Закопал в подвале и скрылся. Что известно об убийстве депутата из Югры

Утром 12 июня в подвале частного дома было обнаружено тело 58-летнего депутата из ХМАО Александра Колодича с ножевыми ранениями. Его жена была обнаружена в критическом состоянии, она в реанимации. По версии следствия, убийство мог совершить 36-летний «помощник по дому». Подозреваемый задержан. Подробности трагедии — в материале «Газеты.Ru».

В поселке в Новой Москве нашли мертвым депутата из Ханты-Мансийского автономного округа Александра Колодича, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Подробности убийства

В столичном Следственном комитете, не называя имени, сообщили, что тело 58-летнего мужчины было обнаружено утром 12 июня в частном доме в поселке Сосенское. Уточняется, что есть «признаки насильственной смерти в виде ножевого ранения».

«Предварительно установлено, что между погибшим и помощником по дому произошел конфликт, в ходе которого последний нанес ножевые ранения мужчине, на крики в подвальном помещении пришла супруга погибшего, которой фигурант также нанес ножевые ранения», – говорится в посте в Telegram-канале ведомства.

Женщина доставлена в больницу, ей оказывают помощь. Как пишет URA.ru, она в критическом состоянии. Об этом сообщил источник портала в окружении семьи депутата.

«Врачи борются за ее жизнь. Рядом с ней находится сын, который проживает в Москве», — рассказал собеседник портала.

«Известия» со ссылкой на источник уточняют, что у женщины множественные ножевые ранения, один из ударов был нанесен в живот. Пострадавшая потеряла много крови, у нее задеты сухожилия и сосуды на руках. Сейчас супруга убитого без сознания. Врачи делают ей переливание крови и плазмы.

По версии следствия, подозреваемый закопал тело мужчины в подвале и скрылся с места преступления.

close 100% Прокуратура Москвы ' class="item-image" > Телеграм-канал Прокуратура Москвы

«Далее злоумышленник рассказал о случившемся своему брату, который позвонил сыну погибшего», – отмечают в СК.

36-летнего подозреваемого задержали, проводятся следственные действия, в том числе медэкспертиза. В доме, где произошло убийство, работают следователи.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц). За каждое из преступлений подозреваемому грозит заключение сроком до 15 лет.

Расследованием занимается первое управление по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

«В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», – отметили в сообщении.

Что известно о депутате Колодиче

Он родился 20 марта 1965 года в селе Седельниково Седельниковского района Омской области. По профессии – автослесарь. В 1990-х годах занялся бизнесом, работал директором ЗАО «Нефтеюганское городское автотранспортное предприятие» и «Техно-Альянс».

Спустя несколько лет пошел в политику, тогда же возглавлял «Союз предпринимателей ХМАО». В 2006-м Колодич пытался стать мэром Нефтеюганска.

Депутатом думы Ханты-Мансийского автономного округа являлся с 2011 года, с 2019 – сопредседателем регионального штаба ОНФ в ХМАО. За время своей политической карьеры был главой фракции «Справедливая Россия», в нынешний – седьмой – созыв избирался от «Единой России», стал главой комитета по бюджету, финансам и налоговой политике.

У Колодича остались двое детей и внуки.

«Мы были знакомы много лет»

Сенатор Совета Федерации РФ Эдуард Исаков в своем Telegram-канале написал, что сообщение об убийстве депутата стало для него «настоящим шоком».

«Мы были знакомы много лет. Это был очень сильный человек, настоящий профессионал своего дела», – отметил парламентарий.

По словам члена Совфеда России, Колодич сделал большой вклад в социально-экономическое развитие как ХМАО, так и Нефтеюганска, интересы которого представлял в думе округа.

«Приношу свои соболезнования родным и близким Александра Васильевича, супруге скорейшего восстановления», – написал Исаков.

Областная дума ХМАО подтвердила смерть Колодича.

«Его безвременный уход – тяжелая утрата. Скорбим вместе с родными, близкими, друзьями Александра Васильевича. Выражаем слова искреннего соболезнования тем, кто знал и любил этого человека», – приводятся слова председателя законодательного органа Бориса Хохрякова на сайте законодательного органа.

Хохряков отзывается о Колодиче как о «выдающемся политике, большом профессионале с открытой душой».