Шалаши с резинками для волос и дикие манго: как четверо детей выживали 40 дней после авиакатастрофы в джунглях

Президент Колумбии Густаво Петро сообщил об обнаружении живыми детей, которые 1 мая пропали без вести после крушения самолета в джунглях.
«Радость для всей страны. Нашлись живыми четверо детей, которые пропали 40 дней назад в колумбийских джунглях», — написал он в Twitter.
Вооруженные силы Колумбии опубликовали фотографии, на которых в сопровождении военных стоят все четверо детей, в том числе младенец, которому уже после падения самолета исполнился год. Остальным детям на момент ЧП было 4, 9 и 13 лет.
Как пишет газета El Tiempo, дети обезвожены и искусаны насекомыми. Их доставили в больницу.
Авиакатастрофа
Легкомоторный самолет Cessna 206 подал аварийный сигнал 1 мая. Борт летел из Солано в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре с шестью пассажирами. В последнем переданном сообщении пилот сообщил о неисправности двигателя.
Самолет нашли только через две недели — 15 мая. Спустя 370 часов поисков военные нашли тела троих взрослых, но детей нигде не было.
«Остальные четверо пассажиров не были обнаружены в районе аварии, и не было никаких признаков того, что они были ранены», — отмечали источники в Вооруженных силах Колумбии.
Рядом с самолетом нашли остатки съеденных фруктов, емкость для детского питания и другие предметы, которыми могли пользоваться потерпевшие.
17 мая власти страны сообщили, что детей нашли, но позднее эту информацию опровергли, передает ТАСС.
Как искали детей
С момента крушения самолета ВВС Колумбии задействовали несколько бортов для поисков по разным схемам. Спасательная операция под названием «Надежда» также продолжалась вдоль берега реки, а в зоне джунглей для наземного поиска использовали спецназ.
«Чудо, чудо, чудо» — прозвучало в эфире местной радиостанции, когда военные нашли детей живыми.
Незадолго до этого были обнаружены следы, которые принадлежали Лесли — 13-летней девочке, старшей из выживших детей. Предположительно, именно она смогла соорудить укрытие от ливней. Ранее спасатели нашли несколько шалашей из листьев и палок, которые были скреплены резинками для волос, писал журнал Semana.
Кроме того, в двух разных местах были найдены подгузники, крышка от бутылочки и чехол для мобильного телефона. Вероятно, дети питались дикими манго и другими фруктами. В итоге им удалось прожить в джунглях 40 дней с момента авиакатастрофы.