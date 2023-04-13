«Русское лото» в Пасху: выиграет каждый билет

Крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» объявил о проведении благотворительного пасхального тиража «Русского лото», направленного на поддержку крупнейшей в России православной социальной службы «Милосердие». О том, что общего между лотереями и церковной благотворительностью – в материале «Газета.Ru».

Русская Православная Церковь исторически является крупнейшим благотворителем в нашей стране. Сегодня под ее покровительством по всей России действуют центры гуманитарной помощи, хосписы, приюты, социальные службы, благотворительные фонды. Роль Церкви в этом процессе не ограничивается помощью нуждающимся: Церковь помогает неравнодушным людям распределять усилия и средства и направлять их в наиболее эффективное русло. Благодаря этой деятельности каждый имеет возможность внести посильный вклад в помощь нуждающимся. Сегодня, несмотря на развитые в России программы господдержки социально незащищенных слоев населения, в адресной помощи есть огромная необходимость.

С первого взгляда может показаться, что лотереи далеки от милосердия и от православной традиции. Но это не так. Исторически лотереи в России всегда были так или иначе связаны с благотворительностью. Например, во времена Елизаветы I доходы от лотерей шли на содержание отставных и раненых обер- и унтер-офицеров и рядовых, в XIX веке благотворительные лотереи проводились в помощь больным, голодающим и другим нуждающимся. Нередко проведение благотворительных розыгрышей приурочивалось к православным праздникам. Например, в Томске первая лотерея-аллегри и бал-базар состоялись 30 декабря 1867 года в честь празднования Рождества Христова. А лотерея-аллегри, проходившая 2 апреля 1868 года, была приурочена к празднику Святой Пасхи.

В 1914 году при участии императрицы Александры Федоровны Романовой была организована благотворительная лотерея в пользу пострадавших от бедствий Первой мировой войны.

Сегодня государственные лотереи, распространяемые «Столото», проводятся в поддержку развития физкультуры и спорта в России – на эти цели отчисления от лотерейной деятельности поступают в госбюджет. Кроме того, в рамках корпоративной социальной ответственности «Столото» не остается в стороне от решения существующих в обществе проблем и из собственных средств поддерживает более 25 благотворительных, спонсорских и спортивных проектов. Поэтому, отмечают в «Столото», решение поддержать благотворительную службу «Милосердие» стало логичным шагом.

В середине апреля 2023 года пройдет 1489-й, благотворительный пасхальный тираж «Русского лото». Тираж станет беспроигрышным – из мешка достанут все 90 бочонков. Каждый билет что-то выиграет, сумма будет зависеть от номера хода — чем раньше, тем крупнее выигрыш. Планируется, что будут и крупные призы, в том числе по миллиону. Особенностью тиража станет его благотворительная направленность – 10 рублей с каждого проданного билета будут направлены в пользу крупнейшей православной социальной службы «Милосердие». Эта служба под покровительством Русской Православной Церкви ежегодно помогает десяткам тысяч нуждающихся – малообеспеченным семьям, одиноким старикам, людям с инвалидностью, бездомным и другим людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

«Выбор службы помощи «Милосердие» как единого, но не конечного благополучателя основан на том, что тираж призван возродить российские традиции церковно-государственных лотерей и выпадает на Пасху – светлый праздник, который наполняет сердца людей радостью, объединяет верующих, вдохновляет на благие дела. Желание помочь, проявить милосердие наверняка есть у каждого. Но не каждый знает, как это желание реализовать. Участники «Русского лото» смогут это сделать, просто приобретя билет на пасхальный тираж», – пояснили в «Столото».

Сумма, которая будет передана в службу «Милосердие» по итогам 1489-го, пасхального тиража «Русского лото», будет объявлена 16 апреля 2023 года в эфире программы «У нас выигрывают!» на НТВ в 08:20 по местному времени.

close 100% Пресс-служба «Столото»

«Суть пасхального тиража «Русского лото» состоит в том, чтобы собрать средства на дела Милосердия. К тому же, это прекрасный подарок на Пасху. Каждый билет – выигрышный. Так что, радуются все: и тот, кто дарит, и тот, кому дарят. Пасхальный тираж не про азарт, он посвящен благотворительности», — отметила Тутта Ларсен, телерадиоведущая, лицо пасхального благотворительного тиража «Русского лото».

Пасха давно вышла за рамки религиозного праздника – этот светлый день отмечают многие российские семьи. Пасхальный тираж «Русского лото» – еще один хороший повод собраться в кругу семьи. А билет на пасхальный тираж – хороший подарок к празднику: даря билет близкому человеку можно одновременно и дать ему шанс на выигрыш, и помочь нуждающимся.