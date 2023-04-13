Подросток по прозвищу «Сорвиголова» устроил стрельбу в петербургской школе

16-летний учащийся центра образования в Калининском районе Санкт-Петербурга пришел в школу с пневматическим пистолетом и несколько раз выстрелил на улице и внутри здания, сообщил ТАСС. По разным данным, пострадали четверо или пятеро школьников. Свой поступок подросток объяснил шуткой. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство», ему грозит до семи лет заключения.

ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщил, что 16-летний учащийся устроил стрельбу в учебном центре №633 на проспекте Науки. Пострадали четверо детей. Полицейские оперативно прибыли на место происшествия и изъяли у подростка оружие. Юношу привезли в отделение полиции для разбирательства, туда же приглашен его отец.

«Четверо детей отправлены в больницу для оказания медицинской помощи», — пишет ТАСС.

В ГУ МВД отметили, что полицию вызвали преподаватели школы. Педагоги сообщили, что девятиклассник на перемене после первого урока несколько раз выстрелил в двух восьмиклассников в туалете из пневматического пистолета. В ходе разбирательств было установлено, что перед началом уроков подросток на подходе к школе выстрелил в двух семиклассников, рассказали в полиции.

Характер травм, которые получили четыре подростка в результате стрельбы, позволил обойтись без госпитализации, сообщила пресс-служба городского комитета по здравоохранению в своем Telegram-канале.

В отношении открывшего стрельбу подростка возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ «Хулиганство», решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения, сообщили в ГСУ СК по Санкт-Петербургу. Там утверждают, что пострадали пятеро школьников — двое до уроков и трое во время перемены.

Пистолет и металлодетектор

В администрации Калининского района заявили ТАСС, что девятиклассник использовал пластмассовый пистолет и пули, поэтому смог беспрепятственно пронести их через рамку металлодетектора.

«Ребенок из неблагополучной семьи, состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Сегодняшний поступок он объяснил тем, что в шутку хотел напугать других школьников», — рассказала пресс-секретарь администрации.

«Фонтанка» в свою очередь сообщила, что пистолет был пневматический, его «девятиклассник по прозвищу Сорвиголова купил на OZON». Газета написала, что он живет с отцом, его мать отбывает наказание по 228-й статье. Также издание в разговоре с администрацией Калининского района выяснило, что в биографии подростка числится кража, «скоро суд».

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Также издание в разговоре с учениками учебного центра выяснило, что школьник несколько недель назад приходил в школу с электрошокером, который купил в другом российском маркет-плейсе. Однако, как утверждают его приятели, «эта тема его особенно не интересовала». Кроме того, они признали, что подросток хоть и хулиганил, однако ранее это происходило в основном за пределами школы.

Корреспондент «Фонтанки» побывал в здании учебного центра, он сообщил, что учащиеся попадают в здание через турникет, используя электронные пропуска. «Рамка в школе есть, однако стоит в отдалении и почти не используется, так как посетителям неудобно через нее проходить. При этом охранники не устраивают дополнительных проверок», — сообщил он.

Один из учащихся также рассказал подробности сегодняшнего инцидента: «Сидели в туалете. Один парниша достал пистолет газовый, на баллонах, и говорит: «Хотите проверить?» И там пару пацанов такие: «Ну давай-давай». В итоге он в них пару раз выстрелил: в спину куда-то и по ногам. Еще на следующей перемене расстрелял парнишу из 7-го класса, тоже в туалете».

Комментарий OZON

Представитель OZON в разговоре с «Газетой.Ru» не смог подтвердить, что подросток, устроивший стрельбу, купил пистолет именно у них. Правоохранительные органы пока не обращались в компанию по этому вопросу.

Представитель маркетплейса отметила, что на площадке продаются пневматические пистолеты, однако их дульная энергия составляет менее 3 Джоулей.

«Согласно закону об оружии, пневматическое оружие с дульной энергией менее 3 Джоулей оружием не считается и может свободно продаваться и покупаться без ограничений по возрасту. На нашей площадке доступны только такие пневматические пистолеты», — сказали в компании.

Там отметили, что перед допуском подобных товаров к продаже проверяется сертификат соответствия с приложением и протоколом испытаний, и пока продавец не предоставит документы, товар не окажется на площадке. Огнестрельное оружие и пневматика с более высокой энергией не доступны на Ozon.