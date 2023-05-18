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Общество
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Мэр Собянин ввел в Москве карантин из-за распространения птичьего гриппа

В Роспотребнадзоре сообщили, что рисков для здоровья москвичей из-за птичьего гриппа нет

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Валерий Мельников/РИА «Новости»
В нескольких районах Москвы из-за птичьего гриппа объявили карантин. Очаги распространения вируса находятся в западной части Борисовского пруда и рядом с Бесединским шоссе. В Роспотребнадзоре уверяют, что вирус не опасен для жизни и здоровья людей. Пока в Москве нет ни одного случая передачи инфекции человеку. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В ряде районов Москвы введен карантин из-за выявленных случаев птичьего гриппа. Соответствующее распоряжение подписано мэром столицы Сергеем Собяниным накануне, 17 мая.

«Определить угрожаемой зоной — территорию следующих районов города Москвы: Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Зябликово», — говорится в документе.

В этих районах запрещен ввоз и вывоз птицы, заготовка и вывоз кормов для птиц, выгульное содержание птицы, а также проведение сельскохозяйственных ярмарок.

Примыкающие к перечисленным районам территории определены как зона наблюдения.

Очаги распространения вируса находятся в западной части Борисовского пруда и рядом с Бесединским шоссе, уточняют городские власти. Посещать эти территории запрещено.

Контроль за выполнением распоряжения градоначальник возложил на своего заместителя по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Риск заболеть

В Роспотребнадзоре заверили, что случаев заражения людей гриппом птиц в Москве не фиксировали, а ситуация по зоонозным инфекциям находится на постоянном контроле.

«Рисков для жизни и здоровья жителей столицы нет. Случаи инфицирования людей гриппом птиц на территории Москвы отсутствуют», — цитирует ТАСС заявление ведомства.

Как сообщается на сайте ВОЗ, для человека опасны вирусы подтипов A(H5N1), A(H7N9) и A(H9N2) вируса птичьего гриппа и подтипы A(H1N1), A(H1N2) и (H3N2) вируса свиного гриппа. Заразиться можно при прямом контакте с инфицированными животными или загрязненной окружающей средой. Большинство случаев инфицирования происходит при контакте с живой и мертвой домашней птицей.

Болезнь протекает как легкая инфекция верхних дыхательных путей с повышением температуры и кашлем. При неблагоприятном течении могут развиться тяжелая пневмония, сепсис и синдром острой дыхательной недостаточности.

Издание Daily Mail со ссылкой на экспертов предупреждает, что вирус птичьего гриппа находится в четырех мутациях от того, чтобы перейти к человеку и спровоцировать пандемию. «Это угроза, которая будет продолжать стучаться в нашу дверь, пока, я полагаю, действительно не вызовет пандемию», — отмечает вирусолог Медицинского центра Эразма в Нидерландах Матильда Ришар.

Другие регионы РФ

3 мая случай птичьего гриппа выявили в селе Привольное Тамбовского округа Приамурья: местный фермер сообщил о гибели 55 кур и семи гусей. В регионе продолжается миграция диких гусей и уток, которые, как правило, и становятся переносчиками инфекции.

5 мая режим повышенной готовности ввели в Кировской области, где обнаружили трупы чаек, зараженных птичьим гриппом. В регионе открыт специальный штаб.

В тот же день карантин по птичьему гриппу был объявлен в Йошкар-Оле. Управление Роспотребнадзора по Марий Эл сообщило, что в Советском районе республики были обнаружены 56 мертвых чаек, зараженных вирусом.

7 мая птичий грипп обнаружили у восьми чаек, найденных мертвыми у водоема в Ижевске. В срочном порядке была созвана комиссия, определившая меры по предупреждению распространения инфекции. Владельцев птиц призвали полностью исключить их контакт с дикими птицами, был запрещен свободный выгул домашней птицы. На рынках и ярмарках перестали продавать живых птиц и птицеводческую продукцию.

19 апреля Министерство экологии и природопользования Московской области усилило контроль за выявлением и ликвидацией возможных очагов распространения птичьего гриппа. Тогда отмечалось, что жесткий контроль необходим на территории шириной пять километров вокруг птицеводческих хозяйств.

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