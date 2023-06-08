Попался на просроченной визе: что известно о стрелявшем в российского ресторатора в Таиланде

На Пхукете задержали гражданина Казахстана, подозреваемого в стрельбе в российского ресторатора, пишут тайские СМИ. Мужчину взяли у касс аэропорта при попытке вылететь из страны. Пока ему предъявили обвинения только в нарушении срока пребывания из-за истекшей визы, но если полиция соберет достаточно доказательств, дело переквалифицируют на покушение на убийство. Нападение на гражданина России произошло на Пхукете 7 июня: в сидящего в машине мужчину выстрелили минимум четыре раза, он получил ранения груди и руки.

В аэропорту Пхукета задержали гражданина Казахстана, которого подозревают в покушении на россиянина. Об этом сообщил начальник полиции провинции Сермпан Сириконг, пишет Phuket News.

Правоохранительные органы не смогли однозначно подтвердить, что именно задержанный накануне четыре раза выстрелил в гражданина России около одного из ресторанов курорта. Миграционная полиция задержала мужчину из-за просроченной визы при попытке покинуть Таиланд.

«В аэропорту ему предъявили обвинение в превышении срока пребывания. Мы держим его под стражей в отделе полиции Пхукета пока собираем доказательства его причастности к стрельбе», — сказал Сириконг.

По словам высокопоставленного полицейского, если удастся доказать, что именно задержанный гражданин Казахстана стрелял в россиянина, его уголовное дело переквалифицируют на покушение на убийство.

По данным Telegram-канала Shot, задержанный — 49-летний Артур Легай. Его задержали возле билетных касс аэропорта, мужчина пытался вылететь из Таиланда.

Инцидент произошел накануне днем около ресторана Anise Tapas Bar and Grill в популярном туристическом районе Пхукета Чернг Талай. Россиянин сидел в своем автомобиле, когда неизвестный произвел несколько выстрелов в лобовое стекло. Полицейские нашли четыре следа от пуль.

Как пишут тайские СМИ со ссылкой на очевидцев, нападение было похоже на спланированную акцию. В частности, стрелявший, чье лицо было скрыто шлемом, ждал свою жертву на скутере Honda PCX. Когда россиянин припарковалася около ресторана, преступник подошел к его машине, несколько раз выстрелил, после чего спокойно вернулся к байку и уехал.

Позже местная полиция сообщила, что неподалеку обнаружили куртку, обувь, очки и перчатки предполагаемого преступника. На берегу реки в километре от места стрельбы было также найдено его оружие.

Shot писал, что пострадавший — 44-летний гражданин России Дмитрий Алейников, владелец популярного местного ресторана. Пользователи социальных сетей писали, что Алейников владеет рестораном «Одесса» на другом тайском курорте Паттайя. В сети удалось обнаружить полного тезку пострадавшего, который на своей странице предлагает венчурное инвестирование и вложения в строительство в Таиланде. При этом владелец аккаунта утверждает, что занимается этим с 2008 года.

Пострадавший в результате стрельбы получил огнестрельные ранения груди и руки. По информации тайского портала Thaiger, когда на место происшествия прибыли полиция и медики, россиянин еще находился в сознании. После госпитализации он впал в кому.

Как сообщил ТАСС генеральный консул России на Пхукете Владимир Соснов, после покушения раненого мужчину доставили в больницу, где его прооперировали: врачи извлекли пулю из легкого. Сотрудники генконсульства РФ посетили пострадавшего перед операцией.