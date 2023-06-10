Шалаши с резинками для волос и дикие манго: как четверо детей выживали 40 дней после авиакатастрофы в джунглях

11-месячный младенец и дети 13, 9 и 4 лет стали единственными выжившими в авиакатастрофе и смогли сохранить свои жизни, блуждая 40 дней по джунглям Амазонки. Они питались фруктами и строили укрытия от ливней, скрепляя листья и палки резинками для волос. Все это время продолжалась поисковая операция «Надежда», в которой принимали участие военные и спецназ. Дети обезвожены и пострадали от укусов насекомых, сейчас они в безопасности, военные доставили их в больницу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Колумбии Густаво Петро сообщил об обнаружении живыми детей, которые 1 мая пропали без вести после крушения самолета в джунглях.

«Радость для всей страны. Нашлись живыми четверо детей, которые пропали 40 дней назад в колумбийских джунглях», — написал он в Twitter.

Вооруженные силы Колумбии опубликовали фотографии, на которых в сопровождении военных стоят все четверо детей, в том числе младенец, которому уже после падения самолета исполнился год. Остальным детям на момент ЧП было 4, 9 и 13 лет.

Как пишет газета El Tiempo, дети обезвожены и искусаны насекомыми. Их доставили в больницу.

Авиакатастрофа

Легкомоторный самолет Cessna 206 подал аварийный сигнал 1 мая. Борт летел из Солано в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре с шестью пассажирами. В последнем переданном сообщении пилот сообщил о неисправности двигателя.

Самолет нашли только через две недели — 15 мая. Спустя 370 часов поисков военные нашли тела троих взрослых, но детей нигде не было.

«Остальные четверо пассажиров не были обнаружены в районе аварии, и не было никаких признаков того, что они были ранены», — отмечали источники в Вооруженных силах Колумбии.

Рядом с самолетом нашли остатки съеденных фруктов, емкость для детского питания и другие предметы, которыми могли пользоваться потерпевшие.

17 мая власти страны сообщили, что детей нашли, но позднее эту информацию опровергли, передает ТАСС.

Как искали детей

С момента крушения самолета ВВС Колумбии задействовали несколько бортов для поисков по разным схемам. Спасательная операция под названием «Надежда» также продолжалась вдоль берега реки, а в зоне джунглей для наземного поиска использовали спецназ.

«Чудо, чудо, чудо» — прозвучало в эфире местной радиостанции, когда военные нашли детей живыми.

Незадолго до этого были обнаружены следы, которые принадлежали Лесли — 13-летней девочке, старшей из выживших детей. Предположительно, именно она смогла соорудить укрытие от ливней. Ранее спасатели нашли несколько шалашей из листьев и палок, которые были скреплены резинками для волос, писал журнал Semana.

Кроме того, в двух разных местах были найдены подгузники, крышка от бутылочки и чехол для мобильного телефона. Вероятно, дети питались дикими манго и другими фруктами. В итоге им удалось прожить в джунглях 40 дней с момента авиакатастрофы.