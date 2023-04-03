Лучше без сказок: мифы о безопасности VPN-сервисов

1

Увы, разработчики VPN-сервисов лукавят, когда заверяют об абсолютной анонимности. При этом не имеет значения, бесплатное или платное приложение. Пользовательские данные для компаний – это прежде всего прибыль.

Российские эксперты в области кибербезопасности. Ранее уже сообщали, что VPN-сервисы могут передавать личные данные пользователей рекламным и маркетинговым агентствам для настройки таргетированной рекламы или продать базы данных хакерам в даркнете. Мнимую анонимность подтверждают и иностранные исследования. Так, согласно исследованию Consumer Reports, несмотря на громкие рекламные обещания, «VPN не защищают пользователей от большинства известных онлайн-рисков, таких как отслеживание активности и вирусные программы».