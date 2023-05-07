«Выжить при таком взрыве нельзя»: Прилепин впервые прокомментировал покушение

Захар Прилепин впервые после выхода из медикаментозной комы прокомментировал покушение на свою жизнь и гибель своего друга и охранника. По словам литератора, в момент взрыва он был за рулем, а Александр Шубин сидел на пассажирском кресле. Прилепин подтвердил сообщения СМИ о том, что у него сломаны обе ноги. Он добавил, что за пять минут до взрыва высадил из машины свою дочь. «Газета.Ru» собрала основные заявления политика.

В момент взрыва писатель и сопредседатель политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захар Прилепин находился на водительском сиденье своей машины, а погибший Александр Шубин сидел на месте пассажира. Об этом вышедший из медикаментозного сна Прилепин сообщил в своем Telegram-канале.

«Погиб мой родной человек, который работал моим ангелом-хранителем 8 лет. Саша «Злой» Шубин. Бесстрашный солдат и друг, и брат. Мне только что дали телефон. В СМИ некоторая путаница. Саша ехал справа на пассажирском кресле. Я был за рулем. Взрыв произошел под его колесом», — написал он.

Прилепин добавил, что после взрыва потерял на пару минут сознание, «очнулся и подполз к выбитому лобовому стеклу». Выбраться из взорванного автомобиля ему помогли подоспевшие на помощь местные жители.

По словам политика, у него действительно переломы обеих ног, один из них – открытый.

«Я попросил принести мне телефон из машины, и тут же отдал все распоряжения, потому что все было понятно, едва я очнулся. Потом соседка сделала мне обезболивающий [укол]», — отметил Захар Прилепин.

Он поблагодарил губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за оперативно высланный на место взрыва вертолет. «Оттуда до города 3 часа и я не очень уверен, что доехал бы в здравом уме. Вертолет долетел за 16 минут», — добавил он.

Кроме того, Прилепин подтвердил, что высадил из машины дочь за пять минут до взрыва.

«Мне сообщили, что мины были две. Но этот тип испугался и сразу убежал после взрыва первой. Если б взорвал вторую, погибли бы все», — говорится в посте Прилепина.

Наконец, он поблагодарил всех за молитвы и слова поддержки.

«Спасибо всем, кто молился, потому что выжить при таком взрыве было все равно нельзя», — подчеркнул Прилепин.

Кроме того, он пообещал «достроить молельню в нашей деревне в честь святого Александра». «Демонам сообщаю: вы никого не запугаете. Бог есть. Мы победим», — резюмировал он.

Для подрыва автомобиля Прилепина использовались противотанковые мины с зарядом пластида, сообщил ранее Telegram-канал Baza. Взрывное устройство находилось в нижней части двигателя машины. Его масса составила не менее 3 килограммов в тротиловом эквиваленте.

На месте взрыва возле нижегородского поселка Пионерский продолжают работать саперы. Отмечается, что место происшествия обследуют на наличие взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ.

6 мая автомобиль Audi Q7, в салоне которого находился Захар Прилепин, взорвался на трассе в Борском районе Нижнего Новгорода. Врачи госпитализировали писателя с ранением обеих ног. Прилепин возвращался из Донбасса в Нижегородскую область.

Подозреваемый в покушении на политика Александр Пермяков дал признательные показания, сообщает Telegram-канал «112».

Уроженец Донбасса признался, что несколько лет назад был завербован одной из украинских спецслужб и передавал им информацию в обмен на деньги.

«Последним заданием стало получение паспорта РФ и переезд. Следующий шаг — ликвидация Захара Прилепина», — говорится в сообщении. Подозреваемый несколько дней следил за писателем, после чего закопал противотанковые мины на пути к его дому. На одну из мин в итоге наехал автомобиль Прилепина.