Ростовская область вдохновила на инвестиции. С чем делегация региона приехала на ПМЭФ?

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На стенде были представлены ключевые данные о регионе, информация об эффективности инвестиций, налоговых льготах, инфраструктурных субсидиях, поддержке властей и инвестиционном климате в целом.

По результатам национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ Ростовская область показала динамику и поднялась в национальном рейтинге с 16-го на 12-е место.

Нарочито большие «настольные лампы» были намеренно сфокусированы на зоне деловых переговоров. Возможно, это также повлияло на результаты участия в форуме. Делегация Ростовской области, которую возглавил донской губернатор Василий Голубев, увезла из Москвы целый пакет инвестиционных соглашений.

В числе самых дорогих — проект комплексной застройки территории старого аэропорта Ростова-на-Дону. ГК ЮСИ вложит в него 132 млрд рублей. Проект по развитию волгодонского предприятия «Донбиотех» — инвестиции от компании «Русский водород» составят порядка 20 млрд рублей и строительство Тепличного комплекса «Ольгинский» за 21 млрд рублей.

Всего по итогам ПМЭФ региону удалось привлечь 200 млрд инвестиций в экономику региона. Рассказываем о самых интересных проектах.