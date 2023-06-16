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Общество

Ростовская область вдохновила на инвестиции. С чем делегация региона приехала на ПМЭФ?

Ростовская область показала ПМЭФ, что такое инвестиционный климат

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Мурад Багандов/РИА Новости
Участие Ростовской области в Питерском международном экономическом форуме оказалось одновременно эффектным и плодотворным. Сначала внимание всей страны привлек запуск автомобильного движения в обход Аксая — города-спутника Ростова-на-Дону. В режиме видеоконференции новый участок дороги открыл президент России Владимир Путин. Затем стало понятно, что делегация региона не шутила, когда назвала свой стенд «Вдохновляем на инвестиции в Ростовскую область». После ПМЭФ-2023 в Ростовской области появится два индустриальных парка и пять новых заводов.
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Как привлечь инвесторов

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На стенде были представлены ключевые данные о регионе, информация об эффективности инвестиций, налоговых льготах, инфраструктурных субсидиях, поддержке властей и инвестиционном климате в целом.

По результатам национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ Ростовская область показала динамику и поднялась в национальном рейтинге с 16-го на 12-е место.

Нарочито большие «настольные лампы» были намеренно сфокусированы на зоне деловых переговоров. Возможно, это также повлияло на результаты участия в форуме. Делегация Ростовской области, которую возглавил донской губернатор Василий Голубев, увезла из Москвы целый пакет инвестиционных соглашений.

В числе самых дорогих — проект комплексной застройки территории старого аэропорта Ростова-на-Дону. ГК ЮСИ вложит в него 132 млрд рублей. Проект по развитию волгодонского предприятия «Донбиотех» — инвестиции от компании «Русский водород» составят порядка 20 млрд рублей и строительство Тепличного комплекса «Ольгинский» за 21 млрд рублей.

Всего по итогам ПМЭФ региону удалось привлечь 200 млрд инвестиций в экономику региона. Рассказываем о самых интересных проектах.

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Территория опережающего развития

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Гуково, одном из бывших шахтерских городов, скоро появится индустриальный парк. Инвестиции в проект в течение двух лет составят около 1 млрд рублей. Сейчас на площадях бывшего завода «Титан», где расположится парк, завершается ремонт и благоустройство территории. Уже начались переговоры с будущими резидентами: концепция парка предполагает размещение производственных предприятий различных отраслей.

Учредители индустриального парка уже имеют опыт реализации подобных проектов. Алапаевский станкостроительный завод, Шабровский тальковый комбинат (Свердловская область), завод «Позитрон» (Санкт-Петербург), Добрянский ремонтно-механический завод (Пермский край) — вот неполный перечень реконструированных производственных площадок. Сейчас там налажен выпуск строительных материалов, металлоконструкций, мебели, вагон-домов и другой продукции.

«Мы уже реконструировали более 300 тыс. квадратных метров производственных площадей. Вот сейчас проект в Гуково — 26 тыс. квадратных метров», — отметил соучредитель УК «Индустриальный парк «Гуково» Дмитрий Виленский.

По словам донского губернатора, развитие индустриальных площадок особенно важно для бывших моногородов.

«Гуково нуждается в новых производствах и новых рабочих местах. Поэтому мы приветствуем решение компании инвестировать в создание индустриального парка. Как говорится, в добрый путь. Мы поможем вначале и будем поддерживать проект дальше», — подчеркнул Василий Голубев.

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Новая энергетика

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Кирилл Зыков/РИА Новости

На ПМЭФ Ростовская область и компания «Артметан Групп» договорились о строительстве на территории региона заводов по сжижению природного газа, криогенных автозаправочных станций и развитии «инфраструктуры энергоперехода».

Срок реализации проекта – шесть лет, с 2023 по 2028 годы. Ориентировочный объем инвестиций составит 1,2 млрд рублей.

Место под строительство первого завода уже определено – это территория в Краснокутском сельском поселении Октябрьского района. По словам гендиректора компании «Артметан Групп» Андрея Дубовскова, проект строительства малотоннажного завода по сжижению природного газа уже реализуется.

