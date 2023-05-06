В оренбургском парке рухнула карусель «Вихрь». Ребенок и женщина в реанимации

В оренбургском парке аттракционов рухнула карусель «Вихрь». Власти города заявили, что причиной обрушения стала поломка механизма. Двадцать человек были травмированы, двенадцати из них потребовалась госпитализация. Женщина и ребенок находятся в реанимации, состояние остальных оценивается как средней тяжести. СК России проводит проверку по статье об оказании небезопасных услуг. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Оренбурге карусель «Вихрь» обрушилась во время очередного круга, пострадали около 20 человек. Среди них есть дети.

ЧП произошло в парке аттракционов «Оренпарк».

Как уточняют в Минздраве, в больницы доставлены 12 человек, шесть из них — дети. Трое из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии. Остальные восемь — на амбулаторном лечении.

В реанимации находятся двое — ребенок 10 лет и 27-летняя женщина. Состояние последней оценивается как крайне тяжелое, у нее множественные травмы.

Еще десять пациентов в среднетяжелом состоянии, их разместили в палатах травматологических отделений.

«В крайне тяжелом состоянии находится 27-летняя женщина, она в реанимации, ей предстоит оперативное вмешательство. Еще тяжелый один ребёнок — 10-летняя девочка, которую ждет нейрохирургическое оперативное вмешательство», — сообщила министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова.

Медики получают телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров, уточнили в пресс-службе министерства. Оказание помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф.

«Как рассказывают очевидцы, некоторые оренбуржцы, не дождавшись скорой помощи, повезли пострадавших в больницы самостоятельно. Поэтому число пострадавших будет уточняться», — отметили в мэрии.

Власти подчеркивают, что первые две реанимационные машины прибыли на место ЧП уже через шесть минут. Всего в парк приехали 10 экипажей скорой помощи.

Причины ЧП

В администрации Оренбурга полагают, что причиной обрушения карусели стала поломка механизма.

«Из-за поломки в механизме карусели произошло падение кабинок», — говорится в сообщении оренбургской мэрии.

Мэр города Сергей Салмин отметил, что к компании-концессионеру, которая должна была гарантировать безопасность аттракционов, «есть серьезные вопросы».

«Их действиям, действиям технической службы и всем причастным будет дана оценка специалистов. Не исключено, что концессионный договор будет расторгнут», — подчеркнул мэр.

Проверка СК

СК России проводит доследственную проверку по статье об оказании небезопасных услуг.

«Проводится доследственная проверка по статье 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении следователей.

«Страдают дети и взрослые»

ЧП в парке аттракционов уже прокомментировала сенатор от Оренбургской области Елена Афанасьева, заявившая о «полном сбое системы управления процессами» в городе.

«Это просто уже безобразие! Полный сбой системы управления многими процессами в городе. Полагаю, необходимо уже делать кадровые выводы в городе!» — написала Афанасьева в Telegram.

По ее словам, в городе почти каждый день происходят несчастные случаи, «страдают дети и взрослые».

«Безалаберность, безответственность и тотальное отсутствие контроля приводят к трагедиям. Немедленное расследование по горячим следам, был ли готов аттракцион к сезону, проходил ли госэкспертизу, когда, как и кто подписывал документы», — призвала парламентарий.