добавил Круглов.
Виктор Шейнис родился в 1931 году в Киеве. Он окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета (сейчас — СПбГУ), в 1966 году получил степень кандидата экономических наук, а в 1982 году защитил докторскую по экономике.
В 1953-1956 Шейнис работал в нескольких ленинградских школах учителем, затем — аспирантом в Институте востоковедения АН СССР. В 1957 году он написал статью «Правда о Венгрии», где выступил с резкой критикой действий СССР во ремя венгерских событий осенью 1956 года, когда жители страны попытались выступить против советского режима, а восстание было жестко подавлено.
За статью Шейниса в 1958-м исключили сначала из комсомола, а затем из аспирантуры. После этого он работал расточником на Кировском заводе в Ленинграде.
Политическую карьеру Шейнис начал в конце 1980-х годов, когда вступил в клуб «Московская трибуна», куда входило множество предстоителей столичной либеральной интеллигенции. В 1990 году его избрали народным депутатом РСФСР по Севастопольскому избирательному округу № 47 Москвы. В декабре 1991 года Шейнис уже будучи членом Верховного Совета РСФСР поддержал ратификацию Беловежского соглашения о прекращении существования СССР.
В 1993-1994 годах политик занимал должность зампредседателя Комиссии законодательных предположений при президенте России — в этот период он принимал участие в написании первой Конституции РФ. В 1993 году он избирается в Госдуму от объединения «Блок Явлинский-Болдырев-Лукин», из которого позже при его содействии родилась партия «Яблоко». В 1995 году переизбрался в Госдуму.
Сам Шейнис называл проведенные в политике годы самыми интересными и в то же время самыми противоречивыми в его жизни.
«Рад, что мы рассчитались (пусть не окончательно и непоследовательно) с одной из худших страниц российской истории — сталинизмом и его продолжением — временем, которое нарекли смешным эвфемизмом «застой». Сожалею же о многом, чего я сам и мои политические друзья не сумели сделать», — говорил он.