«Стопроцентная готовность оборудования на площадке, ждем разрешения на строительство, и до конца этого года, я уверен, этот первый проект запустим. Пришло время параллельно запускать второй проект, более масштабный, направленный на создание «инфраструктуры энергоперехода». Это в том числе трио – АЗС, СПГ-заводы и электрозарядная инфраструктура», – отметил инвестор.

На Дону с 2018 года реализуется проект по переводу техники на газомоторное топливо и развитию газозаправочной инфраструктуры, идет закупка электробусов. За 2022 год в области было реализовано более 100 млн кубометров газомоторного топлива.

«Сегодня мы строим крупное производство, которое будет работать не только для Ростовской области, но и для наших соседей – ближайших регионов, новых регионов России», – заявил Василий Голубев.

4

Цифровая инфраструктура

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Depositphotos

Ростовская область и компания «ВымпелКом» подписали соглашение о развитии телекоммуникационной инфраструктуры на территории региона. Речь идет о расширении зоны покрытия и обеспечении устойчивой мобильной связью и интернетом жителей отдаленных районов донского края.

Соглашение также предусматривает реализацию инновационных проектов, создание и развитие новых технологий и сервисов: например, внедрение элементов «умного города», применение искусственного интеллекта, таргетированных СМС-рассылок для развития туризма.

Это не первый опыт сотрудничества между Ростовской областью и «ВымпелКом». Компания уже инвестировала в строительство базовых станций и модернизацию инфраструктуры более 2,8 млдр рублей. Новые ретрансляторы заработали по всей территории региона. Например, в селе Богородском Ремонтненского района, расположенном на границе с Калмыкией, голосовая связь и мобильный доступ к сети появились впервые.

«Ростовская область — один из чемпионов по инвестициям. У нас масштабные планы, будем и в дальнейшем строить, развивать связь. Инвестировали и продолжаем инвестировать», — заявил во время подписания соглашения президент компании «ВымпелКом» Рашид Рустам Оглы Исмаилов.

Губернатор Ростовской области уверен, что новое соглашение поможет обеспечить региону технологический суверенитет, о котором не раз говорил президент Владимир Путин. «Для Ростовской области это имеет особое значение в силу географического положения региона», — подчеркнул Василий Голубев.

5

Зона рециклинга

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На территории Азовского района Ростовской области появится экотехнопарк с промышленными, перерабатывающими, складскими и логистическими предприятиями общей площадью более 40 гектаров. Здесь планируется запустить комплексы для рециклинга строительного вторичного сырья — стекла, железобетона, кирпичного боя, древесины.

Все это сегодня просто закапывается в землю, но после переработки может использоваться в качестве строительных и отделочных материалов, грунта и компоста для растениеводства.

Объем инвестиций в создание экотехнопарка в течение 12 лет составит 2,5 млрд рублей. Более 1 млдр рублей будет инвестировано в создание парка и производства до конца 2026 года. Инвестором проекта стал «Промышленный Индустриальный Центр».

Подписывая соглашение с компанией донской губернатор отметил, что значительная часть строительных материалов, которые сейчас захораниваются, может иметь вторую жизнь.

«Я надеюсь, что все получится, и этот проект даст серьезный толчок для развития всей индустрии. Наши территории, города, районы станут гораздо чище. Кроме того, снижение себестоимости строительных материалов – это возможность больше строить,» – подчеркнул Василий Голубев.

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Заводы в Красном Сулине

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Группа компаний «ТЕХНОНИКОЛЬ»

На ПМЭФ губернатор Ростовской области подписал с Группой компаний «ТЕХНОНИКОЛЬ» соглашение о строительстве второй очереди завода по производству теплоизоляционных материалов из каменной ваты мощностью 90 тыс. тонн и предприятия, которое будет выпускать экструзионный пенополистирол, который также используется для предотвращения теплопотерь. За 3 года инвестор планирует вложить в проект 8 млрд рублей.

«Рад, что руководство компании приняло решение о продолжении инвестирования в свой донской актив. Я бы отметил надежность партнера — все договоренности были выдержаны по срокам и по качеству», — отметил Василий Голубев во время подписания соглашения.

