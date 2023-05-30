Накормила дочь и внуков молочной лапшой с ядом. Саратовской отравительнице вынесли приговор

В Саратовской области местная жительница получила 19 лет колонии за то, что полтора года назад отравила собственную дочь-инвалида и троих внуков — трех, пяти и семи лет. Сначала женщина отрицала причастность к преступлению, но в ходе расследования написала явку с повинной. 23-летнюю девушку с тяжелой формой ДЦП и троих детей своего сына она отравила ядом, подмешанным в молочную лапшу. Осужденная объясняла решение тем, что ей стало слишком тяжело ухаживать за родственниками. Незадолго до этого умер ее собственный супруг.

Приговор

Суд Саратовской области приговорил к 19 годам заключения 50-летнюю жительницу села Александровка Марксовского района, отравившую свою дочь и трех внуков в конце 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

«Следствием и судом установлено, что 11 декабря 2021 года обвиняемая приготовила еду для своих внуков трех, пяти и семи лет и 23-летней дочери-инвалида. Из-за личной неприязни она добавила в пищу отравляющее вещество, в результате чего потерпевшие скончались спустя несколько дней», — говорится в сообщении

В СК отметили, что на протяжении полутора лет проводили различные экспертизы и собирали доказательства, в августе прошлого года женщина дала признательные показания. Отбывать срок ей предстоит в исправительной колонии общего режима.

Семейная трагедия

50-летняя Лидия Ширяева с семьей переехала в Александровку (село с населением в 250 человек) примерно за два года до трагедии. Лидия жила с мужем, братом-инвалидом, 23-летней дочерью с тяжелой формой ДЦП, сыном и тремя его детьми. Мама детей с ними не жила — как рассказывали местные жители, она уехала на заработки в Москву и фактически не принимала участия в воспитании.

Саму семью, как писали СМИ, оценивали с положительной стороны: муж Лидии и ее сын неплохо зарабатывали на заводе в Марксе под Саратовом. Сама женщина занималась хозяйством и внуками. Дети исправно посещали детский сад и школу, выглядели опрятно и хорошо учились. В злоупотреблении алкоголем никого из семейства тоже не изобличали.

За пару месяцев до убийства, в октябре 2021-го, муж Ширяевой попал в ДТП и получил серьезную травму головы. Врачи не смогли ему помочь, мужчина умер через месяц. По словам родственников Ширяевых, Лидия тяжело переживала смерть супруга, и именно депрессия могла подтолкнуть ее к совершению преступления.

Помогали всем селом

11 декабря 2021 года 23-летняя дочь-инвалид Лидии Ширяевой вместе с ее тремя внуками — двумя мальчиками и девочкой — почувствовали себя плохо после ужина. Женщина сама позвонила по номеру 112 и сообщила о тошноте и рвоте у близких. Двое младших детей умерли еще до приезда скорой помощи. Остальные скончались в больнице 13 и 14 декабря.

Односельчане и СМИ с их слов тогда называли случившееся «ЧП бытового масштаба» и считали, что погибшие съели что-то не то. Правоохранительные органы отрабатывали версии отравления угарным газом или ядом для насекомых — за неделю до трагедии дом обрабатывали от тараканов и клопов.

Однако следователи почти сразу не поверили в то, что Лидия Ширяева и ее сын выжили благодаря провидению. Тем более, женщина была одна дома с погибшими во время происшествия. И начали отрабатывать версию причастности родных к смертям. Ширяева на допросах, как писала «Комсомольская правда», отрицала свое отношение к произошедшему. В итоге следствие отпустило женщину и ее сына, не найдя прямых улик их вины.

Хоронить дочь и внуков Ширяевой помогали всем селом, поддержку оказывали и на заводе, где работал сын. Изначально завели уголовное дело по по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), но потом его переквалифицировали на п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) — СК продолжал расследование.

Злополучная лапша

Летом 2022-го под давлением собранных следователями доказательств Лидия Ширяева написала явку с повинной, в которой призналась: именно она отравила собственную дочь и внуков.

«11 декабря я начала готовить ужин, спросила у внуков, что они хотят. Они сказали — лапшу в молоке. Я добавила соль для вкуса, поставила, чтоб остывало. Пока все отвлеклись, я вышла на улицу и занесла пакетик с отравой. Я знала, что у мужа в бардачке машины лежит отрава. Добавила в суп, размешала. Потом накормила этим супом внуков и дочь», — рассказывала обвиняемая.

Остатки отравленного молочного супа женщина предусмотрительно вылила, чтобы его случайно не съел сын. Его и брата она позже накормила «чистой» лапшой. Когда родным стало плохо, она отправилась вместе с ними в больницу. А потом больше полугода горевала о смерти, писали СМИ.

Ширяева объясняла на допросах, что устала от бремени содержания и ухода за больной дочерью и тремя внуками. Поскольку сын — отец детей — почти все время проводил на работе, а их мать фактически сбежала, ноша стала для нее непосильной. Сказалась и недавняя смерть супруга. Поэтому женщина и решилась на убийство.

Медицинская экспертиза признала Ширяеву вменяемой. При этом ее сын до сих пор отказывается признавать, что мать могла решиться на отравление по собственной воле: он не исключает, что совершить убийство четверых членов собственной семьи ее могли убедить.