«Горе вам. Бойтесь!» Наместник Киево-Печерской лавры обратился к Зеленскому

Митрополит Украинской православной церкви (Московского патриархата) и наместник Киево-Печерской лавры Павел записал обращение к президенту страны Владимиру Зеленскому — митрополит заявил ему, что выселения монахов «господь не простит ни вам, ни вашей семье». Монахов попросили покинуть лавру к апрелю и предложили им перейти в Православную церковь Украины (ПЦУ). Служители лавры подали иск в суд, чтобы оспорить требование о выселении.

Наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Павел (в миру Петр Лебедь) записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с выселением монахов из лавры. Его обращение опубликовало издание «Страна.ua».

«Господин президент! Говорю вам и вашей своре, что наши слезы не упадут на землю, они упадут вам на голову. Вы думаете, что, войдя во власть на наших спинах, вы можете так поступать? Господь не простит ни вам, ни вашей семье!» — заявил митрополит.

По его мнению, украинский президент виноват в событиях вокруг Киево-Печерской лавры и в том, что «220 человек братии выброшены на улицу».

«Вы не смогли принять митрополита Киевского Онуфрия с Синодом. Вы не смогли остановить одержимого бешенством, злобой и ненавистью министра культуры — значит, он творит все с вашего разрешения. Горе вам. Бойтесь!» — завершил обращение митрополит.

По информации издания «Страна.ua», верующие УПЦ 30 марта ночевали в Лавре, опасаясь захвата монастыря.

Ранее митрополит Павел заявлял, что многие монахи живут в Киево-Печерской лавре с 1988 года и им некуда уйти в случае выселения. Он также напомнил, что УПЦ заключила долгосрочный договор аренды, который нельзя разорвать в период военного времени. В связи с этим монахи намерены оставаться в лавре до завершения судебного разбирательства.

«Мы не намерены выселяться и не будем, потому что сейчас есть законы, которые на стороне человека», — подчеркнул митрополит.

Президент ответил на обращение

Зеленский прокомментировал происходящее вокруг Украинской православной церкви и Киево-Печерской лавры, назвав это защитой общества от «московского манипулирования религией».

«Сделан еще один шаг к укреплению духовной независимости нашего государства, к защите нашего общества от старого и циничного московского манипулирования религией. Украина – это территория самой большой религиозной свободы в этой части Европы», — заявил президент.

По словам Зеленского, эта свобода ощущается уже с 1991 года и так, по его мнению, будет всегда.

Конфликт вокруг лавры

10 марта национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» объявил о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ МП и потребовал от монахов покинуть территорию до 29 марта. Украинские власти предложили монахам перейти в Православную церковь Украины (ПЦУ), основанную в 2018 году. Русская православная церковь считает ее раскольнической.

Митрополит Павел назвал действия украинских властей незаконными и заявил об отказе покидать монастырь. По его словам, разрыв договора в одностороннем порядке невозможен, для этого необходимо решение суда. Адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман сообщил о подаче иска в Хозяйственный суд Киева о недопустимости прекращения договора аренды.

В свою очередь митрополит Православной церкви Украины Епифаний утвердил архимандрита Авраамия на должность наместника в Киево-Печерской лавре, и Авраамий обратился к священнослужителям УПЦ с призывом перейти в ПЦУ. Вслед за этим УПЦ запретила архимандрита Епифания в служении.

Как сообщало издание «Страна.ua», 29 марта поддержать УПЦ пришло более тысячи верующих, которые находились у Лавры несколько часов. При этом никаких столкновений с полицией или насильственного выселения монахов в этот день не случилось.

Тем не менее, Министерство культуры Украины направило в лавру письмо, где сообщило, что 30 марта в монастырь придет комиссия, которая начнет принимать госимущество и потребует от монахов освободить помещения и вывезти личные вещи.

По мнению властей Украины, уход УПЦ из Киево-Печерской лавры станет символом полного разрыва религиозных отношений Киева с Москвой.

На фоне выселения монахов из лавры патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал религиозных деятелей и международные организации «приложить все возможные усилия», чтобы помешать закрытию монастыря, «каковое приведет к нарушению прав миллионов украинских верующих на свободу вероисповедания».

Положение УПЦ на Украине

Между священнослужителями УПЦ Московского патриархата и украинскими властями в конце 2022 года начался конфликт. В ноябре 2022 года Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело за исполнение в лавре песни «Звон плывет над Россией». После этого в Свято-Троицком Корецком монастыре, Киево-Печерской лавре, помещениях Сарненско-Полесской епархии и других объектах УПЦ прошли обыски, в ходе которых следователи сообщили об обнаружении «пророссийской литературы, используемой для пропаганды русского мира» в приходских школах и семинариях.

По словам силовиков, некоторые люди в объектах УПЦ предъявили военные билеты и паспорта СССР, либо вообще не имели при себе оригиналов документов, а только копии. Часть из них показала паспорта Украины с признаками повреждения и поддельные документы.

Территория Киево-Печерской лавры целиком принадлежит государству. Она разделена на Верхнюю лавру и Нижнюю, находящуюся в безвозмездном использовании у УПЦ. Украинская православная церковь также арендовала в Верхней лавре главные храмы — Успенский собор и Трапезную церковь. Договор их аренды истек в конце 2022 года, но не был продлен. От монахов потребовали покинуть территорию к концу марта. На храмы лавры претендует Православная церковь Украины, которая ранее получила автокефалию от патриарха Константинопольского Варфоломея. УПЦ и Русская православная церковь не признают ее канонического статуса.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в середине марта заявлял, что власти не ставят вопрос о выселении всех монахов из Киево-Печерской лавры. По его словам, речь идет о выселении некоторых руководителей, а у монахов «всегда есть выбор», имея в виду возможность перехода в ПЦУ.

«Никто не ставит вопрос о выселении монахов, речь идет о возвращении имущества, которое принадлежит государству, как движимого, так и недвижимого. Если кто-то и должен выезжать, на мой взгляд, в первых рядах, так это те руководители, которые вели незаконные застройки на территории объекта ЮНЕСКО на протяжении многих лет», — утверждал министр.