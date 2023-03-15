«С сотрудниками расстаются быстро». Чем закончился первый день забастовки в Wildberries

Десятки пунктов выдачи заказов Wildberries 15 марта перестали выдавать посылки в рамках забастовки против новой системы штрафов. В ответ на это компания закрыла несколько точек «в целях безопасности» и заявила, что с «партнерами», выбирающими «нецивилизованные формы диалога», сотрудничество будет приостановлено. СМИ также сообщают об увольнении бастующих сотрудников ПВЗ. В Госдуме пообещали внести поправки в законодательство и пригласили представителей Wildberries на совещание.

15 марта десятки пунктов выдачи Wildberries перестали работать на Урале, а также в Иркутске, Братске и Ангарске, в Чите, Забайкальском крае и Бурятии, во Владивостоке и Благовещенске. Акцию организовали бизнес-партнеры Wildberries по всей России в общем чате «MEGA бунт», который объединил более 11 000 сотрудников ПВЗ марткетплейса. 14 марта сообщалось о начале забастовки владельцев пунктов выдачи в Москве.

Из-за чего бастуют ПВЗ

С помощью забастовки сотрудники ПВЗ протестуют против введенной руководством Wildberries системы штрафов. Новые правила предполагают, что с сотрудников пунктов выдачи удержат полную стоимость вещи, если покупатель вернет ее из-за брака или если в посылке оказался не тот товар. В компании объяснили нововведение результатом исследования внутреннего алгоритма, согласно которому в 98% случаев виноват сотрудник ПВЗ, пишет Forbes.

«Услышанное повергло нас в шок, — рассказали изданию сотрудники ПВЗ. — Товар может быть украден или подменен на складе, у перевозчика, на сортировочном центре, да где угодно, мы искренне не понимаем, почему нас сделали крайними».

При этом оспорить решение о виновности сотрудника будет невозможно, а при наличии долга за штрафы сотрудники не смогут выводить свои деньги из системы. Списания средств по новым правилам начались 9 марта.

Участники забастовки требуют от маркетплейса аннулировать все долги по браку и подменам, предоставить ПВЗ возможность оспаривать долги и удержания, а также вернуть размер штрафа за брак и подмену на прежний уровень — 25%.

«У нас требование не нарушать трудовые отношения», — заявила изданию РБК менеджер пункта выдачи товаров в Екатеринбурге Светлана Южакова. Сотрудница ПВЗ в Смоленской области рассказала изданию, что пункты выдачи не закрываются, а лишь временно прекращают выдавать заказы.

«Связано это с тем, что компания незаконно удерживает часть заработной платы сотрудников за недоказанные и необоснованные подмены и брак товара. Это не забастовка, сотрудники выполняют свои трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором», — сказала она.

Telegram-канал Mash приводит слова сотрудника, который заявил, что после вычета штрафов от зарплаты ничего не останется. «А что-то доказывать бесполезно — многие и начальство-то ни разу не видели, общались только по переписке», — говорится в сообщении.

Как прошла забастовка 15 марта

В городах по всей России забастовку поддержали владельцы частных ПВЗ, которые работают с Wildberries по франшизе. По данным портала e1.ru, в Екатеринбурге к акции присоединились по меньшей мере три пункта выдачи. Во Владивостоке не открылись пункты выдачи на улицах Ладыгина, Черемуховая, Тухачевского и на Партизанском проспекте. В Иркутске не работают 25 пунктов выдачи. В других городах Иркутской области — Ангарске, Братске и Усть-Илимске — еще примерно 20, сообщает «Коммерсантъ».

Также к забастовке присоединились несколько ПВЗ в Чите, Бурятии и Забайкальском крае — более 20 пунктов в каждом из регионов.

В центральной части России, в том числе в Москве, бастующих ПВЗ оказалось гораздо меньше. Владельцы пунктов рассказали Telegram-каналу Shot, что в случае забастовки вынуждены были бы заплатить большой штраф за простой.

