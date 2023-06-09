«Вдруг меня камнями забьют»: подозреваемые в связях с РДК москвичи заявили, что их оклеветали

Московские ультраправые, о задержании которых по подозрению в сотрудничестве с «Русским добровольческим корпусом» сообщали накануне СМИ, опровергли слухи о своих арестах. Участник «Битвы экстрасенсов» Дмитрий Волхов, судя по всему, не был задержан. Один из москвичей, Константин Ведыш, предположил, что с обысками к нему пришли, «чтобы закрыть квартальную отчетность». При этом никого из других «задержанных» он якобы не знает, и «ни о каком РДК не слышал, а когда услышал, то ему стало дико неприятно». Обыски прошли у шести человек, из них один известен в прошлом как скинхед Антицыган — соратник Тесака.

Подозреваемые в сотрудничестве с «Русским добровольческим корпусом» (РДК) москвичи не были задержаны после обысков. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«Обыски прошли накануне рано утром минимум по шести адресам», — отмечается в сообщении. Не был задержан и участник «Битвы экстрасенсов» Дмитрий Волхов (Буриков).

«Меня оклеветали, я буду обращаться к вышестоящему руководству, о том, что пришли сегодня сотрудники, обыскали, ничего не нашли. К сожалению, опубликовали мое фото, чем оклеветали. Теперь боюсь выйти на улицу, вдруг меня камнями забьют, думая, что я воюю за Украину», — заявил Волхов.

По данным Telegram-канала Baza, задержаны «не все подозреваемые, и вряд ли задержан кто-либо из них».

«Хотя обвинения достаточно серьёзные: РДК запрещён и признан террористической организацией, а по нынешним временам после таких обысков выходят уже только лет через 15», — говорится в публикации.

Один из московских ультраправых, к которому 8 июня пришли с обыском силовики, рассказал о случившемся.

«Мне не дали позвонить адвокату. Я думал, что пришли по старым моим «правым» движениям 2017-го года. <...> Но я понёс за всё это наказание, уроки из этого извлёк», — заявил Константин Ведыш.

Мужчина добавил, что был очень удивлен, узнав, что его подозревают в сотрудничестве «с каким-то РБК или РДК».

«Я даже не знал до сегодняшнего дня, что это значит. Полез в интернет и мне стало дико неприятно», — приводит слова Ведыша Baza. Он также заявил, что он «не предатель» и не стал бы принимать участие в спецоперации на стороне ВСУ.

При этом он подчеркнул, что не знает никого из других подозреваемых. Кроме того, у него в ходе обыска ничего не изъяли. Ведыш предположил, что силовикам «нужно было закрыть квартал, и они решили пройтись по старым пацанам, у которых были приводы» (задержания). Он также не сообщил, какое именно ведомство проводило обыск.

Ведыш планирует написать заявление в прокуратуру – о незаконном визите правоохранителей.

«Меня оклеветали. Я оказался на страницах жёлтой прессы с человеком, который был в «Битве экстрасенсов». Но он же должен был предугадать то, что к нему придут. Хреновый он экстрасенс, значит», — резюмировал он.

Накануне ТАСС сообщил, что силовики задержали участника шоу «Битва экстрасенсов» Дмитрия Волхова (Бурикова) и еще несколько человек – по подозрению в подготовке ко вступлению в РДК.

«Сотрудники СК при поддержке спецназа в четверг провели обыски по нескольким адресам в Москве и задержали Бурикова, а также по меньшей мере еще троих человек по подозрению в том, что они готовились выехать на Украину для вступления в «Русский добровольческий корпус», который ведет боевые действия против РФ в составе ВСУ», — заявил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Он добавил, что были якобы изъяты при обысках ножи, жесткие диски компьютеров и символика Третьего Рейха.

Подозреваемыми СМИ также называют Ивана Новицкого, Ивана Кащеева, Дмитрия Каширина и Алексея Касича. Касич известен под прозвищем «Антицыган», он был в кругу соратников Тесака – неонациста Максима Марцинкевича.