Кораблекрушение или убийство. Почему в Италии затонула яхта с 21 агентом спецслужб и одной россиянкой

Итальянские власти расследуют обстоятельства загадочного крушения прогулочной яхты 28 мая на озере Маджоре. На судне находились 13 сотрудников итальянских спецслужб и восемь агентов «Моссада». Два агента итальянской разведки и отставной сотрудник израильских сил безопасности погибли. По данным итальянских СМИ, выжившие поспешили уехать из своих отелей и съемных квартир, а в базе местной больницы не сохранилось никаких записей о том, кому оказывали помощь в тот день.

В Италии на озере Маджоре 28 мая затонула прогулочная яхта, все пассажиры которой были сотрудниками спецслужб Италии и Израиля, пишет BBC News. Судно до сих пор не подняли на поверхность, а в истории остается много загадочных элементов, отмечает издание.

На борту яхты находились 23 человека: 13 сотрудников итальянских спецслужб, восемь агентов израильской разведки «Моссад», а также капитан судна Клаудио Карминати и его супруга-россиянка Анна Божкова (они не имели отношения к разведкам).

В некоторых сообщениях итальянских СМИ говорится, что поездка на лодке была просто развлечением, а собравшиеся праздновали день рождения. Однако несколько крупных итальянских новостных агентств, в том числе Corriere della Sera, сообщают, что это могла быть секретная рабочая встреча между итальянскими и израильскими агентами.

16-метровое судно перевернулось и пошло ко дну между городами Сесто-Календе и Арона из-за плохих погодных условий. Карминати рассказал следователям, что никакой плохой погоды не прогнозировалось, а шторм с порывами более 70 км/час обрушился на судно внезапно.

«За каких-то 30 секунд мы попали в эпицентр апокалипсиса. Лодка мгновенно перевернулась, и мы все оказались в воде», — заявил капитан, который сейчас находится под следствием.

Он также признал, что отстал от графика, и яхта не вернулась в порт в согласованное время, но причины такого отставания пока не установлены. В отношении капитана проводят расследование, связанное с кораблекрушением и предумышленным убийством.

При этом сообщений о резком порыве ветра на озере от других экипажей не поступало, отмечает BBC News.

Погибли четверо

В результате аварии утонули четыре человека. Двое погибших итальянцев — Тициана Барбони (53 года) и Клаудио Алонци (62 года) — служили в итальянских спецслужбах. Третий погибший, 50-летний Симони Эрез, был сотрудником «Моссада», но на момент происшествия уже вышел в отставку. Также погибла супруга капитана Анна Божкова.

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердил 31 мая, что погибший израильтянин был отставным сотрудником разведки.

«Моссад потерял дорогого друга, преданного и профессионального члена, который посвятил десятилетия своей жизни безопасности государства Израиль», — говорится в заявлении офиса.

Итальянский прокурор Карло Ночерино обратил внимание, что судно было рассчитано только на 15 пассажиров, но на борту было 23 человека. Из-за этого капитану было сложнее маневрировать лодкой в неблагоприятных погодных условиях.

Эксперты, знакомые с работой спецслужб, рассказали BBC News, что опытные агенты не могли просто так набиться на плавучее средство, предназначенное для гораздо меньшего числа пассажиров.

Следствию предстоит выяснить, почему на борту было больше людей, чем разрешено, а также установить, соблюдались ли на яхте меры безопасности. В расследовании участвует военная полиция Италии. Там изданию заявили, что будут изучать только обстоятельства крушения, но не то, что люди делали на борту.

Выжившие поспешили исчезнуть

Итальянское издание Corriere della Sera, сообщило, что все выжившие быстро уехали из больницы, где им оказывалась помощь, в спешке собрали свои вещи в отелях и квартирах и исчезли. В местной больнице не сохранилось никаких записей о том, кому оказывали помощь в тот день.

BBC News отмечает, что израильтяне бросили арендованные автомобили, не вернув их в компании по аренде в установленном порядке. На следующий день после крушения их забрал в Милане израильский спецрейс.

Личности пострадавших не раскрывают, но прокурор объяснил изданию, что это нормальная практика — обнародовать только имена жертв, а не выживших.

Потерпевшая крушение яхта до сих не доставлена к берегу. «Она находится на дне озера, и на ее подъем может уйти еще два-три дня», — сказал прокурор.