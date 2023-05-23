Нью-Йорк тонет. Под угрозой 8 млн человек и десятки тысяч зданий

Нью-Йорк тонет, и в будущем рискует оказаться затопленным. К таким выводам пришли специалисты Геологической службы США. Самый крупный и густонаселенный город страны опускается относительно уровня моря в два раза быстрее, чем поднимается уровень мирового океана. Одна из главных причин — гигантский вес небоскребов, который давит на грунты. Из-за этого к 2050 году мегаполис может «просесть» на 20-75 см. Но даже если наводнения не случится в ближайшие годы, то под угрозой целостность самих небоскребов: долгое воздействие морской воды приводит к коррозии арматуры и ослаблению бетона в фундаментах.

Нью-Йорк погружается под воду под весом собственных зданий значительно быстрее, чем поднимается уровень мирового океана. Из-за этого мегаполис рискует столкнуться с угрозой затопления куда быстрее, чем многие другие города, выяснила группа исследователей из Геологической службы США.

Уровень моря относительно Нью-Йорка поднимается вдвое быстрее, чем во всем мире. По прогнозам он поднимется на 20-75 см к 2050 году. «В среднем Нью-Йорк тонет со скоростью 1-2 мм в год, но в некоторых районах проседание достигает 4,5 мм в год», — рассказал CNN один из авторов исследования, геофизик Том Парсонс.

«Нью-Йорку грозят серьезные проблемы из-за опасности наводнения. Угроза повышения уровня моря здесь в три-четыре раза выше, чем в среднем вдоль атлантического побережья Северной Америки. 8,4 миллиона жителей Нью-Йорка, для которого характерна высокая концентрация населения, могут подвергаться различной степени опасности в случае наводнения», — говорится в исследовании.

Исследователи подсчитали массу 1,08 млн зданий в пяти боро (районах) Нью-Йорка, существовавших на сентябрь 2022 года. Она составила 762 млн тонн — это эквивалентно примерно 1,9 млн полностью загруженных самолетов Boeing 747-400.

Затем группа ученых с помощью компьютерного моделирования и спутниковых данных рассчитала влияние этого веса на поверхность земли. Этот анализ и выявил скорость, с которой постепенно тонет крупнейший в США мегаполис.

Однако далеко не все проседания происходят из-за огромного веса зданий, уточняет Парсонс. «Мы понимаем проседание в тех местах, где здания построены на мягких грунтах или на искусственных насыпях. Но есть районы, где мы наблюдаем проседание, которое трудно объяснить», — пояснил эксперт.

По его словам, некоторые районы Нью-Йорка могут тонуть быстрее обычного по множеству причин: из-за откачки грунтовых вод, из-за так называемой релаксации грунта, вызванной последним ледниковым периодом.

Среди тех районов, которые погружаются под воду быстрее других — наиболее густонаселенные боро Нью-Йорка: Квинс, Бруклин, нижний Манхэттен. Парсонс отмечает, что частично это соответствует нагрузке от крупных и тяжелых построек. Но ученые также зафиксировали проседание северной части Статен-Айленда — самого отдаленного и наименее населенного района мегаполиса. И пока не могут найти этому объяснение.

Ускоренное погружение Нью-Йорка относительно уровня моря означает, что в будущем он рискует быть полностью или частично затопленным. Авторы исследования не дают точных прогнозов, когда это произойдет — временной разброс составляет от десятков до нескольких сотен лет при сохраняющихся темпах проседания. Однако геофизики отмечают, что ускорить затопление мегаполиса могут и другие факторы: экстремальные ливни, ураганы, которые происходят все чаще из-за антропогенного влияния на окружающую среду.

Парсонс напоминает, что в последние годы город терпит все больший и больший ущерб от стихийных бедствий. Например, из-за урагана «Сэнди» в 2012 году морская вода из заливов затопила часть территории города. А проливные дожди во время урагана «Ида» в 2021 году на несколько дней вывели из строя дренажные системы.

Проблема заключается не только в том, что улицы мегаполиса могут оказаться под водой через десятки лет. В гораздо близкой перспективе существует угроза целостности зданий.

«Многократное воздействие соленой воды на фундаменты зданий может приводить к коррозии арматурной стали и химическому ослаблению бетона, что повлечет за собой ослабление конструкции», — объясняет Парсонс. По его словам, несмотря на уроки «Сэнди», во многих высотках Нью-Йорка, построенных после 2012 года, не были учтены эти факторы.

Город занимает третье место в мире по количеству объектов, которые в будущем могут быть подвержены затоплению, говорится в исследовании. 90% из 67400 сооружений в районах, подверженных риску наводнений, были построены без учета стандартов для затопляемой местности.

Нью-Йорк — далеко не единственный прибрежный город, который сталкивается с такой проблемой. Исследование показало, что почти все наиболее густонаселенные прибрежные города мира опускаются относительно уровня моря быстрее, чем глобально поднимается уровень океана.

«Мои соавторы из Университета Род-Айленда изучили 99 городов по всему миру — не только прибрежных, но и внутренних — и подавляющее большинство из них имеют проблемы с проседанием», — рассказал Парсонс. В качестве примера он привел Джакарту, которая расположена в болотистой местности и из-за грунтовых вод тонет так быстро, что власти Индонезии намерены перенести столицу в другой город.

Как говорится в резюме к научной статье, ее цель — привлечь внимание к проблеме и объяснить, что каждый новый небоскреб, построенный на берегу моря, реки или озера может повысить риск будущего наводнения. А также простимулировать разработку стратегии по смягчению влияния строительства на грунты.