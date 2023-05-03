Труп со следами насильственной смерти: СМИ пишут об обнаружении тел пропавших на Кубани аниматоров

СМИ сообщили, что правоохранительные органы Краснодарского края задержали подозреваемых в убийстве пропавших на трассе М-4 «Дон» аниматоров. По предварительной информации, задержанные дают признательные показания и уже сообщили места, где спрятали тела 37-летнего мужчины и 19-летней девушки. Труп последней, как пишет «112», обнаружено. Один из задержанных ранее был судим за тяжкие преступления — он отбывал срок за создание вооруженной банды, которая нападала на жителей Краснодарского края.

На Кубани задержали подозреваемых в убийстве двух аниматоров, пропавших под Краснодаром на прошлой недели. Об этом со ссылкой на источники сообщают РИА Новости, «Пятый канал» и «112».

По данным «112», задержанные уже дали показания и сообщили место, где находятся тела пропавших Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко. Тело девушки уже обнаружено.

Telegram-канал пишет, что следователи сейчас устанавливают, планировалось ли убийство заранее или причиной преступления стал конфликт.

Telegram-канал Kub Mash сообщает, что один из подозреваемых был задержан еще 1 мая и публикует видео с допроса мужчины, который отказывается представляться. При этом говорится, что он отказывается признавать свою вину. По информации канала, подозреваемый весной 2014 года создал вооруженную банду, в составе которой был несовершеннолетний, нападавшую на жителей Краснодарского края. Они пробирались в дома, останавливали машины, угрожали оружием, и забирали у жертв ценные вещи.

Кроме того, Kub Mash пишет, что задержаны именно подозреваемые в убийстве Татьяны Мостыко, а судьба ее руководителя Кирилла Чубко остается неизвестной.

По данным источника РИА Новости, задержан был один человек, ранее он отбывал наказание за ряд тяжких преступлений. «Пятый канал» уточняет, что точное количество участников преступления неизвестно. При этом на найденном теле девушки обнаружены следы насильственной смерти

Перед сообщениями СМИ Следственный комитет по Краснодарскому краю сообщил о совещании с участием главы управления Андрея Маслова, на котором подводились итоги розыскных мероприятий и установлению личностей фигурантов, причастных к убийству

«По результатам оперативного совещания Андреем Масловым были сделаны выводы о наличии оснований для задержания подозреваемых и даны указания о проведении конкретных следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление местонахождения пропавших без вести и всех обстоятельств преступления», — говорилось в сообщении ведомства.

Однако позже вечером в пресс-службе краевого СК местному порталу 93.RU сообщили, что информация об обнаружении тела Мостыко является недостоверной. А супруга Кирилла Чубко Дарья написала, что ни ее мужа, ни Татьяну еще не нашли:

«Все, что пишут в СМИ — это неподтвержденная информация. Я прошу вас! Мне и так плохо! Не пишите соболезнования. Ни Кирилла, ни Таню еще не нашли», — написала женщина. Она добавила, что поиски пропавших продолжатся.

37-летний Чубко был предпринимателем — у него было свое event-агентство. 19-летняя Мостыко работала там в качестве аниматора. Они пропали без вести 28 апреля на трассе М-4 «Дон», когда ехали с очередного мероприятия из станицы Крыловской в город Усть-Лабинск.

Перед исчезновением, в 23:40, Чубко позвонил жене и сообщил, что у них пробило колесо и рассказал, что двое мужчин согласились им помочь. После этого мужчина с девушкой перестали выходить на связь, однако с их карт начали списываться деньги. Средства снимались в разных банкоматах в станицах Березанской, Ирклиевской и Каневской.

К поискам аниматоров присоединились волонтеры, всего в них принимали участие более 500 человек. 1 мая правоохранительные органы нашли в Брюховецком районе Кубани сгоревший автомобиль Hyundai, на котором передвигались пропавшие. Он был обнаружен в лесополосе рядом с грунтовой дорогой. СК завел уголовное дело по п.п.«а, з» ч.2 ст.105 УК РФ.