Истощение системы: к чему приведут новые ограничения для банков

Госдума готовит ко второму чтению законопроект, запрещающий дифференциацию ставок по вкладам и взимание комиссии при переводе гражданами до 1,4 млн рублей в месяц между своими счетами. При этом банковское сообщество и другие профильные эксперты уже высказываются против инициативы. В материале «Газеты.Ru» эксперты рассказали, почему новые ограничения для банков не сулят ничего хорошего для банковской системы и населения. Среди основных аргументов – излишняя избыточность и популизм предлагаемых мер, а также истощение банковской системы. Специалисты считают, что в случае очередных ограничений это напрямую может привести к ухудшению условий для клиентов по всем фронтам.

Как все началось

Новые нормы закона призваны обеспечить недискриминационный доступ различных категорий вкладчиков к продуктам, предлагаемым одним банком, а также будут способствовать более благоприятному перемещению гражданами денежных средств между различными банками в целях размещения их на наиболее выгодных условиях. Инициатива внести изменения в закон о банках и банковской деятельности принадлежит депутату Анатолию Аксакову, он же глава думского комитета по финансовым рынкам, а также сенатору Николаю Журавлеву.

В частности, авторы предлагают ввести запрет на дифференциацию процентных ставок по вкладам в зависимости от способа его внесения. В том числе это, например, продление договора банковского вклада, перевод с банковского счета, внесение наличных денежных средств, перевод со специального счета оператора финансовой платформы. Также речь идет о случаях приобретения или отказа от приобретения вкладчиком дополнительных финансовых продуктов и услуг, в том числе предоставляемых связанными с кредитной организацией лицами.

При этом, согласно проекту закона, банки обязаны бесплатно информировать клиента по срочным вкладам об истечении срока вклада не позднее чем за 5 календарных дней до даты его истечения, а по вкладам, внесенным на условиях выдачи по наступлении предусмотренных договорами обстоятельств, в течение 5 календарных дней после дня наступления таких обстоятельств. «Такое информирование должно осуществляться способом, предусмотренным договором для обмена информацией между банком и вкладчиком», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Кроме того, изменения направлены и на запрет взимания комиссии при переводе физическим лицом, то есть обычным клиентом, до 1,4 млн рублей ежемесячно между своими счетами в разных кредитных организациях, в том числе с использованием системы быстрых платежей и финансовых платформ.

По итогам первого чтения, Госдума рекомендовала направить поправки в профильный комитет до 19 января 2023 года и доработать проект закона с учетом поступивших замечаний и предложений.

Ранее стало известно, что профессиональное сообщество высказалось против проекта закона, выразив обеспокоенность возможностью принятия подобных поправок закон о банковской деятельности. Соответствующее письмо Ассоциация банков России (Ассоциация «Россия») направила напрямую Аксакову в комитет.

Пока не известно, какие именно поправки к проекту закона поступили в профильный комитет нижней палаты, но опрошенные эксперты уже скептически относятся к новым ограничениям для банков.

Польза разнообразия

В письме Ассоциации банков России по части ограничения дифференциации процентных ставок говорится, что договоры банковского вклада содержат все признаки публичного договора, предусмотренные Гражданским кодексом, в том числе обязанность заключать соглашение с любым лицом на условиях в соответствии его категорией. «Для клиентов, принадлежащих одной и той же категории, условия привлечения вкладов одинаковы. Таким образом, такие различия процентных ставок по вкладам физических лиц следует признать законными, рыночными и не требующими искусственного законодательного выравнивания», — сказано в документе.

Его авторы также отметили среди недостатков инициативы, невозможность определить, вправе ли банк устанавливать по вкладу дифференцированную ставку в зависимости от того, поступает в банк пенсия или зарплата. По их мнению, принятие поправок повлечет снижение доходности для клиентов при оформлении вклада и повышение стоимости банковских услуг для всех клиентов и другие последствия.

«На наш взгляд, запрет дифференциации ставок по вкладам в зависимости от источника нарушает рыночную конкуренцию и приводит к дискриминации лояльных клиентов, что не вполне справедливо. Это сродни запрету выплачивать премии сотрудникам, которые отличились», — считает эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» Алла Храпунова.