«Это фирменный пункт выдачи. Мы прямая точка. За простой нашего пункта за один день — сто тысяч штрафа. Если не откроются именно ипэшники, это не так страшно», — сказала Shot одна из сотрудниц ПВЗ.

Организаторы протестов считают, что забастовка не удалась, потому что люди были запуганы. При этом в самой Wildberries опровергли информацию о забастовке, пишет «Коммерсантъ». В компании заявили, что сегодня по всей стране не работали 15 пунктов выдачи заказов — по разным причинам, пишет «Осторожно, Москва».

Wildberries ответила бастующим

В Wildberries отказались выполнять требования владельцев пунктов выдачи, сообщило издание «Подъем» со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

«Зарплата выплачивается в ежедневном режиме, ограничений нет и не было. Реализация остальных пунктов приведет к значительному снижению уровня клиентского сервиса», — считают представители Wildberries.

Они также сообщили, что закрыли несколько пунктов выдачи из-за «угроз в адрес компании», из них начали вывозить товары, которые принадлежат маркетплейсу и продавцам-предпринимателям.

«Как мы вчера и предупреждали — с «партнерами», которые выбирают нецивилизованные формы диалога, угрожают представителям компании и предпринимают попытки сорвать работу офиса, сотрудничество будет приостановлено в целях безопасности», — заявили в Wildberries.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что в подмосковные ПВЗ по распоряжению компании приехали курьеры, чтобы изъять весь товар. Владелица ПВЗ в Ногинске не позволила им забрать товары и запретила своим сотрудникам помогать курьерам. Также женщина пообещала вызвать полицию, после чего курьерам пришлось уйти. Собственница уверена, что такое решение в компании приняли после ее участия в забастовке. То же самое произошло в ПВЗ в Химках, пишет Telegram-канал.

В свою очередь издание Baza сообщило, что всех сотрудников, которые присоединились к забастовке, уволят, а у владельцев ПВЗ аккаунты блокируют в течение часа, поскольку они нарушили один из пунктов оферты, который запрещает критиковать действия компании.

«С сотрудниками расстаются очень быстро. Работников маркетплейса в Кемерово предупредили, что их учетки будут заблокированы в течение часа, договоры ГПХ расторгнуты», — пишет издание.

Изменения законодательства

На фоне забастовки утром 15 марта в Госдуме прошла встреча, на которую пригласили представителей пунктов выдачи заказов и Wildberries.

«К сожалению, компания на встречу не пришла», — сказал РБК первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

По данным канала Baza, представители компании перестали отвечать на звонки за полчаса до назначенного времени встречи. При этом «буквально за минуту» до начала совещания они все же связались с депутатами и сказали, что не готовы присутствовать на собрании. В итоге в нем участвовали владельцы пунктов выдачи, представители Минпромторга и члены комитета Госдумы по контролю и комитета по защите конкуренции.

Встреча завершилась обещанием депутатов внести на обсуждение проект закона, который запретит компаниям менять условия договоров в одностороннем порядке. Гусев заявил, что представителей Wildberries все еще ждут в Госдуме на отдельный разговор.

По словам депутата, еще одно собрание по факту забастовок должно пройти в ФАС 21 марта. Он также указал, что Госдума намеревается стать «профсоюзом для Wildberriеs», так как у сотрудников маркетплейса такого объединения нет.

«Надо понимать, что эти люди зарабатывают не очень большие деньги. Как они нам рассказали на встрече — 20–30 тыс. рублей, это даже по меркам региона не ахти какие деньги. И эти люди могут лишиться источника доходов», — сказал депутат.

Telegram-канал Shot сообщил, что со второй попытки депутатам удалось провести встречу с представителями Wildberriеs. Им вручили все требования владельцев ПВЗ и обязали до 17 марта ответить по каждому из пунктов.

Ранее подмосковная прокуратура инициировала проверку соблюдения прав сотрудников ПВЗ на фоне сообщений «о неправомерных удержаниях денежных средств из положенной им заработной платы». Wildberries – крупнейший онлайн-ретейлер России. В компании работают 33 тыс. пунктов выдачи, 13,8 тыс. из них — партнерские.