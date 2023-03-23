В Подмосковье двух человек госпитализировали с подозрением на сибирскую язву

За последнюю неделю в двух российских регионах с подозрением на сибирскую язву госпитализировали пять человек. В Чувашии инфекция подтвердилась у трех пациентов, анализы в Подмосковье дали два предварительно отрицательных результата. В связи со вспышкой заболевания в чувашской деревне Старое Акташево ввели карантин. Республиканский Роспотребнадзор провел эпидрасследование, причиной заражения жителей Чувашии стал контакт с разделанной тушей быка.

О первых двух случаях заражения сибирской язвой в Чувашии стало известно 15 марта, о третьем – 22 марта. 15 марта глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале сообщил, что в связи с обнаружением инфекции в регионе прошло оперативное совещание в Цивильском муниципальном округе. Также он отметил, что заболевшие получают необходимое специфическое лечение и их жизни ничего не угрожает. Николаев уточнил, что контактировавшие с заболевшими здоровы и находятся под медицинским наблюдением, получают профилактическое лечение.

Также 15 марта в пресс-службе Россельхознадзора сообщили РИА Новости, что по факту заболевания начато расследование.

«Инициирована прокурорская проверка, инспекторы территориального управления привлечены в качестве экспертов, уже начали проводить расследование обстоятельств дела», — сообщили в Россельхознадзоре.

Руководитель региональной службы Алексей Палькин в разговоре с РИА Новости рассказал, что заболевшими оказалась супружеская пара из деревни, у которых в личном хозяйстве было два бычка и семь овец. Тогда он предположил, что, возможно, жители заразились через мясо животных.

16 марта в связи со вспышкой инфекции в Старом Акташево ввели карантин.

«Установить ограничительные мероприятия (карантин) по сибирской язве на территории эпизоотического очага, неблагополучного пункта и угрожаемой зоны... с 16 марта 2023 года до особого распоряжения. Определить эпизоотический очаг в пределах территории личного подсобного хозяйства <…>»,

— говорится в тексте указа.

22 марта в Чувашии заболел третий человек.

«На ухе жителя Чувашии выступило пятно багрово-фиолетового цвета, с отделяемым серозно-геморрагического характера. Это уже третий выявленный случай с подобными симптомами, свидетельствующими о заражении сибирской язвой», — сообщили РИА Новости в минздраве Чувашии.

Там уточнили, что симптомы выявлены при мониторинге состояния здоровья тех, кто контактировал с первыми заболевшими.

По данным Telegram-канала Mash, один из жителей Чувашии с симптомами сибирской язвы посещал Москву, жил в городе неделю и лишь после возвращения домой попал под наблюдение врачей.

23 марта главк Следственного комитета по Чувашии возбудил уголовное дело о нарушении ветеринарных правил (249 УК РФ). По данным следствия, житель деревни Старое Акташево в личном подсобном хозяйстве забил на мясо зараженного бычка.

Случаи в Подмосковье

22 марта в подмосковном управлении Роспотребнадзора сообщили о госпитализации пациента с подозрением на сибирскую язву. «Управление Роспотребнадзора по Московской области сообщает о случае подозрения на сибирскую язву у гражданина, прибывшего на территорию области из Чувашии», — говорится в заявлении.

Специалисты управления организовали комплекс противоэпидемических мероприятий, по месту пребывания мужчины провели дезинфекцию. Пациента госпитализировали в одно из лечебных учреждений Подмосковья.

Позже администрация Сергиево-Посадского округа сообщила в Telegram-канале, что пациента с подозрением на сибирскую язву доставили в инфекционное отделение районной больницы. Там также подчеркнули, что до получения результатов анализов «выводы делать рано».

23 марта стало известно, что предварительные анализы двух пациентов с подозрением на сибирскую язву дали отрицательный результат. В пресс-службе подмосковного Минздрава отметили, что оба пациента изолированы в больнице в специализированном боксе.

Что такое сибирская язва

Сибирская язва — острая инфекционная болезнь с преимущественно контактным механизмом передачи возбудителя Bacillus anthracis. Относится к опасным инфекциям. Возбудитель сибирской язвы рассматривают в качестве биологического оружия массового поражения (биотерроризм).

Заражению подвержены, в первую очередь, животные, от которых, как правило, и заражается человек. Однако болезнь не передается от человека к человеку. Для заболевания характерна интоксикация, развитие воспаления кожи, лимфатических узлов и внутренних органов, появление карбункулов на коже.

Без лечения около 20% случаев кожной инфекции прогрессируют до токсического отравления организма (токсемии) и смерти.

В целях исключения рисков инфицирования рекомендуется избегать покупки мяса и шкур животных с рук и в местах несанкционированной торговли. Для профилактики и недопущения распространения инфекции практикуется вакцинация животных и людей из числа групп профессионального риска (лица, профессионально занятые содержанием скота, убоем и обработкой шкур, а также ветработники).

В связи с последними случаями заражения сибирской язвой Роспотребнадзор опубликовал памятку о способах профилактики заболевания.