В Москве открыли первый ресторан Rostic's после ухода KFC

В Москве возле станции метро «Маяковская» после ребрендинга открылся флагманский ресторан Rostic's. До конца лета планируется переход около 100 ресторанов KFC под этот бренд. 17 апреля компания Yum! Brands, владелец ресторанов KFC, завершила уход с российского рынка. Rostic's — не новый бренд для россиян, он работал в стране с 1993 по 2006 год. Как изменения скажутся на меню и интерьере — в материале «Газеты.Ru».

Во вторник, 25 апреля, возле метро «Маяковская», где раньше располагался ресторан KFC, открылся первый Rostic's. Гости в него смогут попасть после 17 часов.

Генеральный директор «Юнирест», которая управляет бывшими активами американской Yum! Brands, Татьяна Шаманская сообщила ТАСС, что 40 ресторанов Rostic's на месте KFC откроются к майским праздникам в Москве и Ханты-Мансийском автономном округе, еще 26 в Московской области откроются до конца мая.

Владелец Rostic's Константин Котов сообщал, что до конца лета 2023 года под бренд Rostiс's должно перейти около ста ресторанов KFC. В интервью РБК он рассказывал, что

Rostic's не сможет использовать в меню позиции «Твистер» и «Боксмастер», так как они закреплены за Yum! Brands. Вместо них в меню будут доступны фирменные «Шеф-ролл» и «Ростмастер». Цена на продукты останется той же.

По словам предпринимателя, Rostic's уже известен потребителю, и задача новых владельцев, — сделать переход ресторанов KFC под новые вывески «бесшовным». Он отмечал, что концепция ребрендинга должна учитывать сохранение знакомых референсов: «Некоторые элементы дизайна интерьера обновлены, естественно, вывески меняются. Но сам ресторан для гостя должен сохранить свою аутентичность. То есть человек приходит и узнает, что он четко попал в бренд, который он любит, где у него знакомый вкус. Конечно, мы будем апгрейдить эти дизайны, но в данный момент мы стараемся не ломать матрицу. Поэтому текущие интерьеры Rostiс's очень похожи на KFC».

17 апреля владелец бренда KFC Yum! Brands закрыл сделку по продаже связанных с KFC российских активов одному из своих местных франчайзи — компании «Смарт Сервис» Константина Котова и Андрея Осколкова. Одно из условий сделки — ребрендинг перешедших новому владельцу ресторанов. В сделку вошли все российские рестораны, операционная система, права на мастер-франшизу и торговую марку бренда Rostik's. Компания согласилась сохранить работников Yum! Brands в России, а также «возглавить» процесс переименования KFC в Rostik's. Так знакомый россиянам бренд возвращается на рынок спустя 17 лет.

Котов в разговоре с РБК не стал раскрывать сумму сделки по выкупу американских активов, но уточнил, что она была рыночной.

«Символические суммы наше правительство не одобряет. Из того, что могу раскрыть, — цена фиксирована в рублях, а сумма состояла из оценки самого бизнеса и его перспектив. Определенную составляющую в формирование стоимости вносят наши обязательства по смене бренда, но в текущей ситуации, я считаю, цена адекватна рыночной», — сказал Котов.

Сейчас в России более 1100 ресторанов KFC, это крупнейшая фастфуд-сеть в стране. По оценкам Котова, под новый бренд до конца 2023 года перейдет около 10% от общего числа заведений.

От «Ростикса» до KFC и обратно

«Ростик'c» (тогда название писалось кириллицей) существовал в России с 1993 по 2006 год, вплоть до 2012 года работал объединенный бренд Ростик'с-KFC». Создатель «Ростик'c» — ресторатор, потомок русских эмигрантов и уроженец Венесуэлы Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко. Основанная им корпорация «Ростик Групп» управляет компанией «Росинтер Ресторантс Холдинг», которая развивает сети «IL Патио», «Планета Суши», Costa Coffee и TGI Fridays.

Открытый в 1993 году ресторан был первой российской сетью предприятий быстрого питания, ориентировался на западные стандарты обслуживания и был похож на KFC (Kentucky Fried Chicken), основанную в 1930 году американским предпринимателем Харландом Сандерсом. Фирменное блюдо «Ростик'с», как и в KFC, были блюда из курицы в панировке, бургеры и картофель фри. Спустя время в ассортименте появились адаптированные для России блюда, как, например пельмени, пирожки и котлеты по-киевски. На 2004 год сеть насчитывала около 50 ресторанов и соответствовала стандартам обслуживания в западном фастфуде.

В 2005 году «Ростик Групп» заключила с американской Yum! Brands соглашение о партнерстве, и с тех пор компания «Росинтер» стала российским франчайзи Yum! Brands, а «Ростик`с» переименованы в «Ростик`с-KFC». В 2011 году сеть была продана корпорации Yum! Brands, а рестораны до конца 2012 года переименованы в KFC.