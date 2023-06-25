«Рад, что мы рассчитались со сталинизмом». Ушел из жизни соавтор Конституции Виктор Шейнис

В возрасте 92 лет ушел из жизни Виктор Шейнис — один из основателей партии «Яблоко» и соавторов первой российской Конституции. Его исключили из комсомола за критику действий СССР во время венгерского восстания 1956 года, он поддержал Беловежское соглашение, был депутатом Госдумы. Соратники Шейниса рассказали, что он до последних дней принимал участие в деятельности «Яблока». Сам он называл проведенные в политике годы лучшими в своей жизни и жалел, что многое не успел сделать.

Российский политик Виктор Шейнис — один из основателей партии «Яблоко» — умер в возрасте 92 лет. Об этом сообщила пресс-служба политического объединения.

«25 июня на 93 году жизни скончался Виктор Леонидович Шейнис, член Федерального политического комитета партии «Яблоко», депутат Государственной Думы первых двух созывов, один из авторов российской Конституции», — говорится в сообщении.

В «Яблоке» пообещали позже сообщить о времени и месте прощания с политиком.

Один из лидеров партии Григорий Явлинский заявил, что позиция Шейниса была ориентиром и мерилом для многих «честных политиков» и людей с демократическими убеждениями.

«Виктор Шейнис никогда не изменял своим убеждениям: ни в молодости, когда дал точную оценку событиям в Венгрии, за что был исключен из комсомола и аспирантуры, ни потом, когда его практическая деятельность стала принципиально важной для новой России», — поделился Явлинский.

По его словам, для соратников покойный останется политическим философом, а его работы навсегда останутся беценным вкладом в политическую историю России.

Руководитель фракции «Яблоко» в Мосгордуме Максим Круглов в беседе с «Газетой.Ru» назвал Шейниса очень мудрым и даже великим человеком.

«Я пришел в «Яблоко» в 17 лет и с огромным интересом наблюдал за ним. Помню, что я каким-то чудом смог купить его книжки, они продавались в Ростове-на-Дону, называются «Взлеты и падения парламента», в Москве их уже не было. Я заказывал его книжки по интернету, просил его автограф, и для меня все это было очень важно. Он был очень умным и очень добрым человеком. До самого последнего дня своей жизни он участвовал в делах партии, приходил в политический комитет «Яблока», очень мудро выступал и все записывал», — сказал Круглов.

Он рассказал, что Шейнис писал отзыв на его диссертацию, что было очень ценно лично для депутата.

«Помню, что когда я защищал диссертацию и там перечислялись люди, которые оставили официальный отзыв, по ученому совету РГГУ прошло такое удивление, что такой исторический человек в этом процессе поучаствовал», — добавил Круглов.

Виктор Шейнис родился в 1931 году в Киеве. Он окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета (сейчас — СПбГУ), в 1966 году получил степень кандидата экономических наук, а в 1982 году защитил докторскую по экономике.

В 1953-1956 Шейнис работал в нескольких ленинградских школах учителем, затем — аспирантом в Институте востоковедения АН СССР. В 1957 году он написал статью «Правда о Венгрии», где выступил с резкой критикой действий СССР во ремя венгерских событий осенью 1956 года, когда жители страны попытались выступить против советского режима, а восстание было жестко подавлено.

За статью Шейниса в 1958-м исключили сначала из комсомола, а затем из аспирантуры. После этого он работал расточником на Кировском заводе в Ленинграде.

Политическую карьеру Шейнис начал в конце 1980-х годов, когда вступил в клуб «Московская трибуна», куда входило множество предстоителей столичной либеральной интеллигенции. В 1990 году его избрали народным депутатом РСФСР по Севастопольскому избирательному округу № 47 Москвы. В декабре 1991 года Шейнис уже будучи членом Верховного Совета РСФСР поддержал ратификацию Беловежского соглашения о прекращении существования СССР.

В 1993-1994 годах политик занимал должность зампредседателя Комиссии законодательных предположений при президенте России — в этот период он принимал участие в написании первой Конституции РФ. В 1993 году он избирается в Госдуму от объединения «Блок Явлинский-Болдырев-Лукин», из которого позже при его содействии родилась партия «Яблоко». В 1995 году переизбрался в Госдуму.

Сам Шейнис называл проведенные в политике годы самыми интересными и в то же время самыми противоречивыми в его жизни.

«Рад, что мы рассчитались (пусть не окончательно и непоследовательно) с одной из худших страниц российской истории — сталинизмом и его продолжением — временем, которое нарекли смешным эвфемизмом «застой». Сожалею же о многом, чего я сам и мои политические друзья не сумели сделать», — говорил он.