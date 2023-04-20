Ударил камнем и перерезал горло. Что известно о жестоком убийстве девочки в Карачаевске

В Карачаевске убили 10-летнюю девочку — ее тело нашли с перерезанным горлом в квартире соседа. В совершении преступления признался 16-летний житель этой квартиры, в МВД сообщили, что он напал на ребенка с целью изнасилования — тело школьницы нашел ее отец без одежды. Предполагаемый преступник сначала делал вид, что помогает с поисками жертвы, а сам воспользовался возможностью и попытался стереть следы крови в подъезде и с одежды.

В Карачаевске подросток убил 10-летнюю школьницу. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Карачаево-Черкесской республике.

Изначально СМИ сообщали, что ученица четвертого класса пропала около 13.00 мск после того, как вышла из дома за мороженым. Спустя какое-то время родители бросились ее искать и обратились в полицию. А около 15.30 тело ребенка с перерезанными горлом было найдено в соседской квартире на первом этаже.

Практически сразу подозрение пало на 16-летнего жителя той самой квартиры. Как пишут новостные Teegram-каналы, подросток воспользовался тем, что девочку усиленно ищут, и даже какое-то время притворялся, что помогает с поисками. За это время он успел частично скрыть следы преступления: замыл следы крови в подъезде около лифта, постирал испачканную одежду и обувь.

«Установлено, что жилец данной квартиры 2007 года рождения в подъезде ударил девочку камнем по голове, затем перерезал ей горло и затащил в квартиру. Также установлено, что преступление он совершил с целью изнасилования», — заявили в МВД.

Сначала подросток отказывался признавать вину, но позже во время допроса в полиции сознался в преступлении. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетней). Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял дело под свой контроль.

Позже в региональном управлении Следственного комитета сообщили, что 16-летний подросток следил за девочкой от ее школы — он тоже там учился. Сейчас подозреваемый продолжает давать признательные показания, назначены необходимые следственные экспертизы.

По информации «Комсомольской правды», тело девочки без одежды нашел ее отец. Успел ли убийца совершить действия сексуального характера, не сообщается.

По информации SHOT, подозреваемого в убийстве зовут Алан, погибшую девочку — Ясмина. Издание со ссылкой на источник сообщает, что насильственные действия он совершить не успел — на теле ребенка не обнаружили характерных следов. В мусоре в его квартире нашли полотенце, которым он вытирал кровь на месте преступления.

На месте происшествия, у подъезда жилого дома, где произошла трагедия, собрались несколько сотен человек. На кадрах из соцсетей видно, что мать убитой девочки упала в обморок. Пользователи также сообщили, что задержаны родители 16-летнего подростка, однако официально эту информацию не подтвердили.