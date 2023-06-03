«Самосвал снес машины как кегли». 16 человек пострадали в массовом ДТП в Петербурге

В Санкт-Петербурге произошла массовая авария с участием 13 автомобилей, пострадали 16 человек, сообщили в ГУ МЧС по городу. Среди них двое детей. Предварительно, грузовик Iveco выехал на встречную полосу и протаранил другие автомобили. По словам водителя грузовика, у него отказали тормоза. В разговоре с «Газетой.Ru» сестра одного из пострадавших рассказала, как ее брат вытаскивал женщину из поврежденного УАЗ Patriot.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу сообщило о 16 пострадавших в результате ДТП, которое произошло утром 3 июня на Софийской набережной. Среди пострадавших двое детей.

«На Софийской улице у дома №52 произошло столкновение 12 автомобилей. В результате ДТП пострадали 16 человек»,

— говорится в сообщении.

Позже пресс-служба МЧС уточнила, что при аварии столкнулись 13 автомобилей.

Там отметили, что информация о ДТП поступила в 08:43. К ликвидации последствий аварии привлекли 3 единицы техники и 15 спасателей. Сотрудники МЧС использовали гидравлический инструмент, чтобы достать часть пострадавших из автомобилей.

В свою очередь ГУ МВД по Санкт-Петербургу сообщает, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, пресс-служба комитета по здравоохранению города сообщила, что госпитализированы 12 человек.

«В результате ДТП на Софийской улице в больницы города доставлены 12 человек: четверо — в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе (один человек в крайне тяжелом состоянии, двое — в тяжелом, один — в состоянии средней степени тяжести), двоих — в больницу №26 в тяжелом состоянии, четверых — в Александровскую больницу в состоянии средней тяжести. Два ребенка 6 и 16 лет доставлены в детскую больницу имени Раухфуса в состоянии средней степени тяжести», — сообщил комитет по здравоохранению.

Причины ДТП

По факту аварии полиция начала проверку. Предварительно, ДТП спровоцировал 36-летний водитель грузовика Iveco, который выехал на встречную полосу. В пресс-службе городской прокуратуры причиной аварии также назвали выезд на встречку.

В пресс-службе прокуратуры города подтвердили, что, предварительной причиной аварии был выезд грузовика на встречную полосу. Ведомство поставило на контроль установление обстоятельств случившегося и принятие процессуального решения по факту аварии.

По словам самого водителя, у грузовика отказали тормоза.

«Им с другом повезло»

В разговоре с «Газетой.Ru» сестра одного из пострадавших рассказала подробности аварии. По словам Екатерины, ее брат вместе с другом ехали на автомобиле Citroen, который также попал в ДТП. Ее брат был пассажиром, а его друг находился за рулем.

«Брат ехал с другом на белом фургоне Citroen, написал, что там была жесть. [Брат] сказал, что на встречку в лобовую вылетел КамАЗ и снес все машины. Им с другом повезло. Брат помогал вытаскивали женщину из машины УАЗ Patriot, она была без сознания. Он не знает, жива ли»,

— передает Екатерина слова брата.

Также она рассказала, что брата с его другом везут в Александровскую больницу. По словам брата, у него «раздуто колено и болит бок», у друга «все сложнее — от подушки безопасности огромный синяк на животе и болят зубы», возможно повреждены внутренние органы.

Другая свидетельница аварии рассказала изданию «Подъем», что грузовик буквально «снес машины, как кегли».

«Я видела это все — самосвал, груженный песком, снес эти машины как кегли, и проехал спокойно еще через всю площадь, благо никого не задел. Думала, может ему плохо за рулем стало, но он тут же выполз», — рассказала она.