«Завтра пункты Wildberries закроются». Что известно о забастовке работников маркетплейса

Подмосковная прокуратура проверяет сообщения СМИ о нарушении прав работников Wildberries. Ранее сотрудники маркетплейса пришли в главный офис компании, протестуя против неправомерных, по их мнению, штрафов за не зависящие от них дефекты товаров. В пресс-службе компании опровергли сообщения СМИ о забастовке и выразили сомнение, что протестующие работают в Wildberries. СМИ вскоре сообщили, что маркетплейс ввел штраф за «фейки о компании».

Генпрокуратура РФ поручила прокуратуре Московской области проверить сообщения о якобы нарушениях прав работников маркетплейса Wildberries. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

«Прокуратура Мособласти проверит сведения о нарушении трудовых прав работников интернет-магазина Wildberries», — сообщили в Генпрокуратуре.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры Подмосковья оценят с правовой точки зрения порядок привлечения работников к труду, выплаты жалованья и принятия локальных нормативных актов, которые устанавливают спорные правила начисления штрафов.

Корреспондент РИА Новости ранее сообщил, что владельцы и представители пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries «осадили» офис маркетплейса в Москве. Причиной акции стало недовольство новыми условиями работы – в частности, штрафом за возврат товара и введение «коллективной ответственности».

С 3 марта, по словам протестующих работников, Wildberries списывает с них деньги, если в пункт от продавца пришел неподходящий или бракованный товар. Они подчеркнули, что бесконечные штрафы не позволяют им зарабатывать. При этом высшее руководство компании игнорирует их требования и не выходит на контакт. Возмущенных людей не пропустила внутрь офиса охрана.

Владельцы пунктов выдачи заказов Wildberries также объявили с 14 марта забастовку из-за новой политики компании, акция продлится 15 марта, сообщал Telegram-канал SHOT.

«Завтра пункты Wildberries планируют закрыться в качестве забастовки по всей России», — говорится в публикации.

Согласно информации канала, в «осаде» Wildberries участвовали около 50 человек.

Пресс-служба Wildberries в разговоре с «Газетой.Ru» опровергла сообщения о закрытии пунктов выдачи и забастовке.

«Информация о закрытии пунктов выдачи и уж тем более о «забастовках» не соответствует действительности. Пункты самовывоза продолжают работу в стандартном режиме.

Сегодня в офис пришли порядка 10-15 человек в сопровождении желтых Telegram-каналов, которые назвали себя «представителями партнерских пунктов выдачи», но отказались предоставлять свои данные как нам, так и сотрудникам правоохранительных органов, которых мы пригласили в офис. Соответственно, у нас нет уверенности, что это были действительно наши партнеры. Телеграм-каналы раздули из мухи слона и представили это как «бунт» или «штурм» партнеров, но они представляют лишь 0,1% от их общего количества», — утверждают представители компании.

Там также отметили, что собравшиеся возле офиса люди «выразили недовольство усилением мер безопасности из-за подмен товаров – а это остается актуальной проблемой, и в первую очередь, для предпринимателей — продавцов товаров». В Wildberries считают, что подменять товары могут «некоторые недобросовестные покупатели или менеджеры пунктов выдачи».

«Чтобы этого не происходило, менеджеры пунктов выдачи при возврате товара должны их проверять. Поэтому мы ввели дополнительную защиту наших продавцов от подмен. Ожидаем, что благодаря этим мерам доля мошенничеств снизится в несколько раз. Мы находимся с нашими партнерами на связи — последняя онлайн-встреча закончилась буквально несколько часов назад», — заявили в пресс-службе.

Наконец, Wildberries решил «приостановить сотрудничество в целях безопасности» с «партнерами», которые выбирают нецивилизованные формы диалога, угрожают представителям компании и предпринимают попытки сорвать работу офиса».

Вскоре после этого Telegram-канал Baza сообщил, что

маркетплейс решил ввести репрессивную меру — штрафы за распространение «недостоверной или подстрекающей к противоправным действиям информации».

В новом пункте договора оферты 8.15 указано, что штраф в размере 100 тыс. рублей также накладывается в случае выявления маркетплейсом фактов распространения ПВЗ недостоверной, ложной, вводящей в заблуждение, подстрекающей к противоправным действиям информации, распространение информации, которая выражает неуважительное и негативное отношение к маркетплейсу.

По мнению авторов Telegram-канал Baza, неясно, как маркетплейс будет искать тех, кто опубликовал «дискредитирующую» информацию. Однако теперь пользователи официальных чатов начали проходить двойную авторизацию. Речь идет о том, что для написания сообщения в чате пользователь должен указать свой никнейм в приложении Telegram. Если этого не произойдет, то пользователь из чата будет удален.