В 2016 году компания «ТЕХНОНИКОЛЬ» успешно запустила в городе Красный Сулин первую очередь завода по производству теплоизоляционных материалов из каменной ваты. Объем инвестиций превысил тогда 3,6 млрд рублей, а продуктовая линейка предприятия составила более 650 видов теплоизоляции.

«Это удачный пример реализации политики импортозамещения. С учетом развития строительного комплекса, ряда территорий, агропромышленного комплекса Ростовской области продукция будет очень востребована», — считает донской губернатор.

Президент и управляющий партнер «ТЕХНОНИКОЛЬ» Сергей Колесников подтвердил, что компания планирует развивать производственные мощности в Ростовской области. Новые предприятия позволят производить свыше 160 тыс. кубических метров готовой продукции в год.

7

Компьютеры и ноутбуки на Дону

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Freepik

В Ростове-на-Дону расширяется производство компьютерной техники. ГК «Бештау» приняла решение увеличить свои инвестиции в 10 раз: с 800 млн рублей на открытие новых производственных линий по сборке электронных плат в 2022 году до восьми млрд рублей в 2023 году. Компания хочет расширить линейку продукции и построить новый завод по производству ноутбуков и моноблоков в донской столице.

В Ростове-на-Дону планируется наладить производство ноутбуков и компьютеров. Планируемая мощность предприятия — 50 тыс. устройств в год с потенциалом роста до 100 тыс. Это единственный на юге России проект по разработке и производству комплектующих и готовых устройств.

ГК «Бештау» — российский производитель компьютерной техники, заводы компании расположены в Ростове-на-Дону и Ессентуках. В Ставропольском крае компания собирает пластиковые корпуса для компьютеров, ноутбуков и моноблоков, в Ростове-на-Дону сейчас производятся материнские платы и блоки питания.

Строительство новых мощностей компания планирует завершить в течение трех-четырех лет. «Все больше российских компаний, не только госсектора, но и коммерческих, выбирают отечественную оргтехнику, спрос на российские ноутбуки постоянно растет», – отметил гендиректор «Бештау» Олег Осипов.

По словам Василия Голубева, реализация проекта создаст новые рабочие места для молодых людей, которые сейчас учатся в технических вузах донской столицы.

8

Донские крылья

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Авиакомпания «Азимут» – базовый перевозчик ростовского аэропорта «Платов» – расширит парк отечественных самолётов. Об этом на ПМЭФ договорились губернатор Ростовской области Василий Голубев, исполнительный директор авиакомпании «Азимут» Эдуард Теплицкий и гендиректор компании «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский.

Донской авиаперевозчик изначально был ориентирован на отечественные самолеты «Сухой Суперджет-100». Новый проект предполагает дальнейшее расширение парка «Азимута» российскими воздушными судами: компания намерена вложить в это два миллиарда рублей. По соглашению, в 2023 году у компании появится как минимум один новый самолет.

Для обслуживания своих судов в аэропорту «Платов» компания при поддержке правительства Ростовской области строит первый на юге России ангарный комплекс за 800 млн рублей.

Главными бенефициарами этого соглашения станут пассажиры. За предыдущие пять лет компания «Азимут» из аэропорта «Платов» перевезла около двух миллионов человек. До закрытия воздушного пространства из Ростовской области выполнялись полеты более чем по 30 направлениям – внутрироссийским и зарубежным. После снятия ограничений авиакомпания планирует возобновить полетную программу в полном объеме.

9

Высокая оценка президента

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Сергей Бобылев/ТАСС

Владимир Путин отметил Ростовскую область в числе ведущих российских регионов, которые показали наибольшую динамику в формировании благоприятного инвестклимата.

«Отмечу по традиции те субъекты РФ, которые добились наибольшего прогресса в национальном рейтинге инвестиционного климата. В целом 60 регионов продвинулись в этом списке. С удовольствием их назову. Лучшую динамику показали Чеченская Республика, Ростовская, Саратовская, Костромская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Забайкальский край. Я поздравляю коллег и желаю им дальнейших успехов», — сказал глава государства, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2023

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