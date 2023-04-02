«Убрал оружие!» Что известно о нападении двух мужчин на подростков в ТЦ Петербурга

В Санкт-Петербурге в торговом центре двое нетрезвых мужчин подрались с подростками. Школьники сидели за столом на фудкорте, когда к ним подошли двое неизвестных и «стали выражаться матом». Подростки попросили не ругаться, но выпившие мужчины не стали их слушать и избили одного из школьников. Пострадавший рассказал «Газете.Ru», что в драке он получил ушиб руки и синяк под глазом.

В ресторанной зоне торгового центра «Порт Находка» в Санкт-Петербурге (район Рыбацкого) произошла драка между двумя подвыпившими взрослыми и группой подростков. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Школьники «шумно проводили время» на фудкорте, когда к ним подошли двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения и выразили свое возмущение поведением подростков, используя мат. Снимавшие инцидент на видео школьники попросили незнакомцев не выражаться. После короткой перепалки началась драка.

«Я могу подойти, претензии *****, тебе [ударить] в чат, тебе, тебе *****, мне *******! Да молчи! Молчи, *****! [После этого говорящий бьет головой в лицо одно из школьников]», — сказал мужчина.

На другой части видео, снятой издали, видно, как мужчина бьет подростка стулом. На записи слышны крики «Пистолет! Убрал оружие!».

«Один из мужчин спокойно взял стул и подсел к нам, после начался диалог без каких-либо проблем. Когда один из наших друзей попросил его общаться без нецензурной брани, он ответил, что без нее не умеет. Когда мы сказали, что не хотим с ними общаться, они начали агрессировать. Претензии от них были только такие, что мы сидим и разговариваем очень громко», — сообщил «Газете.Ru» избитый школьник.

По его словам, мужчины не были вооружены. «Пневматический пистолет был у нашего совершеннолетнего друга, со всеми лицензиями и разрешениями», — добавил ученик.

Пострадавший юноша также рассказал «Газете.Ru», что в драке он получил ушиб руки и синяк под глазом.

«Сначала меня один из мужчин положил на подоконник фудкорта, после он начал меня избивать руками. Потом, когда он отошел, пришел другой, начал тоже бить кулаками, после ухватился за стул, нанес сразу несколько ударов. Я получил небольшой ушиб руки, синяк под глазом, щека опухла, и шея исцарапана», — сказал он.

Молодой человек добавил, что не собирается обращаться в правоохранительные органы. По словам школьника, сотрудники полиции «сами свяжутся» с ними.