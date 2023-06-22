Во Флоренции похищена пятилетняя девочка. Ее вывезли в чемодане из отеля, захваченного мигрантами

Во Флоренции уже вторую неделю идет поисковая операция — 10 июня неизвестный похитил из отеля Astor Каталею, пятилетнюю дочь мигрантов из Перу, которую вывез в чемодане. Гостиница была захвачена нелегалами-сквоттерами еще осенью прошлого года. По свидетельствам местных жителей, из-за мигрантов в районе резко выросла преступность, а вокруг их семей крутилось множество криминальных элементов. Один из жителей отеля описал царившую в нем атмосферу как хаос и насилие. Отец девочки не исключил, что ее могли похитить для вымогательства. Мать Каталеи после случившегося пыталась покончить с собой. Тем временем итальянская полиция констатирует, что шансы найти ребенка живым с каждым часом все ниже.

Итальянская полиция уже несколько дней разыскивает пятилетнюю перуанскую девочку, пропавшую из отеля во Флоренции, сообщает La Repubblica.

Инцидент произошел еще 10 июня. Каталея Миа Чисильо Альварес, дочь иммигрантов из Перу, проживавших с остальными 140 нелегальными переселенцами в бывшем флорентийском отеле Astor, была помещена неизвестными в чемодан и похищена.

Единственным свидетелем преступления была другая девочка. Ей три года. Она жила в том же отеле, что и Каталея, и рассказала, что видела, как неизвестный мужчина тащил похищенную, а та плакала.

После первых часов безуспешных поисков семья Альварес через адвокатов сообщила, что намерена провести собственное расследование киднеппинга. Мать девочки после исчезновения ребенка от отчаяния пыталась совершить суицид, ее госпитализировали.

Отец девочки, Мигель, предположил, что похищение может быть попыткой вымогательства или давления на нелегальных мигрантов — ранее у его семьи уже были проблемы с бывшим отелем, где они селились. Однако в минувшую субботу все 140 мигрантов были принудительно выселены из Astor.

«Я думаю, что это похищение. Может быть, для вымогательства, я не знаю. Я не могу судить. Бог осудит, но моя маленькая девочка не имеет к этому никакого отношения. Я не хочу больше проблем ни с кем. Я люблю свою семью», — заявил отец ребенка. Позже Мигель Альварес допускал, что Каталею могли принять за другого ребенка и похитить по ошибке.

Полиция Флоренции тщательно обыскала здание отеля, но ни нашла ни девочку, ни ее следов. Сотрудники итальянских правоохранительных органов отмечают, что с каждым днем шансы найти Каталею живой все ниже.

По информации итальянской газеты Ansa, пролить свет на похищение могут последние показания отца девочки. Он смог вспомнить несколько эпизодов, происходивших в отеле в течение последних двух-трех месяцев, который незаконно заняли мигранты. В чем суть этих эпизодов, не раскрывается, однако Мигель Альварес около часа давал показания прокурору.

Тем временем по местным социальным сетям начал распространяться ролик, на котором якобы Каталея говорит, что хочет к родителям, скучает по матери и просит о помощи. «Если кто-то видел моих похитителей, обратитесь в полицию. Надеюсь, это видео ускорит мое вызволение, ведь дорога каждая секунда», — говорит голос на записи. Было быстро установлено, что голос механически синтезирован, а просьба о помощи является фейком, созданным, вероятнее всего, при помощи нейросети.

La Repubblica отмечает, что первые нелегалы захватили отель Astor еще в сентябре прошлого года — тогда туда заселились 54 семьи с 19 детьми, преимущественно из Перу и других стран Латинской Америки. Однако с течением времени число сквоттеров росло, а вместе с ним росла преступность в этом районе. Случаи насилия в кварталах, соседствующих с отелем, участились в несколько раз. И местные жители не удивлены киднеппингом — по их словам, вокруг мигрантов крутилось множество криминальных элементов, которые не гнушались и вымогательством.

Один из нелегалов по имени Мануэль рассказал газете, что в захваченном сквоттерами Astor «царила атмосфера насилия и хаоса». Сам он бежал из Эквадора в Италию еще в 2012 году. По словам Мануэля, среди нелегалов было много жестоких людей, которые угрожали другим насилием. С ним самим в мае этого года случился неприятный эпизод, в результате которого его скинули с балкона третьего этажа, из-за чего он сломал руку.

По проведенному предварительному расследованию удалось установить, что ребенок подолгу оставался один. 10 июня у преступников было не менее 1 часа 45 минут, чтобы похитить Каталею. Полиция Флоренции пообещала в ближайшее время просмотреть записи со всех 1500 камер наружного наблюдения в городе, чтобы попытаться отследить маршрут злоумышленников.