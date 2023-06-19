«Не уверен, что будет принято». В Госдуме вернулись к вопросу о переходе на летнее время

В Госдуму 21 июня внесут законопроект о возврате к летнему времени, сообщил автор документа, депутат от КПРФ Михаил Матвеев. Комментируя инициативу Матвеева, депутат Анатолий Вассерман заявил, что проголосует против, потому что «игра не стоит свеч». Идея вернуть переходы на зимнее и летнее время обсуждается не первый год, однако сейчас даже сам автор законопроекта сомневается, что Госдума одобрит инициативу.

Депутат Государственной думы от КПРФ Михаил Матвеев сообщил, что в парламент внесут проект закона о возврате переходов на летнее время. Согласно инициативе, в конце марта россияне будут переводить стрелки на час вперед.

«Законопроект о возврате переходов на «летнее время» будет внесен в Государственную думу в день летнего солнцестояния, 21 июня», — отметил он.

Депутат объяснил идею вернуть перевод часов в России возможностью увеличить световой день.

«Переход на летнее время позволяет добавлять к активному периоду суток лишний час солнечного света. Ненормально, когда летом в три часа уже светло, а в 21 уже темно. Применение летнего времени позволяет существенно экономить электроэнергию», — объяснил необходимость изменений Матвеев.

В то же время автор законопроекта сам сомневается в его одобрении депутатами Госдумы.

В беседе с изданием «Подъем» Матвеев рассказал, что инициативу воспринимают по-разному даже его подписчики: в «ВКонтакте» большинство выступают «за», а в Telegram – «против».

«Не уверен, что будет принято. Правительство дало отрицательное заключение, правда, по формальным основаниям – не представлены расчеты, связанные со всякими изменениями двухтарифных счетчиков, расписанием и так далее», — рассказал он.

По словам Матвеева, переходы на летнее и зимнее время нужны жителям регионов, которые живут «не в своем часовом поясе».

«Аргументы в отношении биологических часов, которые якобы сбиваются у людей – это, честно говоря, смешно даже слушать. Пусть эти люди тогда откажутся от субботы с воскресеньем, от праздничных дней, от отпуска», — сказал парламентарий.

Депутат Госдумы Сергей Жигарев, поддерживающий инициативу, считает, что перевод времени вызовет положительную реакцию общества. По его словам, многие люди уже привыкли к тем временам, когда необходимо было переводить часы.

Спорная инициатива

Слова Матвеева прокомментировал депутат, член думского комитета по просвещению Анатолий Вассерман. В разговоре с «Газетой.Ru» политик заявил, что будет голосовать против возвращения переходов на летнее и зимнее время в России.

По мнению Вассермана, россияне воспримут это предложение «очень по-разному».

«Заметная часть жителей Москвы будет «за» возврат летнего времени. Москва находится примерно на стыке двух часовых поясов, поэтому какое время в Москве ни устанавливать — оно обязательно будет хотя бы на полчаса расходиться с солнечным временем», — считает депутат.

При этом, по его словам, большая часть других регионов «скорее всего будет против».

«Я буду голосовать против такого предложения, поскольку экономия на освещении настолько мала по сравнению с общим нынешним энергопотреблением, что вряд ли есть смысл ради нее возиться», — сказал Вассерман.

Он также подчеркнул, что выступает за отмену декрета о времени.

«Вот за что бы я проголосовал, так это за отмену декрета 1930 года, по которому по всей России — от Таллина до Кушки, от Бреста до Владивостока — время на час опережает поясное. Это значит, что в центре каждого часового пояса солнце имеет наибольшую высоту не в 12 часов по часам, как задумано при создании часовых поясов, а в 13 часов. И это не имеет особого смысла», — заключил он.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус также критически высказался о законопроекте. По его мнению, переход на летнее время негативно скажется на жизни россиян.

«Это стресс для организма два раза в год, связанный с переходом на другие биоритмы, это изменение разницы с Гринвичем — что негативно сказывается на моей работе, и еще множество факторов, которые можно противопоставить какой-то непонятной пользе от экономии электричества», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее правительство не поддержало законопроект. В кабмине отметили, что в документе не указаны основные мероприятия, необходимые для перехода на летнее время. Кроме того, авторы не привели информацию об объемах и источниках финансирования возникающих при этом расходов.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Есть дела поважнее»

Матвеев предлагал вернуться к переходу на зимнее и летнее время и раньше. В феврале депутат объяснял, что отмена перехода в 2011 году привела к существенному сокращению светлого времени суток.

Тогда он в беседе с «Газетой.Ru» заявлял, что у депутатов «есть дела поважнее», однако возврат переходов волнует людей.

«Я сразу отвечу критикам, которые считают, что депутатам нечем заняться, и что кроме как крутить стрелки есть дела поважнее. Я с этим абсолютно согласен. Я считаю, что есть и более важные вопросы, чем возврат летнего времени. Но этот вопрос тоже волнует людей и это им на пользу», — говорил Матвеев.

По его словам, перевод стрелок часов на летнее и зимнее время «помогает приспособиться к смене сезона и приближает время пробуждения человека к рассвету, то есть к физиологически оптимальному варианту».

«Многие говорят о том, что якобы нужно много времени на то, чтобы организм перестроился, что это стресс для пожилых людей… На самом деле это не так. Если говорить о пожилых людях, то они, как правило, на работу не ходят. Они могут спать, сколько их организм хочет… Что касается детей, работающих — может быть 1-2 дня перестройки организма. Не такая большая потеря по сравнению с теми плечами, которые организм получает», — сказал он.

По словам депутата, инициатива потребует лишь небольших технических расходов.

Летом 2011 года по инициативе бывшего президента Дмитрия Медведева Госдума отменила регулярный переход на зимнее и летнее время. Три года страна жила только по летнему времени, а в октябре 2014 года произошел переход на постоянное зимнее время.