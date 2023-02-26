«Дорога не посыпалась, тормозить — бесполезно». Подробности массового ДТП на платной трассе «Нева»

Днем 26 февраля на скоростной платной трассе М-11 в Новгородской области в массовой аварии столкнулись более 40 автомобилей. Погибла женщина, почти полтора десятка человек получили травмы, пятерых госпитализировали. ДТП произошло из-за плохой погоды и нечищенной дороги. СК уже возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.

На трассе М-11 «Нева» в Новгородской области днем 26 февраля произошло массовое ДТП — столкнулись более 40 машин. В результате автомагистраль в сторону Москвы полностью перекрыли. По информации ГИБДД,

авария случилась в 11.20 на 504-м километре автодороги — сначала столкнулись две легковушки. Водитель идущего следом грузовика попытался затормозить и избежать аварии, после чего в него врезался грузовик, перевозящий битум. В него врезался Renault Duster, в которую сзади влетел еще один грузовик.

Находившаяся за рулем французского кроссовера женщина погибла — ее машину буквально затолкало под ехавший впереди грузовик. В общей сложности пострадали как минимум 14 человек. Пять человек госпитализированы с сотрясением головного мозга, среди них четверо детей, самому младшему два года. Девять человек отказались от госпитализации. По последним данным, в ДТП поврежден 41 автомобиль.

Одной из причин массовой аварии сами ее участники называют погодные условия и нерасчищенную дорогу. С утра на трассе М-11 шел сильный снег, была затруднена видимость. Под колесами образовалась наледь. Кроме того, очевидцы утверждают, что не видели в районе ДТП уборочной техники, которая обычно присутствует на магистрали.

Сотрудниками ГИБДД в районе 545-го километра автодороги был организован съезд на трассу М-10 в сторону Москвы. МЧС предварительно сообщало, что перекрытие магистрали продлится около 12 часов

Один из участников ДТП по имени Алексей в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что оказался буквально в эпицентре ДТП.

«Стою буквально запертый. Моя машина не сильно повреждена — вдоль отбойников по правой стороне сугробы порядочной высоты, благодаря им моя машина и осталась более-менее целой. Впереди основная куча. Там действительно что-то жесткое, там в районе 20 машин столкнулось. Сзади меня очень сильно побились две машины, которые восстановлению не подлежат», — рассказал мужчина.

По его словам, МЧС развернуло на месте происшествия полевой лагерь около 15.00. Сначала приехал автобус, в который пускали погреться, затем развернули палатки, организовали подвоз питания и горячего чая. Однако на месте нет туалетов.

«У кого была скорость большая, у тех и последствия большие. Мы с супругой ехали где-то 90 км/ч. Дорожные условия действительно ужаснейшие. Дорога не чищена совсем. Сверху снег, под снегом лед такой, что можно кататься на коньках. Дорога не посыпалась, это точно. Следов посыпки не было. Скользко настолько, что тормозить было бесполезно», — сообщил Алексей.

Он рассказал, что сейчас участники аварии обмениваются записями с видеорегистраторов. По его мнению, они проведут на месте ДТП еще не менее пяти часов — несмотря на то, что многих участников уже оформили сотрудники ГИБДД, они не могут выбраться из общей свалки, ждут, когда машины впереди и сзади растащат.

«Мои соболезнования семье погибшей женщины. Ее просто задавили под фуру. С ней в машине были двое детей, они успели выскочить, стали просить о помощи их маме. Но, к сожалению, поток — воскресный день, народ возвращался, не успели», — добавил мужчина.

Ближе к вечеру «Автодор» сообщил, что движение частично открыли — на ПВП 330 км — для автомобилистов, которые едут из Москвы. Однако Алексей заявил, что «сейчас движения нет и в обратном направлении, в сторону Питера. Иногда одиночная машина проезжает».

Следственный комитет по Новгородской области сначала инциировал процессуальную проверку в связи с массовым ДТП, а позже вечером из-за нечищенной дороги возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья).

Автолюбители сообщают и о других ДТП на трассах М-11 и М-10. Из-за них за семь часов по этим дорогам удается преодолеть не более 300 километров. На нескольких участках между Москвой и Санкт-Петербургом растянулись многокилометровые пробки. Дорога во множестве мест так и не расчищена.

Очевидцы также сообщали, что несмотря на заторы, плату за движение по автодороге «Нева» взимали в полном размере. Кроме того, платить приходилось и за организованный аварийный съезд на трассу М-10.