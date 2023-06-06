Половина срока: суд удовлетворил прошение об УДО экс-начальника главка МВД России Сугробова

Бывший генерал МВД Денис Сугробов вышел из тюрьмы по УДО. Такое решение принял Скопинский районный суд Рязанской области в ответ на соответствующее ходатайство заключенного. По версии следствия, он, будучи начальником антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России, вместе с подчиненными искусственно повышал показатели, создавая условия для дачи взяток и фальсифицируя данные. Сначала его приговорили к 22 годам заключения, а затем смягчили наказание до 12 лет.

Скопинский районный суд Рязанской области удовлетворил запрос экс-начальника антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России бывшего генерала Дениса Сугробова об условно-досрочном освобождении (УДО). Прошение было направлено в суд почти месяц назад. На этот момент он отбыл половину назначенного наказания в 12 лет строгого режима в исправительной колонии № 3 в Рязанской области.

В феврале 2014 года Сугробов и еще девять фигурантов были задержаны. Следствие считает, что в 2011 году он, на тот момент начальник одной из структур МВД, отвечающей за экономическую безопасность и противодействие коррупции, создал преступное сообщество.

Правоохранители установили, что Сугробов вместе с сообщниками провоцировал людей на дачу взяток, чтобы затем их задержать, тем самым повысив показатели своей работы.

Они, как рассказала ранее официальный представитель СК Светлана Петренко, фальсифицировали доказательства, которые являлись основанием для уголовного преследования. Таким образом, руководство подразделения создавало видимость успешного выполнения служебных задач. Гособвинение считает, что офицеры делали это не для наживы, а добивались карьерного роста и наград. В уголовном деле было около 30 потерпевших, пишет РБК.

В итоге их обвинили в создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК) и многочисленных эпизодах превышения полномочий (ст. 286 УК).

В конце апреля 2017 года Мосгорсуд признал Сугробова виновным в превышении должностных полномочий и организации преступного сообщества. Суд приговорил его к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима и лишил звания генерала. Его подчиненные получили от четырех до 20 лет колонии строгого режима.

Но к концу 2017 года Верховный суд РФ смягчил этот приговор и назначил Сугробову на 10 лет заключения меньше. Таким образом, Сугробов пробыл в колонии всего 6 лет.

Тогда же суд смягчил приговоры и другим фигурантам дела – бывшим подчиненным Сугробова. Сергей Борисовский был приговорен к девяти годам, Виталий Чередниченко – к 9,5 года колонии, Иван Косоуров, Салават Муллаяров и Евгений Шерманов получили по 10 лет колонии, Андрей Назаров – 9,5 года, Сергей Пономарев – восемь лет, предприниматель Игорь Скакунов – приговорен к 3,5 года колонии.

В августе 2018 года к трем годам колонии общего режима и лишении спецзвания майора полиции приговорили Павла Дашина, признав виновным в превышении должностных полномочий, совершенном с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, он был сообщником бывшего начальника ГУЭБиПК МВД России Дениса Сугробова.

Правоохранители установили, что с августа по сентябрь 2013 года оперуполномоченный участвовал в создании искусственных условий для получения взятки начальником управления организации деятельности Минтранса Московской области.

В конце января прошлого года приговорили еще одного бывшего сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ полковника полиции Бориса Гуменюка.

Его признали виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) и приговорили к четырем годам колонии общего режима.

Гособвинение считает, что Гуменюк запросил у владелицы логистической компании 10 млн руб., чтобы их передать в СК, который якобы должен был прекратить ее уголовное преследование.