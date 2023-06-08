«Кричал «Папа». Акула растерзала россиянина на пляже Хургады

Акула растерзала 23-летнего россиянина на пляже в Хургаде, ЧП произошло в 30 метрах от берега. Вокруг было полно людей, но, как рассказал отец погибшего, все произошло слишком быстро, чтобы можно было бы успеть оказать какую-то помощь. По его словам, «эта мясорубка» случилась за 20 секунд, и рыба практически сразу утащила молодого человека под воду. Позже береговая охрана поймала акулу, но купаться в Красном море по-прежнему запрещено. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Акула напала на отдыхающего возле пляжа Dream Beach в Хургаде. От полученных травм мужчина скончался.

Погибший — гражданин РФ 1999 года рождения. Он переехал в Египет в этом году.

«Генеральное консульство России в Хургаде выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего в результате нападения акулы россиянина», — сообщило генконсульство России в Египте в Telegram.

Что случилось

Как рассказала изданию Baza одна из очевидцев, молодой человек был растерзан акулой на глазах у своего отца. Во время нападения он кричал «Папа!».

Когда акула подплыла близко к людям, в воде также находилась девушка погибшего. Она сумела выбраться на берег и не пострадала.

По данным Shot, ЧП произошло приблизительно в 30 метрах от берега.

Плавник акулы замечали над водой уже несколько дней подряд, однако спасатели были уверены, что это дельфин.

«Это абсолютное нелепое стечение обстоятельств, потому что это безопасный пляж. Вокруг корабли и яхты. Там никогда такого не было. Обычно они нападают на диких пляжах. Это именно просто какой-то злой рок», — заявил отец погибшего Telegram-каналу 112.

По его словам, сыну никто не смог помочь, так как все произошло слишком быстро. «Эта мясорубка случилась за 20 секунд», — констатировал он.

Мужчина планирует кремировать тело сына в Египте и отвезти его прах в Россию.

Что происходит на курортах

В российском диппредставительстве призвали российских граждан при нахождении в воде сохранять бдительность, строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание и дайвинг, неукоснительно соблюдать все сигналы береговой охраны.

Источник РИА Новости сообщил, что после случившегося власти провинции Красное море распорядились закрыть все пляжи Хургады. В то же время в АТОР утверждают, что египетские власти пока не объявляли о закрытии каких-либо пляжей для купания. «Если это произойдет, мы оповестим туристов в установленном порядке», — пообещал вице-президент ассоциации Артур Мурадян.

«С клиентами туроператоров РФ в Египте, по текущей информации, все в порядке», — отметил он.

«Газета.Ru» связалась с россиянкой Татьяной, отдыхающей сейчас в Хургаде. Ее отель находится чуть больше, чем в двух километрах от места, где произошло нападение.

«Мы находимся на пляже отеля The Grand. В 16 часов всех отдыхающих попросили выйти из воды. Ничего не объяснили, но было видно, что суетятся сотрудники отеля. Когда все вышли из воды, повесили красный флаг и уже никак не объясняли, почему в море нельзя. Сейчас в море никого не пускают», — поделилась собеседница нашего издания.

Другая туристка, Анастасия, рассказала, что сотрудники пляжа возле их отеля начали выгонять всех из воды, ссылаясь на разлив масла.

«В море не пускают, все закрыто. Да и самим не хочется туда лезть. От местных никакой информации. Сказали, что масло разлито. Нет бы честно кричать: «акула!», — отметила она.

На пляже отеля Aladdin в Хургаде тоже вывесили три красных флага. До сих пор море закрыто для отдыхающих, подниматься на пирсы тоже запрещено.

Позже очевидцы рассказали Shot, что спасатели выловили акулу, которая плавала возле пляжа Dream Beach. Точно не известно, та ли это конкретно рыба. Есть опасения, что на запах человеческой крови приплывут и другие хищницы.

Неестественное поведение

Арабская ассоциация по защите дикой природы (AFWP) неоднократно заявляла, что нападение на человека для акулы не является естественным поведением,. Тем не менее, нападения на человека происходят на курортах Египта чуть ли не каждый сезон. По одной из версий властей, нападения происходят из-за практики подкармливания рыбы с туристических катеров.

Летом прошлого года акула напала на туристку в Хургаде и откусила той руку и ногу.

Позже женщина умерла в госпитале. Она была гражданкой Австрии.

Осенью 2010 года в египетском Шарм-эш-Шейхе произошла целая серия нападений акул на отдыхающих. Тогда пострадали трое россиян и один гражданин Украины, некоторым из них пришлось ампутировать конечности. 71-летняя гражданка Германии в результате полученных ранений умерла.