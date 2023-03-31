Выслать журналистов и посла РФ в США: WSJ требует ответа Белого дома на арест Гершковича

Американское издание The Wall Street Journal призвало власти США выслать посла России в Вашингтоне и журналистов российских СМИ из страны в ответ на задержание в Екатеринбурге корреспондента WSJ Эвана Гершковича. Но Белый дом пока не будет выдворять из страны дипломатов РФ, такое решение принял президент США Джо Байден. В то же время, по словам представителя Госдепа, власти Соединенных Штатов сейчас не намерены принимать ответные меры. Прежде всего, предстоит выяснить все обстоятельства дела и добиться консульского допуска.

Белый дом пока не будет выдворять аккредитованных в США российских дипломатов в ответ на арест по делу о шпионаже корреспондента газеты The Wall Street Journal американца Эвана Гершковича.

«План в этом сейчас не заключается», – сказал президент США Джо Байден в ответ на соответствующий вопрос.

Вместе с тем он призвал власти России освободить журналиста.

Ранее газета WSJ заявила, что нужно выслать российского посла в Вашингтоне и всех представителей российских СМИ.

«Администрации Байдена придется рассмотреть дипломатическую и политическую эскалацию. Высылка посла России в США, а также всех работающих здесь российских журналистов будет минимумом, который можно ожидать», – говорится на сайте издания.

Американские журналисты подчеркнули, что перво-наперво власти США должны «защищать своих граждан, и сейчас слишком много правительств, считающих, что они могут безнаказанно арестовывать и сажать в тюрьму американцев».

В WSJ считают, арест американского журналиста в России демонстрирует «снижение способности США сдерживать нападения на своих граждан». При этом в той же статье издание благодарит Белый дом за то, что он осудил задержание Гершковича.

Накануне, когда стало известно о задержании журналиста по подозрению в шпионаже замруководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что США пока не собираются предпринимать какие-либо ответные меры. Власти в настоящее время намерены выяснить обстоятельства произошедшего и добиться консульского доступа к Гершковичу.

«Посольство США в Москве запросило официальное уведомление о его аресте, Россия должна его предоставить согласно нашему двустороннему консульскому соглашению», – сказал он.

Пател считает, что на это, «с учетом российских административных процедур и требований безопасности», уйдет несколько дней.

Задержание и арест

30 марта стало известно, что в Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали журналиста московского бюро американской газеты The Wall Street Journal. По версии правоохранителей, Гершкович собирал секретные данные об одном из российских оборонных предприятий. В спецслужбе уверены, что делал он это по заданию правительства США. Против него возбудили уголовное дело о шпионаже (ст. 276 УК РФ). Если вина будет доказана, Гершковичу грозит до 20 лет лишения свободы.

В тот же день Лефортовский суд Москвы арестовал мужчину на два месяца. Дело находится в производстве центрального аппарата ФСБ.

Утром 30 марта об исчезновении американского журналиста сообщил его знакомых екатеринбургский пиарщик и автор Telegram-канала «Гусарская бравада» Ярослав Ширшиков. Он рассказал, что Гершковича, прежде всего, интересовало отношение общества к ЧВК «Вагнер» и его основателю Евгению Пригожину.

«Он общался с депутатом регионального парламента, с простым работягой и с главным редактором одного из СМИ города», – отметил Ширшиков.

В беседе с «Газетой.Ru» Ширшиков рассказал, что ему уже звонили из издания. В частности, ему сказали, что направят защитников и будут «взаимодействовать по дипломатической линии».

Издание «Медуза» (организация включена Минюстом в список иноагентов) со ссылкой на источник сообщило, что Гершкович, помимо Екатеринбурга, посещал Нижний Тагил, где находится «Уралвагонзавод».

Журналист Дмитрий Колезев (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом) написал в своем Telegram-канале, что «Эван очень рисковал, когда ехал готовить такой материал, но хорошо осознавал свои риски».

Комментарии Кремля и МИДа РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Гершковича «взяли с поличным». Но подробности задержания он не стал разглашать, подчеркнув, что «это прерогатива ФСБ».

«Мы детальной информацией не располагаем, естественно, она закрытого характера, занимается этим Федеральная служба безопасности», – отметил представитель Кремля.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова утверждает, что работа корреспондента WSJ в Екатеринбурге «не имеет отношения к журналистике».

По ее словам, не в первый раз иностранцы используют свой статус журналиста и аккредитацию «для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой». «Уже не первого известного западника «хватают за руку»», – заявила представитель ведомства.

Что касается высылки из США представителей российских СМИ, то это «абсурдно и неправильно», уверен Дмитрий Песков.

«Поскольку этого журналиста взяли с поличным, здесь ситуация очевидна. В связи с этим требовать высылки всех российских журналистов, ну газета может это делать, но такого быть не должно. Просто для этого нет никакого повода», – сказал Песков.

Он напомнил, что другие иностранные журналисты с действующей аккредитацией «могут и продолжают свою журналистскую деятельность у нас в стране». «Они не сталкиваются ни с какими ограничениями и прекрасно работают. Но в данном случае речь идет о деятельности под прикрытием журналистской шпионской по сути», – добавил он.

Тем не менее администрация Соединенных Штатов на фоне ареста Эвана Гершковича призвала граждан США воздержаться от поездок в Россию. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер напомнила о ситуации с американцами Полом Уиланом и Тревором Ридом, которые ранее были осуждены в РФ. Рид в дальнейшем был обменян на россиянина Константна Ярошенко.