По ее словам, банкам выгодно, если клиент приносит им дополнительные деньги. Например, зарплатные клиенты регулярно приносят стабильный пассив в виде регулярных перечислений от работодателей. «Раз это зарплатный проект, то, как правило, сотрудник становится клиентом банка не по своему выбору, а вынужденно. И потребитель в праве рассчитывать на более выгодные условия и бонусы за свою вынужденную лояльность – это справедливо», — добавила собеседница издания.

«Запрет на дифференциацию ставок, который обсуждается уже не первый день, с одной стороны, вполне популистская мера, направленная скорее на внимание, чем на интересы, в том числе пенсионеров, часть из которых не пользуются интернетом и банковскими приложениями. С другой стороны, это возможность понизить депозитные или поднять кредитные ставки со ссылкой на запрет дифференциации. Помешает эта мера и процессам цифровизации, о чем говорилось и ранее», — комментирует руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Здесь эксперт говорит о возможности развития банками цифровых сервисов, которые зачастую предлагают более выгодные условия. Например, ставка по вкладу при открытии онлайн в мобильном приложении у ряда банков может быть выше, чем если сделать это в обычном отделении при личном присутствии.

Преувеличенный порог

Есть у экспертов вопросы и к предложению установить запрет на взимание комиссии до 1,4 млн рублей в месяц между своими счетами. В основном они считают, что достаточно суммы в районе полумиллиона, учитывая доходы населения и зарплаты.

«Лимит в размере 1,4 млн рублей, кажется, высоковат», — говорит доктор экономических наук и генеральный директор «Консалтингово-аналитического союза» Артем Генкин. Он считает оптимальным объемом сумму не более 600 тысяч рублей.

Александр Цыганов из Финансовой академии тоже называет примерно такие цифры. По его словам, переводы без комиссии во многом призваны решить проблемы зарплатных клиентов, которые вынуждаются работодателями пользоваться услугами тех или иных банков. Например, обслуживание ипотечного кредита в одном банке, а зарплатная карта в другом. Есть неудобства. «Для этих целей лимит 1,4 млн рублей представляется излишне большим и для этих целей его стоит соотнести со средней зарплатой и установить в размере 3-4 ее размеров с учетом отпускных и возможных премиальных. В этом случае даже для Москвы и северных регионов будет достаточно 500–700 тысяч рублей в месяц», — считает он.

Альтернативные решения

Установление лимита по переводу денежных средств одного клиента между своими счетами в разных банках, по словам экономиста Андрея Бархоты, неоднозначное решение. С одной стороны, переводы свободных денег из более крупных банков в более мелкие способствуют развитию конкуренции в секторе. С другой, такой бескомиссионный перевод между кредитными организациями снижает стабильность пассивной базы банков, а, значит, заставляет последних пересматривать условия по накопительным счетам, вкладов с возможностью осуществления расходных операций. Кроме того, крупные банки теряют часть своего дохода, что вынуждает изыскивать его новые источники, а, значит, делать ранее бесплатные операции платными.

«В этой связи полезным могло бы быть установление лимита бесплатных операций между своими счетами в разных банках в привязке не к абсолютному значению - 100 тысяч рублей или 1 млн рублей, а в привязке к размеру остатков клиента. Например, регламентировать бесплатный перевод в размере до 30% среднего ежемесячного остатка по счетам. Кроме того, многие кредитные организации работают не в парадигме продукта, а в концепции пакета услуг. Для них полезно было бы устанавливать размер бесплатных переводов в привязке к тому или иному пакету услуг», — говорит Бархота.

Управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский, что в итоге сумма может быть другой. «Если учесть, что даже в самом ЦБ не смогли однозначно аргументировать почему именно сумма в 1,4 млн, то предполагаю, что в конечном счете она может быть изменена. Какой окончательно будет установлен порог решать будут в ЦБ, при этом, очевидно, что банковское сообщество будет давать обратную связь и к ней прислушаются. Предположу, что чем меньше будет порог для переводов без комиссий, тем будет комфортнее для банков», — предположил Жарский.

Эксперт по финансовому рынку Бакланова Елена отмечает, что проблема отмены комиссии на переводы между своими счетами, касается очень ограниченного числа клиентов и разовых операций. Более 95% клиентов не выходят за бесплатный лимит в 100 тысяч рублей, а максимальная комиссия не превышает 1500 рублей за перевод. «Реализация данного проекта окажет значительную нагрузку на платежную инфраструктуру и создаст новые риски для клиентов. А между тем, не решается, вопрос более важный для массового клиента – это необходимость согласия на входящие и исходящие переводы», — резюмировала она.