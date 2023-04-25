В Москве открыли первый ресторан Rostic's после ухода KFC

Во вторник, 25 апреля, возле метро «Маяковская», где раньше располагался ресторан KFC, открылся первый Rostic's. Гости в него смогут попасть после 17 часов.
Генеральный директор «Юнирест», которая управляет бывшими активами американской Yum! Brands, Татьяна Шаманская сообщила ТАСС, что 40 ресторанов Rostic's на месте KFC откроются к майским праздникам в Москве и Ханты-Мансийском автономном округе, еще 26 в Московской области откроются до конца мая.
Владелец Rostic's Константин Котов сообщал, что до конца лета 2023 года под бренд Rostiс's должно перейти около ста ресторанов KFC. В интервью РБК он рассказывал, что
Rostic's не сможет использовать в меню позиции «Твистер» и «Боксмастер», так как они закреплены за Yum! Brands. Вместо них в меню будут доступны фирменные «Шеф-ролл» и «Ростмастер». Цена на продукты останется той же.
По словам предпринимателя, Rostic's уже известен потребителю, и задача новых владельцев, — сделать переход ресторанов KFC под новые вывески «бесшовным». Он отмечал, что концепция ребрендинга должна учитывать сохранение знакомых референсов: «Некоторые элементы дизайна интерьера обновлены, естественно, вывески меняются. Но сам ресторан для гостя должен сохранить свою аутентичность. То есть человек приходит и узнает, что он четко попал в бренд, который он любит, где у него знакомый вкус. Конечно, мы будем апгрейдить эти дизайны, но в данный момент мы стараемся не ломать матрицу. Поэтому текущие интерьеры Rostiс's очень похожи на KFC».
17 апреля владелец бренда KFC Yum! Brands закрыл сделку по продаже связанных с KFC российских активов одному из своих местных франчайзи — компании «Смарт Сервис» Константина Котова и Андрея Осколкова. Одно из условий сделки — ребрендинг перешедших новому владельцу ресторанов. В сделку вошли все российские рестораны, операционная система, права на мастер-франшизу и торговую марку бренда Rostik's. Компания согласилась сохранить работников Yum! Brands в России, а также «возглавить» процесс переименования KFC в Rostik's. Так знакомый россиянам бренд возвращается на рынок спустя 17 лет.
Котов в разговоре с РБК не стал раскрывать сумму сделки по выкупу американских активов, но уточнил, что она была рыночной.
«Символические суммы наше правительство не одобряет. Из того, что могу раскрыть, — цена фиксирована в рублях, а сумма состояла из оценки самого бизнеса и его перспектив. Определенную составляющую в формирование стоимости вносят наши обязательства по смене бренда, но в текущей ситуации, я считаю, цена адекватна рыночной», — сказал Котов.
Сейчас в России более 1100 ресторанов KFC, это крупнейшая фастфуд-сеть в стране. По оценкам Котова, под новый бренд до конца 2023 года перейдет около 10% от общего числа заведений.
От «Ростикса» до KFC и обратно
«Ростик'c» (тогда название писалось кириллицей) существовал в России с 1993 по 2006 год, вплоть до 2012 года работал объединенный бренд Ростик'с-KFC». Создатель «Ростик'c» — ресторатор, потомок русских эмигрантов и уроженец Венесуэлы Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко. Основанная им корпорация «Ростик Групп» управляет компанией «Росинтер Ресторантс Холдинг», которая развивает сети «IL Патио», «Планета Суши», Costa Coffee и TGI Fridays.
Открытый в 1993 году ресторан был первой российской сетью предприятий быстрого питания, ориентировался на западные стандарты обслуживания и был похож на KFC (Kentucky Fried Chicken), основанную в 1930 году американским предпринимателем Харландом Сандерсом. Фирменное блюдо «Ростик'с», как и в KFC, были блюда из курицы в панировке, бургеры и картофель фри. Спустя время в ассортименте появились адаптированные для России блюда, как, например пельмени, пирожки и котлеты по-киевски. На 2004 год сеть насчитывала около 50 ресторанов и соответствовала стандартам обслуживания в западном фастфуде.
В 2005 году «Ростик Групп» заключила с американской Yum! Brands соглашение о партнерстве, и с тех пор компания «Росинтер» стала российским франчайзи Yum! Brands, а «Ростик`с» переименованы в «Ростик`с-KFC». В 2011 году сеть была продана корпорации Yum! Brands, а рестораны до конца 2012 года переименованы в KFC.