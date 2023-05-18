Больше знаний. В Москве наградили лучших просветителей страны

18 мая состоялась церемония награждения победителей сразу двух конкурсов российского общества «Знание» — третьего сезона «Лиги лекторов» и первого сезона «Школьной лиги лекторов». Лучшими из лучших стали 50 взрослых и 20 юных просветителей из 41 города в 36 регионах нашей страны. Награды победителям вручили первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков и генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль.

Среди победителей третьего сезона «Лиги лекторов» жители всей территории России. Они получили звание лектора общества «Знание» и возможность выступать на мероприятиях крупнейшей просветительской организации страны. Каждому из победителей вручен памятный 2,5-килограммовый шунгитовый куб, олицетворяющий весомый вклад в дело просвещения. Победители во «взрослой» категории также получили грант в 500 тысяч рублей на обучение и развитие собственных просветительских проектов. Для юных лауреатов из «Школьной лиги лекторов» дополнительным призом стал сертификат на туристическую поездку в рамках проекта «Больше, чем путешествие». При этом у подрастающих просветителей будет возможность самостоятельно выбрать маршрут путешествия.

Кириенко поблагодарил взрослых и юных просветителей за их неоценимый вклад в развитие нашей страны. «Все мы, люди, как правило, боимся того, чего не знаем, боимся неопределенности. Она лишает уверенности в действиях, она не позволяет принимать правильные решения, брать на себя ответственность. Какое есть против этого лекарство? Только одно — знание. Поэтому знания, которые вы создаете и передаете, — это лекарство от страхов, лекарство от неуверенности. Это важнейший ресурс для того, чтобы не просто наблюдать за изменением мира, а для того, чтобы создавать эти изменения, и для того, чтобы управлять ими. Так, чтобы каждый человек смог реализовать себя, чтобы будущее нашей страны было таким, каким оно должно быть: прекрасным, конкурентоспособным и очень светлым. И это происходит благодаря вам. Спасибо вам большое», — отметил он.

Как отметил Фальков, участие и победа в этом просветительском конкурсе — хороший, добрый знак в отношении российской высшей школы. По его словам, такое количество увлеченных своей работой преподавателей является залогом качества высшего образования в России.

«Часто люди, достигнув определенных высот, снискав славу или получив признание коллег, останавливаются в своем развитии. И сегодня мне приятно быть в сообществе людей, которые ставят себе новые цели, неизменно идут вперед, хотя уже являются состоявшимися профессионалами», — добавил Фальков.

Во время церемонии награждения он также предложил победительнице «Лиги лекторов», старшему преподавателю Дальневосточного федерального университета, кандидату психологических наук Ольге Капцевич, занять должность советника по просвещению на общественных началах. И она приняла это предложение на радость всем собравшимся.

«Ученье - свет»

Партнеры российского общества «Знание» учредили в этом сезоне специальные номинации для финалистов. Так, компания VK выбрала двух лучших просветителей в digital: Лучший просветитель в digital от «Лиги лекторов» — Алевтина Бухнер из Самары — получила призы от VK и преимущества при отборе в программу амбассадоров VK, а победитель в этой же номинации от «Школьной лиги лекторов», москвич Александр Кравченко, награжден сертификатом от образовательной онлайн-платформы «Учи.Дома» и возможностью записи совместного контента с популярным блогером.

Россельхозбанк объявил победителя в номинации «За популяризацию знаний об агротехнологиях» — Ирина Ле-Дейген из Москвы получила возможность бесплатно создать и продвигать собственный образовательный курс при поддержке Россельхозбанка.

Первый заместитель председателя правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Наталия Мандрова объявила победителя в специальной номинации «Классный голос от «Классного радио» «Движения первых», учрежденной для финалистов «Школьной лиги лекторов».

Обладательницей лучшего голоса, по мнению РДДМ, стала Елизавета Григорьева из Красноярска, она сможет создать авторскую программу на «Классном радио» «Движения первых» — это молодежное интернет-радио «Движения», где ребята обсуждают волнующие их темы и учатся доносить свою точку зрения до широкой аудитории.

Третий сезон конкурса «Лига лекторов» стал рекордным по количеству участников. Было подано почти 10 тысяч заявок из более чем тысячи населенных пунктов России. Количество заявок третьего сезона конкурса больше, чем сумма первых двух сезонов. Новая «Школьная лига лекторов» показала, что интерес к ней среди юных участников едва ли не больше, чем у старших товарищей. Было подано 5 тысяч заявок со всех российских регионов.

В обоих конкурсах есть участники и финалисты из новых регионов РФ — Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской области.

Статистика конкурса показала, что талант лектора может раскрыться в любом увлеченном человеке, независимо от возраста. Так, пятеро школьников, которым недавно исполнилось 14 лет, дошли до финала «Школьной лиги лекторов», а самому старшему финалисту конкурса «Лига лекторов» — кандидату технических наук, педагогу дополнительного образования московской школы № 830 Леониду Крейндлину — 81 год.

Отмечается, что начинают появляться семейные династии просветителей. Так, в этом году впервые вышла в финал «Лиги лекторов» семейная пара из Москвы: ученый-химик Ирина Ле-Дейген уже участвовала в прошлом сезоне, а в этот пришла вместе с мужем, физиком Николаем Ле. А У одного из победителей «Школьной лиги лекторов» дед был лектором советского общества «Знание».

Состязание лекторов продолжится. Четвертый сезон конкурса «Лига лекторов» начнется в 2024 году, но уже сейчас можно подать заявку на участие. А летом этого года стартует прием заявок на второй сезон «Школьной лиги лекторов», который будет проходить в сотрудничестве с Российским движением детей и молодежи «Движение первых» до конца 2023-го. Осенью зарегистрированных участников ожидают конкурсные испытания, а в начале декабря — подведение итогов.

В завершении мероприятия Максим Древаль подчеркнул, что для всех финалистов конкурсов «Лига лекторов» и «Школьная лига лекторов» путь лектора общества «Знание» только начинается.

«Впереди нас ждет очень много интересных совместных проектов. Мне радостно видеть, как много мы вместе с вами создаем. Появился проект «Легионеры знания»: финалисты и победители прошлых конкурсов создали институт наставничества в «Лиге лекторов». Еще один проект — «Маршрутами знания», где вы сами проявили инициативу и отправились в новые регионы России, несмотря на все риски и сложности, чтобы там просвещать ребят, вдохновлять, нести им знания. Совсем недавно финалисты «Лиги лекторов» предложили новый проект — «Лига экскурсоводов» — очень важный для развития внутреннего туризма. Могу себе представить, сколько еще интереснейших проектов ждет нас впереди. И мы обязательно будем вас в этом поддерживать. Ребята, вы и есть та сила, которая двигает нашу страну вперед. Спасибо вам за это», — сказал он.