Судно Seamark переломилось пополам в Черном море. На борту было 11 россиян

У берегов Новороссийска в Черном море переломился пополам и затонул сухогруз Seamark, который под флагом Коморских островов вез мраморную крошку в один из турецких портов. На борту находилось 11 членов экипажа, один из них погиб, еще один был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Источник «Газеты.Ru» в порту Новороссийска полагает, что причиной крушения могло стать смещение или намокание груза из-за погодных условий. В порту действуют штормовые ограничения.

Сухогруз затонул во время шторма на Черноморском побережье Кубани в районе Новороссийска, сообщили в пресс-службе Росморречфлота. На борту находились 11 граждан России.

«Грузовое судно Seamark шло под флагом Коморских островов, переломилось в условиях шторма и перевозило 3,5 тысячи тонн мраморной крошки», ,

— сообщил собеседник агентства РИА Новости.

«Сухогруз ветром развернуло боком к волне и заболтало», — рассказал источник «Известий». Потерпевшему бедствие судну 42 года. Seamark вез мраморную крошку из Новороссийска в один из турецких портов, пишет «Кубань 24».

По словам очевидцев, судно разломило на две части. Для спасения экипажа начали спасательную операцию.

«В этом районе в воде находятся два спасательных плота. К этому месту уже подошло спасательное судно. Состояние и количество [спасенных] людей пока неизвестно», — заявили в Росморречфлоте агентству ТАСС.

Авария произошла на 415 якорной стоянке в районе поселка Кабардинка (находится примерно в 20 км от Новороссийска), пишет РБК со ссылкой на источники в МЧС и в территориальном отделе полиции. Из порта Новороссийска вышли два спасательных судна «Меркурий» и «Механик Лепилин».

«Спасательную операцию начали сразу... Судно 1981 года постройки было груженым, стояло в наиболее опасном по южному ветру районе. Возможно, было смещение груза или его намокание из-за погодных условий. Ветер уже стихает, но волна остается. Сейчас буксиры везут экипаж на берег»,

— рассказал источник «Газеты.Ru» в порту Новороссийска.

В Росморречфлоте отметили, что высота волн в Черном море в районе крушения достигает 3 м, а порывы ветра — 25 м/с.

Есть погибший

По данным собеседника «Газеты.Ru», один из 11 моряков погиб, еще один находится в тяжелом состоянии. Эту информацию подтвердили в МЧС.

«По уточненной информации, из 11 спасенных членов экипажа один человек скончался на борту спасательного судна, еще один находится в тяжелом состоянии», — сказали в МЧС.

В пресс-службе Российского профсоюза моряков сообщили, что спасенных членов экипажа доставили в больницу в Новороссийске.

По данным «КП Кубань», трое членов экипажа в момент спасения находились в шлюпке. Их подняли на борт спасательного судна «Механик Лепилин». Еще одного человека достали из воды. Все спасенные были в гидрокостюмах и не пострадали.

Еще трое на одной шлюпке самостоятельно добрались до береговой линии. Здесь их эвакуировали сотрудники МЧС.

Сам сухогруз Seamark, который разломило пополам, затонул. На место крушения судна выехали следователи. Они инициировали доследственную проверку по факту происшествия.

«Организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», — рассказали изданию «КП Кубань» в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Ранее в этот день администрация Новороссийска предупредила жителей об усилении ветра порывами до 28 м/с, а также о сильном дожде с грозой.

В порту Новороссийска действуют штормовые ограничения. Из-за погодных условий Каспийский трубопроводный консорциум 19 февраля приостановил отгрузку нефти в терминале. Президент «Транснефти» Николай Токарев ранее рассказывал, что в 2022 году 111 дней из 365 в порту Новороссийска были штормовыми.