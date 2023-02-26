Секретный отчет: Минэнерго США изменило свое мнение о возникновении пандемии COVID-19

После нового секретного отчета разведки Минэнерго США, ранее считавшее, что коронавирус возник природным путем, изменило свое мнение — теперь с «низкой степенью достоверности» ведомство считает, что болезнь распространилась в результате случайной лабораторной утечки в Китае, пишут СМИ. Теперь сторонников искусственного происхождения COVID-19 в американском разведывательном сообществе два — Минэнерго и ФБР. ЦРУ пока не определилось. Еще четыре входящие в сообщество агентства придерживаются версии естественной передачи. В Пекине же уверены, что коронавирус появился в США еще в середине 2019 года, а в Китай его занесли американские военные.

Министерство энергетики США пересмотрело свое мнение относительно происхождения коронавируса SARS-CoV-2, который стал причиной мировой пандемии три года назад — теперь ведомство считает, что распространение COVID-19 вызвала лабораторная утечка в Китае. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с содержанием нового секретного отчета американской разведки.

«В новом отчете говорится, как разные части американского разведывательного сообщества пришли к своим суждениям о происхождении пандемии.

Минэнерго теперь согласилось с мнением ФБР, заявив, что вирус, вероятно, распространился в результате несчастного случая в китайской лаборатории», — пишет газета.

Ранее Минэнерго США придерживалось версии естественного происхождения коронавируса и естественной его передачи в декабре 2019 года на рынке в китайском Ухане.

Уточняется, что четыре других входящих в разведывательное сообщество агентства вместе с национальной разведывательной группой все еще считают причиной распространения COVID-19 естественную передачу вируса. Еще два члена сообщества еще не определились.

Как подчеркивает WSJ, выводы Минэнерго США особенно важны, поскольку именно это ведомство курирует деятельность сети национальных биолабораторий, в которых в числе прочих исследуют вирусы и биологическое оружие. Министерство поменяло свое мнение, основываясь на последних данных разведки.

Источники газеты, знакомые с секретным документом, уточнили, что Минэнерго хоть и изменило решение, но считает лабораторную утечку причиной с «низкой степенью достоверности». ФБР при этом еще с 2021 года считает эту версию происхождения коронавируса «умеренной степенью достоверности». В чем конкретно заключается новая информация в отчете разведки, в публикации не указывается. Однако собеседники WSJ отметили, что Минэнерго и ФБР пришли к одинаковому мнению по разным причинам.

Какие именно члены разведывательного сообщества США считают естественное заражение причиной пандемии, источники газеты отказались сообщать. Известно, что со своим мнением пока еще не определилось ЦРУ.

Анонимный собеседник WSJ из американской разведки подтвердил существование обновленного отчета о происхождении коронавируса. По его словам, документ хоть и не запрашивался Конгрессом, но был ему передан, как и Белому дому. При этом пока неизвестно. будет ли выпущена рассекреченная версия отчета.

После выхода статьи WSJ советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что разведка США на данный момент пока не пришла к окончательному заключению о происхождении коронавируса.

Теория о том, что за распространением COVID-19 стоит утечка в Уханьском институте вирусологии (там изучают, в том числе, и коронавирусы типа SARS после вспышки атипичной пневмонии в 2003 году), появилась еще в первые месяцы пандемии. У нее множество сторонников, ее активно продвигал экс-президент США Дональд Трамп. При этом большинство сторонников версии сходятся на том, что утечка вируса из лаборатории была непреднамеренной и связана с нарушением техники безопасности.

Объединенная группа ученых из Всемирной организации здравоохранения после посещения Уханя весной 2021 года сообщила, что считает эту версию маловероятной. Однако позже в ВОЗ подчеркнули, что не исключают лабораторную утечку вируса.

В Пекине отвергают версию, что за распространением болезни стоит вирусологический центр в Ухане. С начала 2021 года китайские СМИ неоднократно писали, что вирус в КНР могли принести как раз-таки американские военные, которые были в регионе в ноябре 2019 года. Эта гипотеза звучала и от официального представителя Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзяня.

В декабре 2021-го китайское государственное агенство «Синьхуа» опубликовал отчет, в котором США напрямую обвиняется в занесении COVID-19 в страну. В документе приводятся как косвеные доказательства, так и прямые факты, ставящие под сомнение китайское происхождение коронавируса.

В частности, в нем говорится, что антитела к COVID-19 были обнаружены 7 января 2020 года у волонтера из штата Иллинойс, который не выезжал за пределы страны. Учитывая период формирования антител, это доказывает, что волонтер подхватил болезнь в первой половине декабря 2019 года — за месяц до официального сообщения о первом зараженном коронавирусом в Соединенных Штатах.

Кроме того, китайские ученые со ссылкой на исследование 24 тыс. образцов крови указывают, что с вероятностью 50% первые заражения коронавируса в 12 северо-восточных штатах США происходили с августа по октябрь 2019 года.

Еще одним косвенным доказательством своей версии Пекин называет инцидент в военной лаборатории Форт-Детрик (изучает боевое применение коронавирусов) в штате Мэриленд в июле 2019 года — тогда она была закрыта американским армейским командованием из-за предположительных утечек. Сразу после этого в окрестностях лаборатории произошло несколько вспышек пневмонии неизвестной этимологии, чьи симптомы совпадали с симптомами COVID-19. Тогда заразились несколько десятков человек, как минимум двое погибли.

В ноябре 2022 года российское Минобороны сообщило, что учеными Бостонского университета был создан искусственный возбудитель коронавирусной инфекции на основе штамма омикрон и исходного «уханьского» варианта. По информации военного ведомства, показатель летальности у разработанного американцами вируса достигал 80%. А антитела борются с ним в 11 раз хуже, чем с естественными вариантами.