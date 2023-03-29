220 лет на водах. Как Кавказские Минеральные Воды стали главной курортной зоной страны

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Исследования термальных источников на этой территории нынешнего Ставропольского края, на стыке степи и предгорий, между Азовским и Черным морями начались еще в 18 веке по приказу Петра I. Но только в 1803 году Пятигорск и Кисловодск стали курортами государственного значения. Этому предшествовало детальное исследование лечебных свойств воды на пациентов с различными заболеваниями. Его провела группа врачей, специально для этого отправленных в регион Медицинской Коллегией. Кавказские Минеральные Воды (КМВ) находятся в климатической зоне предгорий, поэтому воздух здесь чистейший, без аллергенов, целебный для лечения заболеваний органов дыхания. А по объемам лечебных ресурсов, по количеству представленных здесь типов минеральных вод и лечебных грязей ставропольские курорты не имеют аналогов не только в России, но и во всем мире. Из самых горных недр здесь бьют многочисленные источники сероводородных вод, пятигорских и кисловодских нарзанов, питьевых минеральных вод. А лечебная грязь озера Тамбукан не уступает по своим целебным свойствам широко разрекламированной грязи Мертвого моря. Все это позволяет эффективно лечить здесь заболевания органов дыхания и ЛОР-органов, заболевания пищеварительной системы, заболевания мочеполовой системы, болезни эндокринной системы и нарушения обмена веществ, заболевания опорно-двигательного аппарата, заболевания нервной системы, болезни сердца и сосудов. Главные курорты Кавказских Минеральных Вод ― Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и Железноводск. И у каждого города своя история и свой лечебный профиль, определяемый особенностями состава воды местных источников и микроклиматом.

«Курорты Кавказских Минеральных Вод — это достояние нашей страны. Веками они развивались при активной поддержке государства, и мы сегодня продолжаем эту линию. Приняты государственные программы, помогающие обустраивать курортные зоны. Механизм курортного сбора помогает нам приводить в порядок курортные объекты и общественные пространства. С каждым годом растет туристический поток на Кавминводы. Уверен, что он будет расти и дальше. А мы со своей стороны продолжим работать для того, чтобы сохранять целебные свойства наших курортов, их красоту, повышать их привлекательность и доступность для отдыха туристов из всех регионов России и других стран», — сказал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.