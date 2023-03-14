Колония и фитнес-клуб: как сложилась жизнь участников драки в московском метро в 2021 году

Суд в Москве приговорил к лишению свободы троих уроженцев Дагестана, избивших мужчину в вагоне метро осенью 2021 года. Один из подсудимых получил 12 лет колонии строгого режима, другой – 11 лет, третий – 8,5 года обычной колонии. Потерпевший Роман Ковалев заявил «Газете.Ru», что считает приговор оправданным. Он также рассказал, как сложилась его жизнь после громкого случая, когда он заступился за девушку и был жестоко избит.

Избитый уроженцами Дагестана в московском метро Роман Ковалев в разговоре с «Газетой.Ru» назвал приговор суда «оправданным».

«Насколько я знаю, там по нескольким статьям судили, то есть там не один потерпевший, поэтому вполне оправданно. Сначала нужно думать, что делаешь, а потом уже делать. Как вынесли, так вынесли. Я с самого начала говорил, что сколько дадут, столько дадут, я там за какой-то определенный срок не топил», — сказал Ковалев.

По его словам, он пока не может точно сказать, получит ли что-то по иску о моральном ущербе. «Надеюсь, что адвокат сегодня возьмет бумаги из суда и какую-то более конкретную информацию мне даст», — добавил он.

Ковалев отметил, что по прошествии времени не изменил бы своего решения вступиться за девушку.

«Ближним надо помогать, и всегда чтобы была какая-то справедливость», — подчеркнул он.

Кроме того, Роман Ковалев рассказал и о том, как сложилась его жизнь после резонансной истории в метро.

«Начал жизнь с чистого листа. Устроился в фитнес-клуб, начинаю тренером работать. У меня только остались какие-то перепады давления небольшие и часть лица, где мне оперировали с левой стороны, десну до сих пор не чувствую. Грубо говоря, половина верхней челюсти. Ну, она уже не вернется, к сожалению, у меня там полностью чувствительность отсутствует на деснах. А так, визуально уже какой был два года назад», — сообщил мужчина.

Суровый приговор

В деле о нападении на Ковалева в вагоне поезда метро на Арбатско-Покровской линии в октябре 2021 года фигурировали трое выходцев из Дагестана. 14 марта 2022 года Измайловский суд вынес им приговоры, сообщил ТАСС.

Магамали Ханмагомедов признан виновным в покушении на убийство группой лиц из хулиганских побуждений (ч. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также в применении насилия к представителю власти (318 УК) и оскорблении полицейского (319 УК). «Путем частичного сложения наказаний назначить ему общий срок в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сказала судья Лилия Базвалова.

Еще один подсудимый, Ибрагим Мусалиев, признан виновным в угрозе убийством, покушении на убийство и нападении на сотрудника МВД. Ему суд назначил 11 лет колонии строгого режима.

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Третий приговор вынесли Гасану Залибекову – его признали виновным только в попытке убийства и назначили 8,5 года лишения свободы. Кроме того, всем троим суд назначил ограничение свободы сроком на 1 год после освобождения из колоний.

«Дискредитируют дагестанскую молодежь»

Резонансная драка произошла в начале октября 2021 года в перегоне от «Измайловской» до «Первомайской» на северо-востоке Москвы. Ханмагомедов, Мусалиев и Залибеков громко оскорбляли женщин – с использованием нецензурной лексики. Одна из пассажирок сделала им замечание, после чего они стали ей угрожать. 25-летний пассажир Роман Ковалев вступился за нее и был жестоко избит.

Избиение попало на видео — Ханмагомедов и Мусалаев продолжали бить Ковалева ногами по голове, даже когда он уже лежал на полу в крови. Залибеков кричал находившимся рядом пассажирам, что если кто-то попытается помочь потерпевшему, «то тоже получит».

Нападавшие пытались убежать с места преступления, но их задержала полиция. Один из них пытался при этом ударить сотрудника МВД канцелярским ножом, а другой – распылил в сторону правоохранителей перцовый баллончик.

Сначала дело в отношении всех троих возбудила полиция — по статье «Хулиганство», но впоследствии – после вмешательства главы СК Александра Бастрыкина – дело «перевозбудили» по статьям о покушении на убийство и сопротивлении при задержании.

В пресс-релизе СК говорится, что необходимость передачи дела «обоснована его резонансностью».

«После того, как потерпевший оказался на полу в собственной крови, один из нападавших продолжил наносить ему удары ногой по голове. С позиции следствия, эти обстоятельства свидетельствуют о совершении особо тяжкого преступления», — объясняется в сообщении ведомства.

В ходе следственных действий подозреваемые представили разные версии своего участия в драке. Так, один из них напрямую указал, что дрался именно он. Второй рассказал, что только стоял рядом и не подпускал людей, как он утверждает, «ради их безопасности, чтобы никто не пострадал». Третий же заявил, что пытался разнять дерущихся. Все трое при этом раскаялись в своих действиях.

Министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов заявил, что хулиганы позорят себя и свои семьи.

«Очень неприятно, что своими поступками такие безответственные люди дискредитируют дагестанскую молодежь, позорят свое имя и свои семьи»,

– заявил чиновник в беседе с РИА Новости. Кроме того, министр сказал, что реакция жителей Дагестана также однозначно негативная, они возмущены поведением молодых людей.

Пострадавший в драке Роман Ковалев попал в больницу. Глава СК Бастрыкин навестил его и вручил ведомственную медаль «Доблесть и отвага». Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, пообещал выплатить Ковалеву 2 млн рублей. Градоначальник также приехал проведать мужчину и поблагодарил за то, что тот вступился за девушку.