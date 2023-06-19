«Не уверен, что будет принято». В Госдуме вернулись к вопросу о переходе на летнее время

Депутат Государственной думы от КПРФ Михаил Матвеев сообщил, что в парламент внесут проект закона о возврате переходов на летнее время. Согласно инициативе, в конце марта россияне будут переводить стрелки на час вперед.
«Законопроект о возврате переходов на «летнее время» будет внесен в Государственную думу в день летнего солнцестояния, 21 июня», — отметил он.
Депутат объяснил идею вернуть перевод часов в России возможностью увеличить световой день.
«Переход на летнее время позволяет добавлять к активному периоду суток лишний час солнечного света. Ненормально, когда летом в три часа уже светло, а в 21 уже темно. Применение летнего времени позволяет существенно экономить электроэнергию», — объяснил необходимость изменений Матвеев.
В то же время автор законопроекта сам сомневается в его одобрении депутатами Госдумы.
В беседе с изданием «Подъем» Матвеев рассказал, что инициативу воспринимают по-разному даже его подписчики: в «ВКонтакте» большинство выступают «за», а в Telegram – «против».
«Не уверен, что будет принято. Правительство дало отрицательное заключение, правда, по формальным основаниям – не представлены расчеты, связанные со всякими изменениями двухтарифных счетчиков, расписанием и так далее», — рассказал он.
По словам Матвеева, переходы на летнее и зимнее время нужны жителям регионов, которые живут «не в своем часовом поясе».
«Аргументы в отношении биологических часов, которые якобы сбиваются у людей – это, честно говоря, смешно даже слушать. Пусть эти люди тогда откажутся от субботы с воскресеньем, от праздничных дней, от отпуска», — сказал парламентарий.
Депутат Госдумы Сергей Жигарев, поддерживающий инициативу, считает, что перевод времени вызовет положительную реакцию общества. По его словам, многие люди уже привыкли к тем временам, когда необходимо было переводить часы.
Спорная инициатива
Слова Матвеева прокомментировал депутат, член думского комитета по просвещению Анатолий Вассерман. В разговоре с «Газетой.Ru» политик заявил, что будет голосовать против возвращения переходов на летнее и зимнее время в России.
По мнению Вассермана, россияне воспримут это предложение «очень по-разному».
«Заметная часть жителей Москвы будет «за» возврат летнего времени. Москва находится примерно на стыке двух часовых поясов, поэтому какое время в Москве ни устанавливать — оно обязательно будет хотя бы на полчаса расходиться с солнечным временем», — считает депутат.
При этом, по его словам, большая часть других регионов «скорее всего будет против».
«Я буду голосовать против такого предложения, поскольку экономия на освещении настолько мала по сравнению с общим нынешним энергопотреблением, что вряд ли есть смысл ради нее возиться», — сказал Вассерман.
Он также подчеркнул, что выступает за отмену декрета о времени.
«Вот за что бы я проголосовал, так это за отмену декрета 1930 года, по которому по всей России — от Таллина до Кушки, от Бреста до Владивостока — время на час опережает поясное. Это значит, что в центре каждого часового пояса солнце имеет наибольшую высоту не в 12 часов по часам, как задумано при создании часовых поясов, а в 13 часов. И это не имеет особого смысла», — заключил он.
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус также критически высказался о законопроекте. По его мнению, переход на летнее время негативно скажется на жизни россиян.
«Это стресс для организма два раза в год, связанный с переходом на другие биоритмы, это изменение разницы с Гринвичем — что негативно сказывается на моей работе, и еще множество факторов, которые можно противопоставить какой-то непонятной пользе от экономии электричества», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее правительство не поддержало законопроект. В кабмине отметили, что в документе не указаны основные мероприятия, необходимые для перехода на летнее время. Кроме того, авторы не привели информацию об объемах и источниках финансирования возникающих при этом расходов.
«Есть дела поважнее»
Матвеев предлагал вернуться к переходу на зимнее и летнее время и раньше. В феврале депутат объяснял, что отмена перехода в 2011 году привела к существенному сокращению светлого времени суток.
Тогда он в беседе с «Газетой.Ru» заявлял, что у депутатов «есть дела поважнее», однако возврат переходов волнует людей.
«Я сразу отвечу критикам, которые считают, что депутатам нечем заняться, и что кроме как крутить стрелки есть дела поважнее. Я с этим абсолютно согласен. Я считаю, что есть и более важные вопросы, чем возврат летнего времени. Но этот вопрос тоже волнует людей и это им на пользу», — говорил Матвеев.
По его словам, перевод стрелок часов на летнее и зимнее время «помогает приспособиться к смене сезона и приближает время пробуждения человека к рассвету, то есть к физиологически оптимальному варианту».
«Многие говорят о том, что якобы нужно много времени на то, чтобы организм перестроился, что это стресс для пожилых людей… На самом деле это не так. Если говорить о пожилых людях, то они, как правило, на работу не ходят. Они могут спать, сколько их организм хочет… Что касается детей, работающих — может быть 1-2 дня перестройки организма. Не такая большая потеря по сравнению с теми плечами, которые организм получает», — сказал он.
По словам депутата, инициатива потребует лишь небольших технических расходов.
Летом 2011 года по инициативе бывшего президента Дмитрия Медведева Госдума отменила регулярный переход на зимнее и летнее время. Три года страна жила только по летнему времени, а в октябре 2014 года произошел переход на постоянное зимнее время.